Шпинат. Почему это растение - настоящая кладезь витаминов?

07:32 2.04.2021

Почему Попай объедается шпинатом и дает ли зеленое растение нечеловеческую силу?

Вероятная причина первого - неправильное представление о содержании железа в шпинате. В 1870 году доктор Эрих фон Вольф измерил уровень железа в растении и перепутал место десятичной запятой, что в десять раз преувеличило реальное значение. Ошибка была обнаружена 67 лет спустя, но это не мешает шпинату считаться одним из самых «железных» продуктов и по сей день.

История шпината

Родина шпината - Персия (современный Иран). В 7 веке арабские торговцы привезли его в Индию, а оттуда он попал в Китай, где до сих пор называют «персидским овощем». Европейцы впервые попробовали шпинат примерно в девятом веке, благодаря приключениям сарацинов над Сицилией.

Витамины

В отличие от многих экзотических суперпродуктов, шпинат очень распространен и доступен по цене. В 100 граммах продукта всего 23 калории, и 30% этой энергии приходится на белок. В шпинате содержится восемь из девяти аминокислот, которые человеческий организм не может производить самостоятельно. Шпинат чрезвычайно богат витаминами, минералами и другими фитонутриентами (природные растительные химические вещества, имеющие питательную ценность для человека), в том числе:

1. Бета-каротин (провитамин А). Важно подчеркнуть, что вопреки распространенному мнению, растения не содержат витамин А. Организм человека может производить этот витамин из бета-каротина, большое количество которого содержится в шпинате. Витамин А - это антиоксидант, имеющий особое значение для здоровья глаз и зрения, он играет вспомогательную роль в росте, развитии костной системы, синтезе белка, защищает от вирусных и респираторных инфекций.

2. Лютеин и зеаксантин - каротиноидные антиоксиданты, участвующие в построении сетчатки и защищающие глаза. Их недостаток приводит ко многим проблемам со зрением, от катаракты до куриной слепоты и дегенерации желтого пятна.

3. Витамин B1 (тиамин) - помогает производить энергию из глюкозы. Во многих продуктах B1 плохо переваривается. В этом отношении шпинат является исключением, так как он также содержит фолиевую кислоту, которая улучшает усвоение организмом.

4. Витамин В2 (рибофлавин) - необходим для поддержания слизистых оболочек и других тканей в организме. Он играет вспомогательную роль в производстве энергии из жиров, углеводов и белков.

5. Витамин B3 (ниацин) - как и B2, участвует в производстве энергии, а также в процессе клеточного дыхания. Он важен для здоровья мозга, нервной и пищеварительной систем.

6. Витамин К. Его основная функция - защита крови от свертывания. Участвует в регуляции кальция и важен для здоровья скелетной и сердечно-сосудистой систем.

7. Железо является основным компонентом красных кровяных телец и играет важную роль в снабжении клеток кислородом. Это особенно важно при противодействии инфекциям в организме.

8. Цинк. Доступен в умеренных количествах, участвует в минерализации костей и функционировании репродуктивной системы, включая выработку тестостерона, вместе с кальцием. Повышает иммунитет и работу печени.

9. Альфа-липоевая кислота. Шпинат является одним из лучших источников этой кислоты, которая доказала свои антиоксидантные и противораковые свойства. Он также помогает регулировать уровень сахара в крови и увеличивает уровень глутатиона в организме.

10. Глутатион - антиоксидант и антитоксин. Он нужен организму для нормального функционирования иммунной системы. Низкий уровень глутатиона связан с такими состояниями, как болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера и боковой амиотрофический склероз.

11. Коэнзим Q10. Коэнзим участвует в производстве энергии и особенно важен для работы сердца. Он действует как антиоксидант и замедляет процессы, связанные со старением.

Как и у других растений, свойства шпината варьируются в зависимости от условий, в которых он выращивается. Лучше всего употреблять его сразу после сбора, так как со временем он теряет свою пищевую ценность. Хранение в холодильнике может замедлить этот процесс, но имейте в виду, что даже в этих условиях содержание основных питательных веществ может быть уменьшено вдвое к восьмому дню после сбора. Заморозка - лучший вариант для длительного хранения.

Приготовление

Шпинат можно есть сырым или приготовленным, оба варианта имеют свои достоинства и недостатки. Тепловая обработка снижает уровень витамина С и фолиевой кислоты, но улучшает всасывание бета-каротина и лютеина. Лучше всего будет комбинированный подход. Сырой шпинат можно использовать в качестве основного ингредиента во множестве зеленых салатов. Лучший вариант термического приготовления - это приготовление на пару или бланширование на короткое время, чтобы полезные вещества могли сохраниться по максимуму.

