Песня «Пританцовывай» спасла жизнь лидеру «Северного Флота»

Группа «Северный Флот» дала акустический концерт в клубе «16 Тонн» 27 февраля

Акустика Александра «Ренегата» Леонтьева и Якова Цвиркунова с самого начала позиционировалась как штучная затея. Впервые такой концерт был сыгран летом 2018-го в клубе «Китайский летчик Джао Да» в формате закрытого мероприятия для акционеров альбома «Северного Флота». Потом Леонтьев и Цвиркунов играли ее преимущественно в тех городах, куда, по тем или иным причинам, группа не могла приехать полным составом. Благо, в ковидные времена эта лайт-версия была зачастую единственной возможностью себя показать.

Сейчас, как известно, новая напасть… Так что своевременным выдалось в начале концерта в «Тоннах» обращение Ренегата, особенно терло поблагодарившего зрителей за визит на концерт. Певец признался, что его периодически «кроет» от всего происходящего, так что побыть среди людей и попеть песен — это уже ощутимая поддержка. Недаром концерт стартовал с песни «Пританцовывай». Как рассказал под занавес выступления Леонтьев, он ее сочинял в ковидном госпитале в конце 2020-м, держась в коридоре за стены, и это фактически спасло ему жизнь.

Помогая себе свистом, Ренегат исполнил «Странника». «В инстаграме меня спрашивают, не развязал ли я», - сообщил он и вместо прямого ответа отпил из фужера воды. В «Крысолове» зрители очень дружно и стройно подпели про «Исчезаешь ты». Гитарные переборы Якова Цвиркунова в «Крысолове» звучали, как плеск воды в загробном царстве, который странным образом успокаивал. Но не всех, ибо из зала время от времени доносились пронзительные крики малыша. Посетовав в шутку, что не получается отдохнуть от собственных детей, Леонтьев поинтересовался именем крикуна и заявил, что «Алексей» в переводе с греческого означает «не пищи так громко» или иначе - «Защитник».

После песни «Иной» Ренегату потребовалась передышка, из-за того, что на его гитаре теперь в два раза больше струн. Паузу заполнили скандированием названия группы «Северный Флот». Посвященная семейным ценностям «Колыбельная» напомнила Ренегату нетипичную историю любви Яши, который 23 назад познакомился на глазах у согруппников тогда еще по «Королю и Шуту» с девущкой Олей, прожил с ней 24 года, а несколько недель назад, будучи в Индии, скромно написал коллегам: «Мы женимся - если хотите приходите в гости».

Редко исполняемая «Все внутри» вызвала у зрителей такую степень самуглубления, что Ренегату пришлось их тормошить: мол, только маленький Лешка и спасает («он издает звук»). «Ветер ходит налегке» вызывала схожие чувства, а вот «Любовь и время», вкупе с романсово-приблатненной версией «210», всех, напротив, разгорячили. Поскольку в оригинале «210» играется с максимальным участием барабанщика Александра «Поручика» Щиголева, Ренегат по-дружески поддел отсутствовавшего музыканта, рассказав, как тот на самые большие концерты «Короля и Шута» покупал самые громкие комплекты тарелок, из-за которых после концертов «каждый удар приводил к минус недели жизни» и заставлял «улыбаться до следующей весны».

«2020» и «Самая темная ночь» заставили задуматься о вечном. «Счастье» из зонг-оперы «Тодд» дала музыкантам повод напомнить, что 5 марта в «Адреналин Стадиуме» состоится концертное воплощение этого проекта уже в электрическом обрамлении. «Медведь» тоже апеллировал к временам «Короля и Шута». А вот относительно новую «Не согласен» Ренегат до последнего колебался петь перед детьми из-за грубостей в тексте, пока не услышал, как его сын общается с друзьями по телефону.

Спев «Поднимая знамя», Леонтьев попрощался со зрителями, напомнив, что надо рассеять стереотип провинциалов, будто в Москве никто не работает, поэтому перед буднями стоит как следует выспаться. Но все же финальная «Северный Флот» дала еще зрителям роскошную возможность как следует пошуметь. Из-за долгой настройки гитары Ренегата не были исполнены две песни из сет-листа - «Надвигается Северный Флот» и «Темная ночь», но их отсутствие компенсировалось непринужденным общением музыкантов со зрителями. Как заметил Ренегат во время одной из таких пауз, «зато никто не скажет, что мало играли...»