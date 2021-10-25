Кузьма и виртУОзы «Концерт в рок-клубе 27 июня 1997»

Кузьма и виртУОзы «Концерт в рок-клубе 27 июня 1997»

Исполнитель: Кузьма и виртУОзы, Название: «Концерт в рок-клубе 27 июня 1997», Стиль: рок, Год: 2021

Когда во второй половине 90-х Кузя УО (Константин Рябинов) ушел из «Гражданской обороны» и перебрался в Питер, некоторое время сохранялась интрига, что он будет делать дальше. Меломанский голод его поклонников отчасти удовлетворила скромная черненькая кассета, записанная в Рок-клубе 27 июня 1997 года. Новая группа Кузи получила скромное назавание «Кузьма и виртУОзы» и (при текучести состава) оставалась главным брендом Рябинова — вплоть до его безвременной кончины в марте 2020 года.

При составлении программы Кузя УО, не мудрствуя лукаво, ограничился «оборонскими» песнями своего (со)авторства, вещами из проекта «Коммунизм» и песнями из своих первых сольников. Запись недвусмысленно давала понять, что фронтмен из Кузи — никакой. В самом начале он откровенно мнется, меча бессвязные глаголы: «Дождались… Поехали… Начали».

Играли с Кузей действительно сильные музыканты Антон Белянкин («2ва самолета») и Сергей «Лохматый» Васильев, сотрудничавший с ними позже. Втроем они нарулили довольно бойкой гитарной психоделии, впечатление от которой немного портит разве что методичный ритм-бокс, который, по мнению присутствовавшего на концерте Андрея Машнина, придавал действу ощущение излишней затянутости и монотонности.

Отчасти это искупалось изобретательными аранжировками. Если в «Коране» царит действительно ожидаемый от Кузи авант-рок, то «Кунгур» («Вот она благодать») оказывается чуть ли не не металлическим. Изложение злоключений престарелых книголюбов «Господи, не надыть!» облечено в изящную оправу фанка. Ну а панк-рок, естественно, берет верх в «Говна пирога».

«Свадьба» - апофеоз индустриальной электроники, а из самого циничного ракурса описания матримониальных торжеств потом наверняка вырастет «Свадьба» «Сектора Газа» и «Тамада» «Монгол Шуудана». Ведь в описании торжества молодоженов нет ничего привлекательного: огурцы в банках, все ожидания — в будущем и жалобный писк подкаблучника: «Свадьба у меня — законная, тра-та-та».

«Я видел собаку» ничем особо не удивляет, ведь она так и осталась в регги. Но, судя по оживлению зрителей, они остались вполне довольны. «Движение вседенское сие» немного утопляет, чего никак нельхя сказать о заключительной и сверхраткой на фоне остальных песен «Про любовь», которую Кузя исполняет с приблатненными интонациями. Заключительная фраза из нее «вашему вниманию предлагается все вышеизложенное, господа», относится одновременно ко всему концерту.

BullTerrier Records впервые выпустил эту красоту на диске, снаблив ее роскошным восьмиполосным диджипаком с рисунком дочери Кузи Серафимы Рябиновой. 

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