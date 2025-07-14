Писателя Бориса Акунина заочно приговорили к 14 годам лишения свободы
Военный суд заочно приговорил писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, считается в России иноагентом) к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление прокуратуры Москвы.
Также суд лишил писателя права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей на четыре года и штрафу в 400 000 руб. Чхартишвили признан виновным по ч. 1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.2 (оправдание терроризма и призывы к террористической деятельности) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента).
Писателя начали преследовать после розыгрыша пранкеров Вована и Лексуса в 2023 году. Тогда они позвонили Акунину (признан иноагентом) под видом президента Украины Владимира Зеленского, сообщает «Коммерсант». В ходе звонка, как сообщила столичная прокуратура, фигурант призывал к насильственному изменению Конституции в России. Также он оправдывал теракт на Крымском мосту и удары беспилотников по российским городам.
Помимо этого, писатель в 2024 году опубликовал в одном из своих каналов сообщение с оправданием терроризма. А с января по апрель этого года осужденный выложил в одном из мессенджеров не менее 33 постов без маркировки иноагента.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Никогда не был поклонником его творчества.
Один из самых известных и читаемых авторов Все его книги- бестселлеры. И сейчас его читаю
Слава богу у нас в библиотеке они имеются. Да и по инету можно заказать из других библиотек если пожелаешь
Иноагент и благолучно свалил как Чубайс и остальные его предупредили и только после этого на него завели дело.
Давно пора!
...Пишу о мертвом поколенье,
о людях, смолкших навсегда,
пишу во имя тех, кто живы,
чтоб не стоять им в свой черед
толпою скорбно-молчаливой
у темных лагерных ворот