Черноплодная рябина: коротко и главном

16:47 1.04.2021

Черноплодная рябина – плодово-ягодное растение, которое не только украсит любой участок, но и принесет пользу своими черными ягодами.

Это довольно неприхотливое растение, поэтому вырастить кустарник с пышными цветами под силу даже неопытному садоводу.

Описание

Предок черноплодной рябины - кустарник, произрастающий в диком виде в Южной Америке. Русский ученый Мичурин окультурил дикорастущее растение, создав современную культуру. В память об ученом выведенный сорт стали называть – арония Мичурина.

Черноплодная рябина – это кустарник, вырастающий на 3 м. Корневая система расположена почти на поверхности, имеется множество небольших ветвистых корешков. Растение довольно сильно разрастается, и взрослый кустарник в обхвате достигает 3 м. Цветет рябина крупными белыми соцветиями с приятным запахом. Осенью листья окрашиваются удивительными красками: бардовыми, желтыми, оранжевыми. Плодоносит арония крупными черными ягодами, собранными в небольшие зонтики. Спелые ягоды сладковатые, с приятным терпким вкусом.

Выбор места на участке, выбор саженца, посадка

Чтобы молодое растение лучше прижилось, а в дальнейшем не было нужды пересаживать уже сформированный куст, к выбору места нужно подойти ответственно.

• Растение любит солнечные участки, без сильных сквозняков.

• Почву предпочитает песчаную или суглинистую.

• Сажать нужно на расстояние до 3 м от деревьев и других растений.

• Расстояние между кустами не менее 1 метра.

Сажать рябину лучше всего в октябре, саженец лучше приживется. К тому же легче выбрать здоровый и крепкий посадочный материал. При покупке нужно внимательно рассмотреть саженец: корни должны быть крепкими, иметь два ответвления, длиной 30 см. В день посадки кустик необходимо поместить в емкость с водой часа на три, чтобы напоить корни. За несколько дней до посадки участок тщательно перекапывают. За день до высадки готовят яму 40х40 см и глубиной 45-50 см. Содержимое ямы разделяют на две части. В первую добавляют золу, перегной и суперфосфат и насыпают на дно лунки, заливают ведро воды. Когда она хорошо впиталась, помещают саженец в середину ямы и засыпают второй частью земли. Почву вокруг куста слегка утрамбовывают, поливают еще раз ведром воды и обсыпают соломой или опилками. Делается это для удержания влаги в прикорневой зоне. Также мульчирование помогает утеплить корни. Далее саженец необходимо обрезать, оставив 5 глазков на ветке. Длина оставшегося кустика должна быть 25 см.

Обрезка, подготовка к зиме

Сразу после посадки должна быть произведена первая обрезка. Следующую обрезку необходимо проводить следующей осенью, формируя основной корсет растения. Для этого у молодого кустарника обрезают более 10 отростков. Затем каждый год, нужно не жалея обрезать побеги. Через 8 лет у взрослого растения проводят массовую обрезку, удаляя все старые или больные ветки.

С наступлением холодов молодое растение утепляют. Для этого почву вокруг ствола дополнительно укрывают сухой листвой. Черноплодная рябина довольно морозоустойчивое растение, оно хорошо переносит холод. Поэтому укрывать нужно лишь молодой кустарник. Рябину нельзя часто удобрять, иначе растение будет слишком густым и плохо плодоносить. Во время посадки кустарник получил необходимые вещества, поэтому в первый год органическими или минеральными удобрениями кормить не нужно. Первый раз черноплодная рябина плодоносит через 3 года. Плоды начинают созревать в конце лета, однако собирать их лучше с наступлением первых заморозков. В этом случае они успеют окончательно вызреть и запастись всеми полезными веществами. А их в плодах не мало!

Доказано, что черноплодная рябина – источник огромного количества витаминов. Следуя советам опытных садоводов, можно без особого труда вырастить на участке это удивительное растение.

