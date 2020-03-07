Группа «Легион» почтила преемственность традиций

Старейшая московская метал-группа «Легион» отметила 55 летия двух своих участников – гитариста Сергея Салкина и басиста Стаса Козлова большим концертом в клубе «Гластонберри»

День рождения на сцене – это всегда немножко бардак и отчасти капустник. Но участники «Легиона», несмотря на весомый повод, расслабляться не стали. Концерт длился 2,5 часа, а в первом отделении лидер «Легиона» Алексей Булгаков представил запоминающееся театрализованное шоу.

Выйдя на сцену в тоге древнеримского императора и, по совместительству, главнокомандующего легионеров, Булгаков без лишних сантиментов исполнил две тематические песни – «Легион» и «Рыцарь Легиона». Отточенными движениями рук он «отдавал приказы» своим музыкантам. Зрелище было крайне величественным.

Дальнейшая программа во многом строилась по принципу исторических экскурсов в разные альбомы «Легиона». Из пластинки «Стихия огня» восемь из десяти песен («Зеркала», «Выбор», «Игра» и др.). Не смог Булгаков обойти и диск «Пророчество» с монументальной композицией «В поисках Авалона» с симфоническим соло Сергея Салкина.

После песни «SOS» юбиляр Стас Козлов с гордостью представил своих сыновей, которые сыграли на гитаре в «Листопаде», «У окна» и «Сне, в котором не было солнца». Басист признался, что «легионеры» чтут традиции, поэтому намерены повторять подобные эксперименты и в будущем. Из гостей сыграл еще бывший гитарист группы Владимир Лицов, проработавший в ней больше 10 лет.

Перейдя к альбому «Мифы древности» Алексей Булгаков предложил угадать зрителям, какая песня будет сыграна оттуда. Задача для публики оказалась непосильной, поскольку музыканты остановились на не самой показательной песне «Страна души», не имеющая прямого отношения к языческим культам прошлого. Явно по тому же принципу был выбран и нейтральный «Мой сон» из героического диска «Маятник времен». Правда, батальная «Последний глоток» из этого же альбома на концерте тоже прозвучала.

Наконец, настал черед последнего на сегодняшний момент альбома «Двойная звезда», у которому музыканты подступились посредством бонусного сингла «Танки рвутся в ад». Основной же сет-лист диска был представлен «Танцем огня», «Танго снов» и «Когда проснется Бог». Последнюю из них Алексей Булгаков адресовал автору ее текста Евгению Миканбе, который вложил в эту песню свои самые сокровенные переживания.

Несмотря что, что концерт неуклонно близился к своему завершению, «Легион» подошел к коде очень основательно. Финальный блок начался с не очень раскрученной песни «Время славы», в потом под аккомпанемент одних клавишных Булгаков исполнил «Звезду». Казалось бы, после такого апогея продолжать концерт было бессмысленно. Но вокалист, заметив, что так просто уйти «легионеры» не могут, выдал еще целую обойму хитов – «Фантазия», «Листопад» и «Птица».

Начинаем жить в ожидании момента, когда своё 55-летие будет праздновать и сам «Легион»!