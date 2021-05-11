«В Вашингтоне явно нужно что-то предпринимать. И в том числе, задуматься о той цене, которую он платит за то, чтобы содержать всех шакалов»

Как тех, которые уже полаяли на Россию, так и тех, которые ещё только собираются это делать в соответствии с текущими планами Вашингтона

Мы не знаем, о чём Байден говорил с Путиным. Но в речи самого Путина 9 мая был момент, который можно интерпретировать как ответ на одно из предложений. Тем более, что уже после этого разговора и Байден, и его госсекретарь Блинкен говорили о том, что нужно, не прекращая давление на Россию по важным для США вопросам, нормализовать отношения. Байден даже похвалил речь Путина на экологическом саммите. И не исключаю, что Байден намекал Путину на то, что в условиях сложившихся для России трудностей с США нужно дружить. Ну и, видимо, для придания большей убедительности своим словам, начал организовывать активный наезд на Россию и лично Путина со стороны своих шакалов из Восточной Европы. Причём в том же стиле, что и Англия несколько лет назад, то есть при полном отсутствии объективных оснований.

И в этом смысле крайне интересен тот момент речи Путина, в котором он сказал об одиночестве России на первом, самом сложном и главном этапе Великой Отечественной войны. Сразу по нескольким причинам.

Первая – уже упомянутая, поскольку она может быть интерпретирована как ответ на предложения дружбы. И смысл этого ответа понятен: продемонстрируйте, в чём наша польза от этой дружбы, и тогда будем говорить. А пока ваши предложения напоминают шантаж.

– уже упомянутая, поскольку она может быть интерпретирована как ответ на предложения дружбы. И смысл этого ответа понятен: продемонстрируйте, в чём наша польза от этой дружбы, и тогда будем говорить. А пока ваши предложения напоминают шантаж. Второе. Не исключено, что предложение о дружбе было в логике «перестаньте дружить с Китаем». Тогда, казалось бы, слова об одиночестве можно было бы интерпретировать, как обращённые к Китаю. Но Китай уже тоже ответил, так что простор для интерпретаций резко сокращается. Это, скорее всего, ответ именно Байдену.

Не исключено, что предложение о дружбе было в логике «перестаньте дружить с Китаем». Тогда, казалось бы, слова об одиночестве можно было бы интерпретировать, как обращённые к Китаю. Но Китай уже тоже ответил, так что простор для интерпретаций резко сокращается. Это, скорее всего, ответ именно Байдену. Третье. Путин фактически предложил Байдену поиграть в игру «каждый за себя» (только Россия с Китаем).

Как уже написал Киссинджер, игра США против Китая явно не очень выгодная, а если учесть, что за время, которое прошло с момента написания этой статьи, под ногами Байдена разверзлась серьёзная пропасть, в Вашингтоне явно нужно что-то предпринимать. И в том числе, задуматься о той цене, которую он платит за то, чтобы содержать всех шакалов - как тех, которые уже полаяли на Россию, так и тех, которые ещё только собираются это делать в соответствии с текущими планами Вашингтона.

Кстати, ещё один интересный момент. В российском секторе интернета очень активно стали муссировать тему о том, что в речи Путина было написано не «один» (в отношении СССР), а «един». И Путин просто оговорился, и лишь затем, задним числом, стенограмму исправили. Ну, может быть, Путин и изменил исходный текст, хотя в это не очень верится. Но то, что эту тему так муссируют, тоже о многом говорит: сторонники США очень боятся реальной интерпретации слов Путина как ответа Байдену. И потому, что наши либерасты вообще не хотят, чтобы Байден «опускался» до Путина, и потому, что смысл этого ответа для них крайне неприятен.

Исходя из всего вышесказанного, Байден (и/или его команда) должны дать ответ. Каким он будет, посмотрим, многое будет зависеть от глубины проблем американской экономики. Но ответ точно должен быть и, поскольку все шакалы США ответ Путина поняли (это видно из обсуждения речи Путина в нашем интернете), то и ответ должен быть публичный и понятный. Либо Байден представит план, как он будет возвращать величие США, либо он должен сказать шакалам, что отныне они сами по себе и должны выстраивать отношения с Путиным самостоятельно.

Так что ждем, хотя уже сегодня понятно, что ситуация будет развиваться достаточно весело и быстро. Время внезапно потекло стремительно, и ждать просто нельзя, если обвал финансовых рынков США произойдёт, их аргументы станут куда менее убедительными. И платить (всем) придётся сильно больше. Собственно, мы такую картину видели в истории много раз. К слову, львы в саванне обычно сами не умирают, их разрывают на части гиены и шакалы ещё до физической смерти.

