Анализ патентов прояснил расстановку сил в «новом космосе»

16:06 22.06.2021

Ученые из Сколтеха и их российские и сербские коллеги проанализировали тексты более тысячи патентов, которыми владеют порядка двухсот организаций из индустрии «нового космоса»

Обзор помог сформировать целостное представление о технологических трендах отрасли.

Работа опубликована в Progress in Aerospace Sciences. Понятие «новый космос» возникло в контексте недавно начавшейся активной деятельности космических компаний в индустрии, где раньше действовали лишь некоторые государства - космические державы.

Если сравнивать с традиционными космическими программами вроде американской миссии «Аполлон», деятельность SpaceX, RocketLab (запуск малых спутников из Новой Зеландии) и LeoLabs (мониторинг космического мусора) несомненно относится к космической экономике нового толка.

В опубликованном в 2020 году исследовании доцент Сколтеха Алессандро Голкар и Алехандро Саладо из Политехнического университета Виргинии выявили три отличительные черты компаний нового космоса: четкая ориентация на клиента, инновационные подходы к разработке продуктов и новые бизнес-модели.

«Коротко говоря, основные отличия касаются того, как организации в области нового космоса разрабатывают продукты и подходят к бизнесу, — объясняет аспирант Сколтеха Никола Гарзанити. - [Они] охотно применяют такие инновации, как гибкая методология разработки, они готовы брать на себя риски и ставят прибыль во главу угла. Все это позволяет компаниям в сфере «нового космоса» снизить сроки и затраты при выходе на космический рынок».

Чтобы проанализировать этот сдвиг парадигмы в космической отрасли, Голкар, Гарзанити и их коллеги предприняли попытку картировать индустрию нового космоса на основании анализа текстов патентов компаний. Ученые использовали так называемый метод латентного размещения Дирихле (LDA) - генеративную статистическую модель для выделения тем текстов на естественном языке. Тем самым они получили представление о положении дел в отрасли с точки зрения международной интеллектуальной собственности и выявили наиболее заметные технологические тренды.

По словам Гарзанити, подход коллектива к изучению экосистемы «нового космоса» основан на анализе данных, в ходе которого LDA-модель «„прочитывает“ большое количество патентов и выявляет закономерные сочетания слов, сходства между которыми позволяет увидеть связи между разными документами». Исследователь отмечает, что ключевые игроки в индустрии «нового космоса» - стартапы и компании, занимающиеся интеграцией больших систем, - редко публикуют научные статьи. Вместо этого они предпочитают регистрировать патенты и закреплять таким образом свои права на интеллектуальную собственность.

Проанализировав тексты 933 действующих патентов и заявок на патент в общей сложности 122 организаций, коллектив выделил 10 тем: дистанционное зондирование и получение изображений, пусковые системы, антенны, космические платформы и так далее. Около 62 процентов патентов в выборке пришлось на связанные с данными продукты и услуги, что делает информацию «самым ценным активом в экосистеме нового космоса», отмечают исследователи.

«Наше общество испытывает все более острую потребность в данных и полезных выводах из анализа данных. Удовлетворяя эту потребность, предприятия в области «нового космоса» используют космическую инфраструктуру для получения, обработки и распространения огромных массивов данных. В итоге они предоставляют конечному пользователю информацию, которую могут получить только космические системы», - добавляет Гарзанити.

Анализ изменения трендов со временем показал резкий, экспоненциальный рост в период с 2007 года, который таким образом можно считать примерной точкой отсчета эры «нового космоса». В статье также описана экосистема компаний «нового космоса», что дает представление о структуре рынка и основных игроках на основании существующей научной литературы.

«Непосредственно в этой работе мы определили ключевые темы в области разработки космических систем, которые имеют значительный потенциал с точки зрения исследований и инноваций в ближней и среднесрочной перспективе. Например, в настоящее время мы активно изучаем тему активного управления группировками спутников, а также новые парадигмы разработки и эксплуатации спутниковых систем.

Что касается инноваций, мы все больше интересуемся последствиями и возможностями, связанными с нарастающей консолидацией цепочки ценности в космической отрасли за счет вертикальной интеграции», подводит итог Гарзанити. В исследовании также принимали участие ученые из Высшей школы бизнеса ВШЭ и Нови-Садского университета.