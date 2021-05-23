Основатель Nexta задержан в аэропорту Минска, ему грозит смертная казнь
Один из основателей и бывший главный редактор оппозиционного Телеграм-канала Nexta Роман Протасевич задержан в аэропорту Минска.
Протасевич летел самолетом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Когда самолет пролетал над территорией Белоруссии, поступило сообщение о его минировании, поэтому его экстренно посадили в Минске.
Как сообщает белорусский телеграм-канал "Пул Первого", "Беларусь защитила Европу": "Хотя по скриншоту маршрута видно, что борт был почти над границей, обратились к Минску, чтобы приняли самолет. Тут же о ситуации было доложено президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать... И важно: до Вильнюса лететь было однозначно ближе. Но обратились именно к Минску".
Отмечается также, что по поручению Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.
После приземления самолета пассажиры были отправлены на досмотр, при проверке документов Протасевич и был задержан.
В Беелоруссии телеграм-канал Nexta признан экстремистским, в октябре КГБ Белоруссии внес Протасевича в список террористов, его обвиняют в организации массовых беспорядков и возбуждении социальной вражды. В Белоруссии Протасевичу грозит смертная казнь.
Перед вылетом из Афин Протасевич сообщил, что в аэропорту Афин заметил нездоровый интерес со стороны русскоязычного мужчины средних лет, подтянутого, с лысиной, пишет телеграм-канал "Беларусь головного мозга". Мужчина пытался снять на камеру документы Романа, затем развернулся и ушёл, хотя был следующим в очереди на проверку документов.
После задержания экс-главреда Nexta прльзователи соцсетей призвали к бойкоту авиакомпании Ryanair, они требуют от перевозчика официальный объяснений действий экипажа.
Комментарии читателей Оставить комментарий
На языке американцев это называется "борьба за идеалы демократии".
Этот сиделец теперь все про своих хозяев выложит. Много интересного услышим.
Методичку новую подвезли? Но какую-то невнятную :) Хозяева из Газпром-медиа еще точно не решили как же именно на Лукашенко грязь лить?
Нашлись у Лукашенко методы на Костю Сапрыкина))
Северная Корея ядерный кулак под нос американцам сунула и поинтересовалась- "Ну вы готовы дохнуть ради ваших сраных идеалов демократии?" Американцы сказали- "Да нет, спасибо! Лучше не надо." И успокоились обоссанные американцы.