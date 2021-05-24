Политики США и ряда стран призвали запретить полеты над Белоруссией

07:55 24.05.2021

Председатель комитета сената США по международным отношениям Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании осудили власти Белоруссии в связи с инцидентом с авиарейсом Ryanair.

Как пишет РИА Новости, они опубликовали заявление, в котором призвали Международную организацию гражданской авиации (ICAO) немедленно провести расследование инцидента, которое они расценивают как "явное нарушение свободного транзита между государствами".

Кроме того, до тех пор, пока не будет проведено расследование, законодатели призвали приостановить членство Белоруссии в ICAO и запретить все полеты над Белоруссией.

Также законодатели потребовали "немедленного и безоговорочного освобождения Романа Протасевича и всех других политических заключенных", призвав страны НАТО и ЕС ввести санкции против Минска и приостановить возможности властей Белоруссии "использовать Интерпол и другие международные организации для дальнейших атак на демократию в Европе".

Как сообщалось ранее, самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье был экстренно посажен в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Белоруссией были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.