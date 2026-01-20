Дима Сокол (ЙОРШ), 25 января, «16 Тонн»

16:24 20.01.2026

В конце января Дима Сокол, лидер панк-рок-группы «ЙОРШ», по традиции отметит день рождения большим акустическим концертом

Кто уже ранее был на акустиках Сокола, знает, что проходят они максимально по-домашнему, будто все собрались не в клубе, а на чьей-то кухне — с гитарой, историями, вопросами, которые не остаются без ответов.

В программе любимые треки, которым обычно подпевают тысячные залы, в формате «голос-гитара», новые песни из грядущего альбома и редкие вещи из архива, которые Дима достаёт только по особым случаям.

В 2026 «ЙОРШ» отправится в мощный юбилейный тур, и акустика Сокола — большая редкость.

Начало в 20.00.