«Конец фильма» представил песню о преодолении-подвиге Ильи Муромца

08:40 10.11.2021

Группа «Конец фильма» выпустила песню «Илья», посвященную Илье Муромцу.

Концертная премьера композиции состоялась в сентябре этого года в столичном «Мумий Тролль баре». «Очень часто песня начинается с того, что приходит какая-то фраза (музыкальная или вместе со строчкой). За ней другая, так постепенно набросок начинает обрастать смыслом, и вот уже начинаешь писать о чём-то, - рассказал порталу KM.RU лидер группы Евгений Феклистов. - Тут почти сразу возникла мелодия припева «когда Илья встанет, когда Илья выйдет», записал на телефон, потом переслушал и понял, о каком Илье песня, и понял, что он должен обязательно сказать: «Я разберусь!» Всегда хочется, чтобы появился супергерой и взял на себя ответственность всё исправить».

При создании «Ильи» Евгений Феклистов вдохновлялся скорее живописными, нежели литературными и музыкальными источниками. «Не могу сказать, что я вспоминал песни про «Богатырей», скорее картины Васнецова, - признается он. - У Ильи из сказки нет особого выбора: направо пойдёшь или налево пойдёшь - везде погибель, но он делает то, что немыслимо, меняет безнадёжную ситуацию. Долготерпение, фатальный выбор и преодоление-подвиг. Очень понятный и родной образ. Когда всё пропало мы начинаем что-то делать.

Для Евгения Феклистова важным было и то, что Илья Муромец — канонизированный православный святой: «Конечно за Ильей стоит высшая сила, поэтому и «Нету силы сильнее Ильи». Я уверен, что богатыря из сказки назвали Ильёй совсем не случайно. Илья-пророк один из любимых в народе святых, если судить по числу пословиц»

По замыслу автора, песня «Илья» способна объединить людей в нашей стране. «Герои сказок с нами всю жизнь, в нас это глубоко сидит, даже если мы и не думаем и не вспоминаем непосредственно», - уверен Евгений Феклистов.

В процессе работы над песней аранжировка «Ильи» претерпела изменения. «Изначально в акустике она звучала в духе БГ, - признался Евгений Феклистов. - Не хотелось такого банального сходства. Пришлось искать другую стилистику. Мне нравится, что получилось в итоге. Гитарист Максим Леонов и Барабанщик Федор Попов очень хорошо сработали».

Обложка, сингла сочетает себе религиозное и беспредметное кубистское искусство. «Я не первый раз привлекаю Кирилла Леханова к оформлению. Он умеет мыслить нестандартно, - говорит Евгений Феклистов. - На этот раз он довольно долго думал, я уже стал тревожиться. А потом он прислал мне вот такую обложку, которую я мгновенно и безоговорочно утвердил. Это точно в цель. Рисунок с богатырём мог бы смотреться пошло, у каждого ведь свой Илья. Идея с крестом и одновременно распутьем - очень мощная метафора, которая точно выражает настроение песни».

Послушать песню можно ЗДЕСЬ.