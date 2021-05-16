Уникальные свойства лука и чеснока: то, что скрывают от людей

10:35 16.05.2021

Лук и чеснок – две овощные культуры, обладающие неповторимыми вкусовыми качествами и лечебными свойствами.

Недаром в народе существует поговорка: «Лук – от семи недуг, добрым людям друг, а чеснок не пустит врага за порог». Чесноку даже приписывается сила, способная отпугивать всякую нечисть.

История

Древние европейцы уже знали о полезных свойствах этих растений. Греки приписывали им мистическую силу, а головка лука для них являлась как бы прообразом устройства Вселенной. Они использовали эту культуру в своих религиозных обрядах. Например, на праздниках, посвященных Пану, защитнику лесов и полей, скульптуры этого божества украшались гирляндами луковых головок и обсыпались его соцветиями. А римляне возвеличивали венками из этих цветков не только богов, но и своих героев. Из Греции и Рима лук начал свое завоевание всей Европы. Его стали почитать и употреблять в пищу германские и славянские племена. До сих пор нет более распространенной культуры. Особенно любят его в Средиземноморье, лидерами в его употреблении являются Испания и Франция.

Способ выращивания

Лук можно размножать семенами и луковками, которые называются севком, или чернушкой. Для того, чтобы вырастить чернушку, можно высеивать семена в почву осенью, а если надо получить перья, то в конце апреля или начале мая. Перед высадкой надо замочить семена на восемь часов в слабом растворе марганцево-кислого калия температурой в сорок градусов для лучшей всхожести и защиты от вредителей.

После сбора урожая чернушки ее сохраняют до следующей весны, высаживают в почву и получают полноценный репчатый лук. Существует множество сортов этого растения. Одни из них идут в супы, другие предназначены для салатов, третьи больше подходят для консервирования.

Чаще всего мы используем обычный репчатый лук. Поскольку это растение имеет неглубоко расположенную корневую систему, его надо выращивать на плодородных легких почвах. При этом каждый год следует выбирать другое место. Время от времени грядку поливают и подкармливают. В начале лета в пищу идут зеленые луковые перья, а когда они начинают усыхать, то пора собирать урожай луковиц. Их выдергивают из земли и сушат сначала на улице в течение недели, а потом хранят в проветриваемом сухом и теплом помещении. Наши деревенские бабушки не обрезали полностью завядшие перья, а сплетали их в косу. Такие гирлянды они подвешивали на кухнях и над печами. При правильной обработке свежий лук можно было сохранить до следующей весны.

Многие огородники озабочены тем, что лук не развивает подземную часть и идет в стрелку. Они пытаются бороться с этим, обрывая образовавшиеся соцветия, но это не помогает. Полноценной луковицы не образуется. Оказалось, что во всем виновато неправильное хранение севка. Его нужно держать не в холодильнике, а в помещении с температурой от 18 до 25 градусов, то есть на кухне. Перед высадкой в грунт желательно подержать луковки в течение восьми часов при температуре от 30 до 40 градусов, например, в слабо разогретой духовке или на батарее отопления, не допуская его размягчения.

Другим из представителей семейства луковых является порей, обладающий нежным и не очень острым вкусом. Его рассаду выращивают дома в невысоких ящиках с хорошим дренажом. За сутки до посева семена замачивают, меняя воду каждые два-три часа. Затем семена подсушивают и помещают в почву на небольшую глубину. Высаживают на грядку росточки высотой в три-четыре миллиметра в конце апреля. Перед этим рассаду закаливают, время от времени выставляя ее на свежий воздух.

Зимой салаты обычно готовят со свежим репчатым луком или его перьями, выращенными в теплице. Но можно использовать этот овощ и в маринованном виде. Для приготовления такой пикантной закуски берется полкило лука-репки, два стручка горького перца и стакан столового уксуса. У перца срезать плодоножку и удалить из него семена, лук освободить от шелухи. После этого надо нарезать перец полосками и варить овощи в подсоленной воде пять минут, после чего кипяток слить в другую посуду, а заготовку охладить. Для улучшения вкуса при варке в воду можно добавить кусочек рафинада или ложку сахарного песку. У остывшего лука удаляется сердцевина, и в нее помещаются полоски перчика. В стакан овощного отвара вливается стакан уксуса, а затем вскипятить эту смесь, залить ей овощи и вскипятить их. Настой оставить на сутки, а затем вскипятить еще раз, жидкость слить, снова охладить и залить ею овощи. Емкость держать под крышкой в холодильнике четыре недели, после чего необычная закуска будет готова.

Чеснок

Чеснок предпочитают размножать не семенами, а его дольками. Для посадки берутся здоровые овощи диаметром около трех сантиметров. При этом выбираются самые крупные зубки. Их высаживают в землю, не вдавливая в нее, а в лунки глубиной около пяти сантиметров и засыпают землей. Перед посадкой зубчики надо замочить в крепком растворе марганцовки на 6-8 часов, затем жидкость слить и оставить чеснок просушиваться на 2-3 дня, пока он не выпустит корешки.

Почва под эту культуру должна быть рыхлой и плодородной. При этом следует избегать мест, где ранее были высажены другие луковичные растения, а также картофель и томаты. После посадки зубков можно сверху посыпать землю небольшим количеством суперфосфата. В течение лета подкормку делают еще несколько раз с интервалом в две-три недели раствором коровьего навоза, куриного помета или из трав. Поливают чеснок не часто, примерно один раз в неделю, но обильно, так как его корешки далеко уходят под землю.

О степени зрелости чеснока могут рассказать его перья и коробочки с семенами. В конце августа они начинают усыхать и растрескиваться. Чеснок, в отличие от лука, не выдергивают из земли, а осторожно выкапывают. При этом следует знать, что ели вовремя не сделать этого, то чеснок растрескается под почвой, и его зубки могут уйти еще глубже, и тогда их почти невозможно найти. После уборки чеснок сушится на воздухе, а затем хранится в достаточно прохладном помещении, так как в тепле он довольно быстро теряет влагу и усушивается наполовину. При покупке свежесобранного овоща надо это учитывать. Лучше приобретать уже просушенные луковицы. Они храниться будут дольше.

Некоторые садоводы-любители выращивают чеснок в газетах, которые надо скомкать, размочить, отжать и разместить на грядке. В комочках бумаги делаются отверстия, куда помещаются чесночные зубчики и засыпаются сухой листвой и землей. Это делается при высадке под зиму. Весной побеги такого чеснока будут развиваться лучше, чем у посаженного традиционным способом, а плоды созреют раньше и будут крупнее.

Чеснок можно хранить в разложенном виде и в стеклянных банках с отверстиями в крышках, чтобы был доступ воздуху. Этот овощ незаменим при консервировании огурцов и других культур, используется при приготовлении различных горячих и холодных блюд, а можно на его основе получить оригинальное вино. Его автор, французский фитотерапевт Мецегу убежден, что оно в небольшом количестве оздоровляет организм человека, борется с инфекциями и кишечными паразитами. Для приготовления напитка следует взять половину головки чеснока, разделить на части, очистить, размолоть, добавить 10 чайных ложек высушенной полыни и залить литром горячего белого или красного вина. Настой надо оставить на пять дней, а потом употреблять небольшими порциями.