Гусиные лапки, или бич современных девушек. Как избавиться от них?

16:13 29.03.2021

Мелкая сеточка морщин под глазами, которую обычно называют «гусиными лапками», доставляет много неприятных моментов не только женщинам в возрасте, но и юным девушкам.

Вначале это всего лишь симпатичные «лучики», которые кажутся даже привлекательными, потому что подчеркивают улыбку и хорошее настроение. Но с определенного времени становится заметно, что эти лучики не исчезают и с грустного или нейтрального лица.

Хорошо, когда есть возможность сразу же пойти к опытному косметологу, который составит персональную программу ухода, подскажет, в каких кремах есть необходимость и о каких процедурах пора задуматься. Но экстренные меры по борьбе с этими ненавистными «гусиными лапками» можно начинать и самостоятельно, это обязательно даст хорошие результаты.

Прежде всего нужно усвоить несколько основных правил:

Бережное отношение к коже под глазами

Кожа в этой области весьма нежная, тонкая и чувствительная. Излишние усердие и нажим могут ее повредить. Поэтому важно избегать трения и растягивания кожи при умывании и нанесении крема. Средства для лица наносятся под глаза нежными и плавными движениями.

Пилинги и скрабы ни в коем случае не должны попадать на эти участки, чтобы не пересушить кожу и не углубить уже появившиеся морщинки. Стоит избавиться от привычки трогать лицо руками в течение дня. Грязные руки могут занести инфекцию не только на кожу, что может привести к воспалениям и прыщам, но и в глаза, вызвав при этом неприятные последствия типа герпеса или конъюнктивита.

Обязательное ежедневное увлажнение

Важно подобрать крем, подходящий возрасту и типу кожи. Даже если кажется, что морщин слишком много, не стоит покупать средства для возраста 50+, если до него еще не одно десятилетие.

Также не стоит игнорировать свой тип кожи, думая, что чем жирнее и питательнее крем, тем быстрее разгладятся морщинки. Слишком плотные составы могут забить поры, не привыкшие к такой структуре. К тому же кожа может начать «лениться», уменьшить выработку защитного слоя, если ее активно напитать ею снаружи. Поэтому для сухой кожи – жирные составы, для жирной и нормальной – отлично сработают более легкие гелевые варианты.

Массаж

Очень хорошо кожа под глазами реагирует на массаж. Для этого не обязательно идти к профессиональному косметологу. Тем более что мало кто сможет посещать его ежедневно. Отлично работает в качестве массажа легкое похлопывание кончиками пальцев под глазами во время нанесения дневного и вечернего крема. Главное, не забыть при этом про регулярность такой процедуры.

Если все-таки есть возможность посещения косметолога, то стоит обратить внимание на точечный массаж шиацу. Этот вид массажа широко распространен на востоке, но очень быстро он завоевал любовь и европейских женщин. С помощью надавливания на определенные точки можно избавиться от темных кругов под глазами, повысить упругость кожи и уменьшить количество морщин.

Маски и патчи

Один или два раза в неделю стоит дополнить основной уход маской, которая наносится тонким слоем под глаза. Это может быть как покупная маска, так и маска домашнего изготовления. И те, и другие имеют свои плюсы и минусы. Но при этом с проблемой избавления от «гусиных лапок» отлично работают оба варианта.

Патчи – это пластинки, пропитанные различными питательными ингредиентами, которые наносятся под глаза и являются отличной альтернативой привычным кремообразным маскам. Их очень удобно наносить и удалять, можно даже заниматься одновременно заниматься домашними делами, а не просто лежать, закрыв глаза. Мелкие морщинки отлично поддаются коррекции с помощью таких патчей.

Всегда лучше предотвращать проблему, чем решать ее. Но если уж она возникла, то важно не забывать главное: чтобы уход за областью под глазами был не «время от времени», а регулярный и системный.

