Александр Пушной провел в ЦДКЖ социальный эксперимент по проверке пластичности мозга

Концерт Александра Пушного состоялся в ЦДКЖ 27 ноября 2025 года

Выступление стало редкой возможностью услышать музыканта, сидя в мягких уютных креслах — обычно его коллектив играет в больших клубах со стоячим партером. Александр Пушной учел этот факт, заявив в самом начале, что его концерт сегодня адресован вальяжной аудитории 50+, которая узнает большинство песен программы. Ну а для детей, которых тоже хватало в зале, он пообещал сыграть их любимую песню в самом конце.

К слову, зрители так и не узнали расшифровку названия коллектива Пушного «ОТП студия»», услышав от певца лишь ее неофициальный вариант - «Обещали тихо посидеть». Разумеется, «тихо посидеть» так и не получилось, поскольку группа играла в три электрогитары (не считая ритм-секции), представив в таком виде «Come Together», «Ночь» Андрея Губина, «Группу крови» и «Кукушку» группы Виктора Цоя (последнюю — в лютом трэше).

Оценив интеллигентную аудиторию ЦДКЖ, Александр Пушной решил исполнить «Вершину» и порекомендовал аудитории 50+ объяснить всем остальным, чем примечателен ее автор — Владимир Высоцкий. Под «18 мне уже» «Руки вверх!» разъяснения уже потребовались от самого артиста, который подчеркнул, что фразу «целуй меня везде» следует понимать в географическом, а не в телесном смысле. По словам Александра Пушного, ее автор Сергей Жуков оценил кавер по достоинству, попросив за него тут же 300 тысяч рублей.

Прозвучали на концерте и недавние кавера «ОТП студии» - «Ясный мой свет» Татьяны Булановой и «Голос высокой травы» Леонида Агутина. От последней, как заметил Александр Пушной, практически ничего не осталось, кроме диковинной фразы «чика пибарум». Зато ничего не пришлось менять в бессметрной «Все идет по плану» «Гражданской обороны», которую Александр Пушной пел под гитару еще во студенчестве между главным и лабораторным корпусами НГУ.

Для аудитории 35- такой подлинно народной песней является «Батарейка» «Жуков». С ее помощью Александр Пушной решил провести с аудиторией ЦДКЖ социальный эксперимент по проверке пластичности мозга. На практике он доказал, что практически все зрители знают текст «Батарейки» наизусть — притом, что вряд ли кто-то сидел и специально учил по листочку слова.

Не обошел Александр Пушной вниманием и авторские песни. Скромно назвав себя широко известным в узких кругах композитором он сыграл заставку к передаче «6 кадров» - в первоначальной панк-версии, как она и планировалась. В саундтреке к программе «Галилео» он умудрился перечислить фамилии всех 58-ми создателей этой программы. А песню «Большие сиськи» Александр Пушной в свое время сочинил в соавторстве с Дмитрием Брейтенбихером, который теперь - «звезда рекламы банка ВТБ».

Под занавес группа «ОТП студио» сорвала бурные аплодисменты, просто выйдя на бис. Александр Пушной. «А вдруг это будет Клава Кока?» - напугал было публику перспективой прощальной песни Александр Пушной. Но, естественно, посрамить ожиданий благодарной публики ЦДКЖ он не мог и затянул «Траву у дома» «Землян». 

