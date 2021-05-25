Минское приземление и двойные стандарты «людей со светлыми лицами»

Те же силы, которые веселились по поводу злоключений Сноудена и желали успеха Киеву с арестом россиян, теперь возмущаются арестом экстремиста в Минске

Напомним, самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске в минувшее воскресенье из-за сообщения о минировании.

После получения сообщения о минировании самолета белорусские диспетчеры рекомендовали ему приземлиться. Согласно мировой практике, его при этом сопровождал истребитель ВВС страны. На земле самолет встретили аварийно-спасательные расчеты аэропорта, скорая помощь, сотрудники службы авиационной безопасности и кинологи. В итоге бомба обнаружена не была. Вместо этого белорусские силовики обнаружили кое-что, или, вернее, кое-кого другого.

Среди пассажиров самолета оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич. Во время проверки документов он был задержан.

Протасевич обвиняется в Белоруссии в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Также в отношении него возбуждено уголовное дело в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды к представителям власти и правоохранителям. При этом еще совсем недавно молодой человек откровенно глумился в соцсетях над властями Белоруссии, прозрачно намекая на то, что он их совершенно не боится.

Вскоре телеканал «Беларусь 1» обнародовал заявление Протасевича, в котором тот рассказал, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания, а также, что у него нет проблем со здоровьем, а отношение к нему сотрудников правоохранительных органов – нормальное.

На Западе история с «минским приземлением» вызвала бурную истерику.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал, что США и ЕС привлекут к ответственности президента Белоруссии Александра Лукашенко. Байден назвал произошедшее «прямым оскорблением международных норм». Официальный Брюссель решил ввести против белорусского руководства санкции. Великобритания запретила «Белавиа» и чартерам из Белоруссии летать в Лондон. Отпустить Протасевича потребовала канцлер Германии Ангела Меркель.

«Сложно представить более безрассудный и провокационный акт государственного терроризма», — пишет Times.

«Александр Лукашенко совершил акт настоящего пиратства», — утверждают журналисты Economist.

Примерно в том же ключе высказывались и российские либералы – как политики, так и сотрудники СМИ. Например, целый ушат грязи на Лукашенко был выплеснут на «Эхе Москвы».

Вот только создается впечатление, что у них у всех – выборочная амнезия.

Например, всего два года назад одна известная сотрудница того же «Эха» ерничала по поводу преследования властями США Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена – мол, если решился бороться с американским государством, то это нормально, если вам «прилетит в ответ». Ну так теперь можно точно так же поерничать по поводу тех, кто решил бороться с государством белорусским. В чем разница?

Впрочем, это уже лирика. Что мы имеем в сухом остатке?

Даже если официальный Минск как-то причастен к посадке самолета (а доказательств тому пока нет никаких), то он не первым начал эту игру.

Относительно недавно, в 2016 году, украинские силовики развернули от границы самолет Киев—Минск. В том случае, если бы пилоты отказались подчиняться, киевские власти пообещали применить боевую авиацию. Украинские спецслужбы задержали на борту и обыскали гражданина Армении Армена Мартиросяна. Тогда они вроде бы ничего не нашли. Но сам факт был более чем красноречивый. А ведь США, Британия и Германия почему-то предпочли промолчать.

Кстати, по информации украинских СМИ, аналогичным образом киевские спецслужбы хотели поступить с недавно задержанными в Минске россиянами. Как писала пресса, самолет с людьми, которых в Киеве называли «вагнеровцами», планировали посадить по дороге в Турцию. И, снова-таки - никакой критики.

Впрочем, подобными вещами «баловались» не только киевские постмайданные власти. В 2013-ом американские спецслужбы заставили своих европейских коллег заблокировать воздушное пространство для перелета из Москвы самолета президента Боливии Эво Моралеса, заподозрив, что на его борту может быть Сноуден. Борт Боливии №1 принудили к посадке и проверили. Как известно, при этом на борту Сноудена не оказалось.

В 2004 году над США остановили самолет бывшего замминистра финансов Андрея Вавилова. В районе Флориды лайнер был зажат двумя истребителями и принужден к посадке. Пассажира подвергли допросу.

В 2012 году истребители F-16 ВВС Турции вынудили сесть в аэропорту Анкары Airbus A320, следовавший из Москвы в сирийский Дамаск. При этом был арестован находящийся на нем груз.

И совсем недавно, в феврале 2021-го, киевские власти принудили к посадке следующий в Вену чартер с бывшим топ-менеджером Приватбанка Владимиром Яценко на борту. Опять – тишина…

И это мы говорим только о «самолетной истории» и не упоминаем о таких «мелочах», как организация убийств и похищений людей на территории суверенных государств Соединенными Штатами и другими западными государствами. Например, очень любят американские силовики «резвиться» в Пакистане.

Да и, в конце концов, только очень наивный человек может поверить в то, что за протестами в самой Белоруссии не стоят власти и спецслужбы западных государств.

Прежде чем осуждать кого-то и требовать неукоснительного исполнения норм международного права, официальному Вашингтону и Брюсселю стоило бы научиться самим играть по правилам. А то они до боли напоминают сейчас гопников из известного анекдота, искренне недоумевающих относительно того, за что мужик, к которому они хотят пристать, может набить им морду.

По-хорошему, чтобы не заводить ситуацию в тупик дальше, мировым лидерам стоило бы встретиться и передоговориться о неукоснительном соблюдении международных правил без «выхода за красные линии». Но если Запад не хочет этого делать, то стоит ли удивляться тому, что он все чаще и чаще будет получать адекватный ответ на свои действия?

