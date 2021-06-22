Анализ патентов прояснил расстановку сил в «новом космосе»

Ученые из Сколтеха и их российские и сербские коллеги проанализировали тексты более тысячи патентов, которыми владеют порядка двухсот организаций из индустрии «нового космоса»

Обзор помог сформировать целостное представление о технологических трендах отрасли.

Работа опубликована в Progress in Aerospace Sciences. Понятие «новый космос» возникло в контексте недавно начавшейся активной деятельности космических компаний в индустрии, где раньше действовали лишь некоторые государства - космические державы.

Если сравнивать с традиционными космическими программами вроде американской миссии «Аполлон», деятельность SpaceX, RocketLab (запуск малых спутников из Новой Зеландии) и LeoLabs (мониторинг космического мусора) несомненно относится к космической экономике нового толка.

В опубликованном в 2020 году исследовании доцент Сколтеха Алессандро Голкар и Алехандро Саладо из Политехнического университета Виргинии выявили три отличительные черты компаний нового космоса: четкая ориентация на клиента, инновационные подходы к разработке продуктов и новые бизнес-модели.

«Коротко говоря, основные отличия касаются того, как организации в области нового космоса разрабатывают продукты и подходят к бизнесу, — объясняет аспирант Сколтеха Никола Гарзанити. - [Они] охотно применяют такие инновации, как гибкая методология разработки, они готовы брать на себя риски и ставят прибыль во главу угла. Все это позволяет компаниям в сфере «нового космоса» снизить сроки и затраты при выходе на космический рынок».

Чтобы проанализировать этот сдвиг парадигмы в космической отрасли, Голкар, Гарзанити и их коллеги предприняли попытку картировать индустрию нового космоса на основании анализа текстов патентов компаний. Ученые использовали так называемый метод латентного размещения Дирихле (LDA) - генеративную статистическую модель для выделения тем текстов на естественном языке. Тем самым они получили представление о положении дел в отрасли с точки зрения международной интеллектуальной собственности и выявили наиболее заметные технологические тренды.

По словам Гарзанити, подход коллектива к изучению экосистемы «нового космоса» основан на анализе данных, в ходе которого LDA-модель «„прочитывает“ большое количество патентов и выявляет закономерные сочетания слов, сходства между которыми позволяет увидеть связи между разными документами». Исследователь отмечает, что ключевые игроки в индустрии «нового космоса» - стартапы и компании, занимающиеся интеграцией больших систем, - редко публикуют научные статьи. Вместо этого они предпочитают регистрировать патенты и закреплять таким образом свои права на интеллектуальную собственность.

Проанализировав тексты 933 действующих патентов и заявок на патент в общей сложности 122 организаций, коллектив выделил 10 тем: дистанционное зондирование и получение изображений, пусковые системы, антенны, космические платформы и так далее. Около 62 процентов патентов в выборке пришлось на связанные с данными продукты и услуги, что делает информацию «самым ценным активом в экосистеме нового космоса», отмечают исследователи.

«Наше общество испытывает все более острую потребность в данных и полезных выводах из анализа данных. Удовлетворяя эту потребность, предприятия в области «нового космоса» используют космическую инфраструктуру для получения, обработки и распространения огромных массивов данных. В итоге они предоставляют конечному пользователю информацию, которую могут получить только космические системы», - добавляет Гарзанити.

Анализ изменения трендов со временем показал резкий, экспоненциальный рост в период с 2007 года, который таким образом можно считать примерной точкой отсчета эры «нового космоса». В статье также описана экосистема компаний «нового космоса», что дает представление о структуре рынка и основных игроках на основании существующей научной литературы.

«Непосредственно в этой работе мы определили ключевые темы в области разработки космических систем, которые имеют значительный потенциал с точки зрения исследований и инноваций в ближней и среднесрочной перспективе. Например, в настоящее время мы активно изучаем тему активного управления группировками спутников, а также новые парадигмы разработки и эксплуатации спутниковых систем.

Что касается инноваций, мы все больше интересуемся последствиями и возможностями, связанными с нарастающей консолидацией цепочки ценности в космической отрасли за счет вертикальной интеграции», подводит итог Гарзанити. В исследовании также принимали участие ученые из Высшей школы бизнеса ВШЭ и Нови-Садского университета.

Источник: Naked-science.ru
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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.06.2021, 21:43
    Гость: World - Рассвет

    Не обольшайтесь .
    Эта дурь может только выбиться Московией как отдельным государством.
    Тогда ельцтиноиды и их подпевалы с экономическим монархизмом будут не лигитимны поскольку в другой стране пошуровали.
    ПО МС21
    Да ! без условно хорош самолет
    нО это лишь то будет что и у многих.
    А стакой сетью продаж - если зарубежем - не получиться отдача полноценная от него. Внутри - может лизинг но опять таки международнось - проходной двор " Башни Кремля (не все) будут торпедировать.
    ПРезиденство ?
    А ему это надо? а? - у него сил хватает с такими понятиями монархической экономики - только лишт на то что бы свой газ спихнуть за рубежем и все.
    У нас только вон газовые хабы и все. И ничег нет больше

  2. 22.06.2021, 20:16
    Гость: Рассвет

    А кто вдруг Сколтех стал именовать международным проектом???
    Даже смешно вдруг стало!!! Если там случайно оказались некие люди из Индии и Вьетнама, вовсе не означает, что это не российский "агрегат".
    Однако, многозначительно звучит: Ученые из Сколтеха и их российские и сербские коллеги...
    Ну прям сюда переехал Оксфорд и Кембридж вместе с Массачусетским технологическим.
    Прямо оторопь от гордости берёт и...счастье разливается в душе - ну наконец-то и мы впереди планеты в науке....
    А на деле?? Пасём как и прежде старенькую коровку, которая уже не даёт молока.
    Уровень науки зависит политики??
    Уровень науки зависит от вложений. Как в отдельных ученых, так и в проекты.
    Какие патенты, дурь.
    В Собачьем сердце Преображенский сказал, что им надо выбыть дурь из головы и заняться своими прямыми обязанностями - чисткой сараев.
    Вот это точно и по месту. А остальное - выдумки, особенно про космос.

  3. 22.06.2021, 18:41
    Гость: World

    Спасибо за тему
    Патенты это важнейшая часть деятельности . Даже Важней самих денег.
    Регистрация патента дает возвожность развития и прибыли . Что никто не перебежит дорогу.
    Для компани это - будущее её.
    Так же можно составить представление о состоянии политити вообще в стране.
    По цитате
    "последствия и возможностя, связанными с нарастающей консолидацией цепочки ценности в космической отрасли за счет вертикальной интеграции"
    Что это может означать в переводе на простой язык
    А это Рогозин.
    И всякие демарши по поводу неудобоваримых сроков - их откладывания в долгий ящих - осуществлению различных наработок.
    Во многом это и есть причина воровства на космодроме восточный .
    Когда ответственные люди плунули
    И оказываеться ведомтво РОгозина ориентируеться на зарегеестрированые патенты за рубежем . А это либо плати за них либо по истечени срока - как правило 5 или 10 лет либо частичное снятие ограничения лиюб совсем. Обычно в достаточно специфической области - частичное.
    В общественно значимых непосредствено областях - разрешение на использование чужих патентов - полное. НАпример патент Филипса - подстветкка ТВ АМбилайт.
    --
    Если не препринять мер по регистрации патентов - это капец.
    Все ввремя ожидая окончание сроков - Это гарантрованое отствание и каждые пять лет прибавляеться еще 5 лет
    Ой что натворили?
    Заездец
    Это объясняет презентации Рогозина о далних ссроках вместо 2-3 лет. Сам при этом...
    И даже МС 21 - уже будет если неотстающим самолетом то один только из многих

  5. 22.06.2021, 17:11
    Гость: Поручик в отставке

    Ученые из Сколтеха и их российские и сербские коллеги проанализировали ...
    ...
    Обзор помог сформировать целостное представление о технологических трендах отрасли.
    ====================
    Это главное достижение Сколтеха? Какие еще достижения у Сколтеха?

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