Писателя Бориса Акунина заочно приговорили к 14 годам лишения свободы

Борис Акунин © KM.RU, Филипп Киреев

Военный суд заочно приговорил писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, считается в России иноагентом) к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление прокуратуры Москвы.

Также суд лишил писателя права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей на четыре года и штрафу в 400 000 руб. Чхартишвили признан виновным по ч. 1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.2 (оправдание терроризма и призывы к террористической деятельности) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента).

Писателя начали преследовать после розыгрыша пранкеров Вована и Лексуса в 2023 году. Тогда они позвонили Акунину (признан иноагентом) под видом президента Украины Владимира Зеленского, сообщает «Коммерсант». В ходе звонка, как сообщила столичная прокуратура, фигурант призывал к насильственному изменению Конституции в России. Также он оправдывал теракт на Крымском мосту и удары беспилотников по российским городам. 

Помимо этого, писатель в 2024 году опубликовал в одном из своих каналов сообщение с оправданием терроризма. А с января по апрель этого года осужденный выложил в одном из мессенджеров не менее 33 постов без маркировки иноагента.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.07.2025, 01:01
    Гость: Дан

    Один из самых известных и читаемых авторов Все его книги- бестселлеры. И сейчас его читаю
    Слава богу у нас в библиотеке они имеются. Да и по инету можно заказать из других библиотек если пожелаешь

  3. 15.07.2025, 00:45
    Гость: Матерый

    Иноагент и благолучно свалил как Чубайс и остальные его предупредили и только после этого на него завели дело.

  5. 14.07.2025, 22:55
    Гость: Е.Владимирова

    ...Пишу о мертвом поколенье,
    о людях, смолкших навсегда,
    пишу во имя тех, кто живы,
    чтоб не стоять им в свой черед
    толпою скорбно-молчаливой
    у темных лагерных ворот

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