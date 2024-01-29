На ревякинской конференции установили степень соавторства Янки Дягилевой в песне «Калинова моста»

Всероссийская научно-практическая конференция «Слово и музыка Дмитрия Ревякина» состоялась в Московском университете имени А.С. Грибоедова 26 января 2024 года

В России, увы, не принято, чтить живых гениев. Особенно, если они творят в таком неформальном течении, как, например, рок-поэзия. Поэтому организаторы конференции в лице Елены Башлачевой — представителя Череповецкого музейного объединения и сестры Александра Башлачева — и профессора Брянского филиала РАНХиГС устроили беспрецедентное событие, посвятив целую научную конференцию ныне здравствующему рок-поэту, лидеру группы «Калинов мост» Дмитрю Ревякину.

Сам Дмитрий Ревякин (который 13 февраля этого года отметит свое 60-летие), к сожалению, приехать на конференцию не смог по болезни. Участникам он передал, что «лечится со страшной силой». Всем выступавшим во время поставленного на громкую связь звонка музыкант пожелал «вербальной интоксикации».

Со вступительным словом обратилась к участникам мероприятия декан Московского университета имени А.С. Грибоедова Юлия Шуйская. Она наглядно объяснила, что вуз гордо носит имя Александра Гиибоедова, который поднаторел в самых разных областях знания, преподаваемых в университете. Но до сих пор здесь не была охвачена лишь музыка, зато теперь данной конференцией автору «Горя от ума», оставившему след и в музыкальном творчестве, был отдан долг сполна.

Открыл конференцию интереснейший доклад профессора кафедры русского языка и литературы РГСУ Олеси Темиршиной «Звук и смысл: к вопросу о фоносемантике Дмитрия Ревякина». Исследователь обратила внимание на то, что во многих случаях у лидера «Калинова моста» заглавие является неким гнездом звуков, сочетание которых потом сполна реализуется в самом произведении. В качестве примера был рассмотрен «Сибирский марш» и другие песенные тексты.

Давний знаток творчества Дмитрия Ревякина Евгений Богачков составил вышедшую в конце прошлого года книгу Дмитрия Ревякина «Калинов Мост. Избранные песни и стихи с комментариями». Произведения поэта в ней расположены в хронологическом порядке, который мало коррелирует с хронологией альбомов. Периодизация Евгения Богачкова почти один в один совпала с ревякинской, озвученной в давних интервью музыканта. О каждом периоде докладчик высказал немало ценных мыслей — например, что «антисоветский» период «Калинова моста» середины 80-х по факту таковым не является.

Музыкальный журналист KM.RU Денис Ступников представил доклад «Евхаристическая символика в текстах Дмитрия Ревякина». В ходе выступления был сделан вывод о том, что традиционное пожелание лидером «Калинова моста» на концертах «хлеба, вина и добра» несет в себе указание на Причастие Святых Христовых Таин. Впоследствии представители Дмитрия Ревякина подтвердили данную мысль.

Некоторые докладчики сосредоточились на альбомах «Калинова моста». Станислав Меркушов проследил эволюцию взглядов Дмитрия Ревякина на примере диска «Выворотень», а Николай Лётин исследовал альбом «Ледяной походъ» как цикл. Продуктивным оказалось и фокусировка докладчиков на отдельных песнях: оживленную дискуссию вызвал доклад Андрея Зипунова о неоднозначной песне «Даешь», а Сергей Шаклов остановился на полном загадок «Иерусалиме». Не менее интересными оказались и выступления по отельным проблемам, связанным с творчеством группы — будь то свадебный обряд в поэзии Дмитрия Ревякна (Руслан Любарский) или бытование ревякинского творчества в интернет пространстве (Ринат Бакиров, Антон Афанасьев).

Увенчали конференцию три доклада, представляющие собой воспоминания соратников Дмитрия Ревякина. Экс-директор «Калинова моста» Елена Овсянникова поведала о годах сотрудничество с группой, щедро подкрепляя саой вдохновенный рассказ фотографиями. А глава лейбла Олег Коврига донес до гостей конференции курьезную историю появления концертника «Калинова моста» «Никак 406».

Не обошлась конференция и без подлинных научных открытий. Видный музыкальный критик Сергей Гурьев, работающий над книгой о Янке Дягилевой, точно атрибутрировал авторство всех строк песни «Калинова моста» «Надо было». Давно известно, что Янка внесла свой вклад в создание текста этой песни, но никто не мог точно установить степерь ее участия, включая и самого Дмитрия Ревякина. Но, общаясь с музыкантом, Сергей Гурьев получил возможность поработать с его блокнотом, в котором и был черновик «Надо было». Янка и ее подруга Анжела Марина предложили на репетиции ряд отдельно выписанных строк из которых Дмитрий Ревякин взял две. Звонок Сергея Гурьева Анжеле Мариной окончательно расставил все точки над I. Янка написала первую строчку последнего куплета «гадо было не писать мелом», а Анжела Марина — третью «черным сразу быть или белым».

Заключительное слово произнес Виталий Гавриков, представивший ранее монументальный доклад «Артикуляционно-речевые жесты Дмитрия Ревякина как апелляции к народно-фольклорному и церковному коду» Доктор филологических наук еще раз напомнил, что живому автору посвящалась доселе всего одна конференция — в честь Евгения Водолазкина (ну а доя рок-поэзии Дмитрий Ревякин — уникальный пример. «Поплачь о нем, пока он живой», - привел по этому поводу строку группы «Чайф» Виталий Гавриков.

Уже есть предварительная договоренность, что в Московском университете имени А.С. Грибоедова пройдет научная концеренция по творчеству Александра Башлачева 31 мая 2024 года.

Фотографии предоставлены оргомитетом конференции