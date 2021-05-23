Основатель Nexta задержан в аэропорту Минска, ему грозит смертная казнь

Один из основателей и бывший главный редактор оппозиционного Телеграм-канала Nexta Роман Протасевич задержан в аэропорту Минска.

Протасевич летел самолетом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Когда самолет пролетал над территорией Белоруссии, поступило сообщение о его минировании, поэтому его экстренно посадили в Минске.

Как сообщает  белорусский телеграм-канал "Пул Первого",  "Беларусь защитила Европу": "Хотя по скриншоту маршрута видно, что борт был почти над границей, обратились к Минску, чтобы приняли самолет. Тут же о ситуации было доложено президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать... И важно: до Вильнюса лететь было однозначно ближе. Но обратились именно к Минску".  

Отмечается также, что по поручению Лукашенко для сопровождения  самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

После приземления самолета пассажиры были отправлены на досмотр, при проверке документов Протасевич и был задержан.

В Беелоруссии телеграм-канал Nexta признан экстремистским, в октябре КГБ Белоруссии внес Протасевича в список террористов, его обвиняют в организации массовых беспорядков и возбуждении социальной вражды. В Белоруссии Протасевичу грозит смертная казнь.

Перед вылетом из Афин Протасевич сообщил, что в аэропорту Афин заметил нездоровый интерес со стороны русскоязычного мужчины средних лет, подтянутого, с лысиной, пишет телеграм-канал "Беларусь головного мозга". Мужчина пытался снять на камеру документы Романа, затем развернулся и ушёл, хотя был следующим в очереди на проверку документов.

После задержания экс-главреда Nexta прльзователи соцсетей призвали к бойкоту авиакомпании Ryanair, они требуют от перевозчика официальный объяснений действий экипажа.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 23.05.2021, 23:19
    Гость: :))

    Методичку новую подвезли? Но какую-то невнятную :) Хозяева из Газпром-медиа еще точно не решили как же именно на Лукашенко грязь лить?

  5. 23.05.2021, 23:14
    Гость: Петр

    Северная Корея ядерный кулак под нос американцам сунула и поинтересовалась- "Ну вы готовы дохнуть ради ваших сраных идеалов демократии?" Американцы сказали- "Да нет, спасибо! Лучше не надо." И успокоились обоссанные американцы.

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