Гусиные лапки, или бич современных девушек. Как избавиться от них?
Вначале это всего лишь симпатичные «лучики», которые кажутся даже привлекательными, потому что подчеркивают улыбку и хорошее настроение. Но с определенного времени становится заметно, что эти лучики не исчезают и с грустного или нейтрального лица.
Хорошо, когда есть возможность сразу же пойти к опытному косметологу, который составит персональную программу ухода, подскажет, в каких кремах есть необходимость и о каких процедурах пора задуматься. Но экстренные меры по борьбе с этими ненавистными «гусиными лапками» можно начинать и самостоятельно, это обязательно даст хорошие результаты.
Прежде всего нужно усвоить несколько основных правил:
Бережное отношение к коже под глазами
Кожа в этой области весьма нежная, тонкая и чувствительная. Излишние усердие и нажим могут ее повредить. Поэтому важно избегать трения и растягивания кожи при умывании и нанесении крема. Средства для лица наносятся под глаза нежными и плавными движениями.
Пилинги и скрабы ни в коем случае не должны попадать на эти участки, чтобы не пересушить кожу и не углубить уже появившиеся морщинки. Стоит избавиться от привычки трогать лицо руками в течение дня. Грязные руки могут занести инфекцию не только на кожу, что может привести к воспалениям и прыщам, но и в глаза, вызвав при этом неприятные последствия типа герпеса или конъюнктивита.
Обязательное ежедневное увлажнение
Важно подобрать крем, подходящий возрасту и типу кожи. Даже если кажется, что морщин слишком много, не стоит покупать средства для возраста 50+, если до него еще не одно десятилетие.
Также не стоит игнорировать свой тип кожи, думая, что чем жирнее и питательнее крем, тем быстрее разгладятся морщинки. Слишком плотные составы могут забить поры, не привыкшие к такой структуре. К тому же кожа может начать «лениться», уменьшить выработку защитного слоя, если ее активно напитать ею снаружи. Поэтому для сухой кожи – жирные составы, для жирной и нормальной – отлично сработают более легкие гелевые варианты.
Массаж
Очень хорошо кожа под глазами реагирует на массаж. Для этого не обязательно идти к профессиональному косметологу. Тем более что мало кто сможет посещать его ежедневно. Отлично работает в качестве массажа легкое похлопывание кончиками пальцев под глазами во время нанесения дневного и вечернего крема. Главное, не забыть при этом про регулярность такой процедуры.
Если все-таки есть возможность посещения косметолога, то стоит обратить внимание на точечный массаж шиацу. Этот вид массажа широко распространен на востоке, но очень быстро он завоевал любовь и европейских женщин. С помощью надавливания на определенные точки можно избавиться от темных кругов под глазами, повысить упругость кожи и уменьшить количество морщин.
Маски и патчи
Один или два раза в неделю стоит дополнить основной уход маской, которая наносится тонким слоем под глаза. Это может быть как покупная маска, так и маска домашнего изготовления. И те, и другие имеют свои плюсы и минусы. Но при этом с проблемой избавления от «гусиных лапок» отлично работают оба варианта.
Патчи – это пластинки, пропитанные различными питательными ингредиентами, которые наносятся под глаза и являются отличной альтернативой привычным кремообразным маскам. Их очень удобно наносить и удалять, можно даже заниматься одновременно заниматься домашними делами, а не просто лежать, закрыв глаза. Мелкие морщинки отлично поддаются коррекции с помощью таких патчей.
Всегда лучше предотвращать проблему, чем решать ее. Но если уж она возникла, то важно не забывать главное: чтобы уход за областью под глазами был не «время от времени», а регулярный и системный.
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