«Конец фильма» устроил Апокалипсис по заявкам трудящихся бездельников

«Конец фильма» сыграл в Москве большой акустический концерт 12 ноября

В Москве немало экзотических мест, где музыканты прекрасно выступают в, казалось бы, совершенно не подходящих для этого условиях. Картинные галереи, крыши, оранжереи, плывущие корабли и даже постаменты памятников — везде проходят незабываемые концерты. Среди таких локаций почетное место занимает Музей раритетных автомобилей «М.О.С.Т.», что напротив Парка культуры. В январе, например, здесь устроили закрытую презентацию первой части альбома «15. И ничего, кроме правды» «Тараканы».

«Концу фильма» сам Бог велел выступать в неожиданных декорациях и креативить причудливые сценарии. Все это группе вполне под силу — разве что по «массовке» в этот вечер наблюдался некоторый недобор. Не иначе, прославленный группой «Ретроградный Меркурий» пошалил, и во всем виноваты звезды, которых, как изволил выразиться в ходе концерта Евгений Феклистов, «на коньяке всегда не хватает».

Однако находчивому артисту это дало повод скреативить на ходу новый сюжет. Предположив, что большинство людей окончательно выкосила пандемия, он поприветствовал зрителей в постапокалиптической реальности под бдительным надзором окончательно победивших машин, в которых в музее уж точно недостатка не было.

Выступал «Конец Фильма» в формате дуэта Евгений Феклистов + гитарист Сергей Андрианов. Насыщенности аранжировкок это отнюдь не повредило — парни знали свое дело туго, к тому же в некоторых номерах использовалась подложка из ударных. Зато нюансы, некоторые из которых обычно теряются при перегруженных гитарах, можно было расслышать без проблем.

И редких песен в программе было хоть отбавляй. Порадовав публику нежной «Где ждет любовь», Евгений Феклистов вспомнил о «Любви» в чистом виде. Тревожный постапокалиптический саспенс поддерживала и такая нуаровая вещь, как «Не было вестей» из альбома «Город грехов».

Но что нам такие страшилки, когда с нами — сам Илья Муромец, воспетый в представленном буквально двумя днями раньше сингле «Илья»! Акустическая гитара Сергея Андрианова выдавала фактурный блюз, а Евгений Феклистов методично постукивал по корпусу своего инструмента, изображая неумолимую поступь спешащего на помощь богатыря.

Через несколько номеров (среди которых была и «Юность в сапогах», посвященная гипотетическому введению QR-кодов в российской армии) Евгений Феклистов заметил, что раз его напарник играл в «Илье» один, то пришла пора возвращать долги — и в одиночку исполнил новую песню «В последнюю ночь на земле». Она приятно щекотала нервы, наравне с меланхоличной «Огни», перед которой Феклистов уместно вспомнил цитату из Розенбаума о включенном в морге свете. Крайне в тему была и песня с лейтмотивом «Апокалипсис пришел, мы с тобой — мертвецы». Эту вещь группа сыграла «по заявкам трудящихся бездельников». Среди них же Евгений Феклистов провел тест на трезвость, предложив выговорить без запинки слово «постапокалиптический».

Тучи сгущались, но ничего плохого со зрителями и участниками концерта не могло случиться по определению. Ведь надзиравшие над всеми механизмы были задобрены, когда «Конец Фильма» исполнил «Машину цвета Валентино», которую, по словам автора, грех было бы не воспроизвести в таком антураже. Да и к музейным экспонатам Евгений Феклистов подошел со всею любовью, ласково назвав их выросшими вместе со своими хозяевами игрушками.