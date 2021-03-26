Кинопремьера «Райя и последний дракон»: праздник общей беды

Полнометражный фильм компании Disney «Райя и последний дракон» является одним из лидером российского проката

Пятьсот лет назад в Земле царили мир, дружба, жвачка. Люди мирно сосуществовали с драконами в едином государстве под названием Кумандра. Но потом пришла чума на ваши дома под названием друуны и превратила население страны в камень. Стремительно теряющие силы драконы собрали остатки своего волшебства в магический шар и вошли в историю.

Так появилось пять государств — Сердца, Хребта, Когтя, Клыка и Хвоста. Назывались они так потому, что Кумандра имела очертания Дракона. Сохранивший шар справедливый вождь земель Хребта пригласил в гости послов из всех стран. Наивный, он не до конца отдавал себе отчет в том, что неистребим озвученный а другом времени и месте принцип «кругом измена, трусость и обман». В результате устроенного парламентерами дестроя шар разбился, и остатки благодати покинула землю, а вождь обратился в камень. Странствуя по выжженным угодьям, дочь правителя Райя пытается реанимировать драконов, чтобы обратиться к ним за помощью.

Удивительно, но «Райя и последний дракон» - не о крутизне всемогущих героев-спасителей мира, а о доверии. До веры тут один шаг. Недаром в основу ленты положена абсолютно христианская концепция о том, что именно измена высшим силам стала источником всех бед. Измена получилось двойной, ведь сначала человек отвернулся от Бога-Отца, а потом распял и Сына, пришедшего спасти заблудших. Недаром Эдем в фильме имеет отсылку к человечеству как плоти Христовой, метафизически выраженной в драконьей карте.

Разумеется, говорить о христианстве в открытую в современном американском обществе чревато — можно запросто схлопотать обвинения в «нетолерантности». Поэтому «Райя и последний дракон» старательно мимикрирует под феминистскую историю, где заправляют всем барышни, а мужчины, в лучшем случае, им прислуживают. Но отблески эдемской гармонии читаются даже в имени Райя, которое отсылает, конечно же, к Раю. Необычно для амбициозных американцев и отсутствие посыла об их избранности: все нации равноправны, но объединяются при этом лишь под знаком общей беды.

Финал удивляет не меньше, поскольку сделан под знаком всепрощения.

Кадры с сайта kino-teatr.ru