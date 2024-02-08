«Пилот», 16 февраля, 1930 Moscow

«Пилот», 16 февраля, 1930 Moscow

27-летие группа «Пилот» отметит в Москве. Концерт состоится 16 февраля в столичном клубе 1930 Moscow

Приближается особенная для нашего коллектива дата – 11 января. Именно тогда, в 1997 году, состоялось первое выступление ансамбля, уже 27 лет известного как группа «ПилОт».

Мы невероятно счастливы, что столько лет можем делиться со зрителями и слушателями нашим творчеством! Целые поколения успели вырасти на песнях группы, и теперь приходят на концерты со своими детьми. И это очень ценно для нас! Конечно, мы благодарим всех, кто все это время был вместе с нами и до сих пор остается в этом круговороте замечательных музыкальных событий.

НАША СИЛА В ВАС!

Приглашаем вас спеть эту песню и другие композиции из хитового праздничного трек-листа (который, к слову, мы уже начали составлять) вместе с нами 16 февраля в столичном клубе 1930 Moscow.  

Илья Кнабенгоф: «Хочу сказать, что изначально группа была создана в декабре 1994 года, когда две метал-группы – «Surfing stone» и «AL.EX» – решили объединиться в одну под названием «Military Jane».

А 11 января 1997-го в последний раз поднялась на сцену, а именно в клубе «Полигон», который проводил свою деятельность в те времена в Питере на Лиговском проспекте. И взобравшись на подмостки, означенный коллектив со сложным английским названием неожиданно и прилюдно объявил о своей кончине, и тут же провозгласил начало нового творческого пути своего под именем «ПилОт». Так началась целая жизнь под названием «ПилОт», собравшая вокруг себя миллионы людей. Спасибо вам! Йоханга!

В общем, берите детей, бабушек, соседей, шары, свистульки и торт и давайте отпразднуем день рождения группы «ПилОт» вместе с нами!»

Начало в 20.00.

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