Диетолог одобрил: сало, чеснок и баранки – военнослужащим!

16:12 19.07.2021

Эксперт Минздрава согласился с министром обороны, что сало и чеснок стоит включать в солдатский рацион

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян подтвердил слова министра обороны Сергея Шойгу о важности в армейском меню таких продуктов, как сало и чеснок. А упомянутые главой военного ведомства баранки он назвал приятным дополнением к рациону.

Употребление сала позволяет военным восполнять затраты энергии, а чеснок обладает бактерицидным действием, рассказал эксперт. Кроме того, он прокомментировал питательную ценность баранок, отсутствие которых на столах солдат отметил министр обороны во время инспекции нового военного городка. «Баранки не будут есть гроздями, а несколько баранок – вкусно, традиционно, и с чаем сломать и съесть несколько – удовольствие», – считает диетолог.

Напомним, что на прошлой неделе министр обороны посетил новый военный городок, возведенный для размещения 103-го мотострелкового полка в Ростове-на-Дону. Делегация с участием главы Минобороны, а также губернатора Ростовской области Василия Голубева осмотрела армейские общежития, здание штаба и столовую.

В целом военный министр остался доволен организацией питания бойцов. В столовой поддерживается образцовая чистота, в обеденном зале – столики на четверых, современная линия раздачи по принципу «шведский стол» – с несколькими блюдами на выбор. Под потолком оборудованы экраны, где транслируются видеообращения, а также различная полезная информация. Помимо этого он оценил салат-бар, наполненный зеленью и свежими сезонными овощами – сладким перцем, помидорами, огурцами, редисом.

При этом Сергей Шойгу заметил, что в меню не хватает сала и чеснока, а баранки лежат только на праздничном столе для именинников, за что пожурил представителей командования. «Он полушутя говорил, но, в принципе, все вещи правильные. Несколько кусочков сала – это концентрат энергии, это жир, легкоусвояемый и немедленный источник энергии. Ребята в армии энергии тратят много. А чеснок обладает бактерицидным действием, особенно в период гриппа», – прокомментировал Виктор Тутельян.

Фото: Минобороны РФ

Как ответили министру в командовании части, сало и чеснок обязательно включают в рацион военных зимой, для стимуляции иммунитета. В целом современное армейское меню специально разработано таким образом, чтобы насыщать организм бойцов белками, жирами и углеводами, а также витаминами и микроэлементами в нужных пропорциях. Готовят блюда опытные повара профильных комбинатов, причем их задача – сделать их не только сытными, но и разнообразными и аппетитными.

Так что на столах военнослужащих всегда не только супы, горячее и салаты, а также сало и чеснок, но еще и приятные дополнения – упомянутые баранки, а также свежие булочки, пирожки, печенье и многое другое.

Кроме того, для нынешних солдат столовая – настоящее место культурного отдыха и просвещения. Ежемесячно в российских воинских частях проводят Дни национальной кухни, в рамках которых в рационе появляются традиционные армянские, белорусские, казахские и иные блюда. Многие посетители столовых признают, что в такие дни они будто обедают в тематическом ресторане. Многие блюда им доводится пробовать впервые, одновременно узнавая о культурных традициях других стран. Особое угощение также получают те, кто отмечает в армии день рождения. В Дни именинника для них накрывают праздничный стол с пирогами, конфетами, фруктами и другими вкусностями.

После инспекции министра обороны в ростовскую воинскую часть губернатор попросил местное предприятие поддержать военных. «Чтобы баранки могли получать за обедом к чаю не только именинники, а весь личный состав», – написал он в личном аккаунте. Компания направит в военный городок сушки и баранки в качестве благотворительности.

