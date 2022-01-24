Ногу Свело! «30 лет назло шоу-бизнесу. 19.04.2019» (видеоверсия на флешке)

Исполнитель: Ногу Свело!, Название: «30 лет назло шоу-бизнесу. 19.04.2019», Стиль: рок, Год: 2020

Группа «Ногу Свело!» дала огромное количество концертов в самых неожиданных местах. Свое тридцатилетие 30 ноября 2018 года она отметила в Кремле. Но в издании юбилейного видео с концертом она сломала и эти зрительские ожидания, решив зафиксировать другое аналогичное выступление, но на площадке попроще, хотя и с богатым рокерским бэкграундом — питерском клубе A2.

В ходе выступления Максим Покровский делает гиперссылку на кремлевский концерт, но сообщает меломанам Северной столицы, что это — два совершенно разных выступления Речь тут вряд ли только о сет-листах, если их сравнить: они будут отличаться лишь одной позицией: вместо прозвучавшего в сердце Москвы пубертатного «Подростка Семенова» «Ногу Свело!» сыграли в А2 новинку «Эротические сны», которая немногим раньше вышла на радио в тандеме с 25/17. При этом Покровский торжественно объявил, что в эти самые минуты в эфирах стартует еще одна свежая вещь «Самолеты-поезда», а «Эротические сны» из деликатности перед парнями из 25/17 зачитал рэп-фрагмент не их авторства, а собственную демо-версию.

В остальном новшества вносила в шоу группа не сама по себе, а в четком взаимодействии со зрительным залом. Все пошло иначе уже во время песни «Московский романс», когда публика снабжала музыкантов не только деньгами, но и, например, цветочком, книжечкой и яблоком. Кстати, на деньги тоже зрители не скупились — и уже гораздо позже Максим Покровский обнаружил на сцене бонусные 600 с лишним рублей.

Активность зрителей привела к тому, что лидер «Ногу Свело!» вместо того, чтобы «борзо» играть концерт безо всяких сантиментов, сначала горячо благодарил зал за активность в «Московском романсе», потом искал тех, кто делает стримы в «Инстаграме», поразился чувству ритма местных жителей при произнесении фразы «ты че — судак?» и, наконец, неожиданно для себя сиганул в зал во время «Лета в нашем гетто».

Накопив за концерт достаточное количество лайфхаков, Маким Покровмкий задолго до финала начал подводить им итоги: дескать, «Самолеты-поезда» объявили, «акт сны» в необычной версии исполнили, в зал сиганули. Но до полной исчерпанности этого списка было еще далеко. Основная движуха пришлась на «Лысую девочку», перед которой Максим Покровский бойко учил свою армию «сблевывать» на слабую долю, а в благодарность за понимание пожертвовал своим рупором, в который он выкрикивал объявление о необходимости перехода всех лысых девочек для дезинфекции в накопитель.

Издание этого видеоальбома на флэш-карте в коробке размером с диджипак обычного CD успело стать настоящим раритетом. Купить артефакт можно было лишь на нескольких концертах. А отсутствие в списке песен двух песен - «Кукла» и «Хару-мамбуру» - только повышает коллекционную ценность этой записи.