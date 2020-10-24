Новорождённый: 19 советов для начинающих матерей

17:05 24.10.2020

Малыш и мама учат друг друга. В течение первых нескольких недель после рождения нужно набраться опыта, например, в том, как купать новорожденного, как ухаживать за его пупком... Почитай, как без стресса пережить первый месяц с ребёнком в доме

Рождение малыша переворачивает мир с ног на голову. Сначала вы можете подумать, что не справитесь со всеми ввалившимися на вас обязанностями. Однако через несколько дней после такого кардинального изменения вашей жизни, как рождение ребенка, привыкнешь, а через месяц или два вы будете с упоением вспоминать первые проведенные дни с вашим чадом.

Перед родами у вас есть время, полное новых задач. Легче с ними будет справиться, придерживаясь универсальных принципов, т. е. таких, которые проверили много мамочек. Вот 19 советов для новоявленных матерей:

1. Дружественное окружение



Слегка затемнённая, но хорошо освещённая комната - это место, в котором новорождённые лучше всего себя чувствуют. Это вопрос привычки – ребёнку, который провёл девять месяцев в тёмном животе, необходимо привыкнуть к свету.

Поэтому лучше дитя чувствует себя там, где свет присутствует, но его не слишком много. В первый месяц жизни очень полезны защитные подушки на кроватку (когда ребенок начнет двигаться, их можно снять - иначе увеличивается опасность того, что защита может затруднить ему дыхание).

В солнечный день окно стоит закрыть полупрозрачными шторами, а вечером, вместо основного света, можно зажечь ночник.

2. Новорождённый нуждается в тишине и покое



В течение дня, в течение первого месяца с младенцем дома, малышу должно быть предоставлено относительное спокойствие. Традиция в нашей стране – посещение родственниками новоиспеченных родителей. Но, и маме, и ребенку первые недели нужна прежде всего тишина.

Гости могут подождать - ничего не случится, если они увидят мальца, когда ему будет два-три месяца. О тишине и спокойствии стоит позаботиться и в других ситуациях. Дело не в том, чтобы ребёнка полностью изолировать от звуков, а в том, чтобы в первые недели они не были слишком громкими.

Если ваш пылесос работает громко, на время уборки лучше перенести ребёнка в другую комнату, а телевизор или музыку включить с умеренной громкостью. Также стоит выключить телефон и дверной звонок.

3. Малыши любят нежность



Новорождённые не привыкли к прикосновениям. Они только изучают их во время повседневной деятельности, которую делают с ними родители. Они им очень нужны для правильного развития, однако слишком сильные касания могут вызвать боль, к которой дети очень чувствительны. Поэтому все действия с ребёнком мы выполняем аккуратно.

4. Уход за пупком



Из процедур по уходу, которые необходимо в этот период проводить с ребёнком, наиболее важной является правильная гигиена пупка. Пень пуповины - это место, за которым необходимо внимательно наблюдать в течение первых недель жизни. Пока он не отвалится, его нужно рассматривать как заживающую рану, внутрь которой может проникнуть инфекция.

Он упадет между 5 и 15 сутками после родов (если этого не произойдет, нужно обратиться к врачу). До тех пор необходим надлежащий уход.

Правила ухода изменились несколько лет назад - мамы, которые ходили на курсы для беременных, наверняка это знают. В соответствии с рекомендациями врачей, пупок мы больше не дезинфицируем спиртом. Раз в день (чаще, если он испачкается, например, мочой, что случается с мальчиками) его нужно очищать марлей, смоченной в воде. После мытья пень следует высушить и оставить необработанным, позволив ему высохнуть на воздухе.

В течение дня пень также следует обнажить, чтобы присутствовала вентиляция - в подгузнике можно вырезать дырочку, или размотать, а ребёнка одеть в кафтанчик и полусапожки.

Во время купания пень можно промыть водой с мылом, а затем тщательно высушить. Если в доме царят не очень благоприятные для новорождённого гигиенические условия (чрезмерная влажность, грибок на стенах), или кто-то из домочадцев болен, утром и вечером назначается дезинфекция препаратом октенидина.

Этот препарат также можно использовать один раз в день, когда что-то во внешнем виде пупка вас беспокоит (область покраснела или появились выделения).

5. Пеленание малыша



Есть новорождённые, которые требуют почти постоянного внимания. Чрезмерное возбуждение может возникнуть из-за проблем с адаптацией к новой реальности, и именно тогда будет работать пеленание, которое поможет дать малышу ощущения, близкие к тому, что он чувствовал в животе мамы.

Положите малыша на тонкое одеяло или тканевый подгузник. Сначала накройте ножки, затем накройте ручки – так, чтобы ребенок не был застывшим. Покрытие не должно быть слишком толстым и грубым, потому что это может вызвать ещё один приступ плача. Если у вас нет навыков, стоит запастись мягким волокном.

6. Поддержка головы



Новорождённые не из фарфора, но, тем не менее, чтобы не навредить малышу, при перемещении головку нужно держать, чтобы она не выгибалась назад (ребенок овладеет навыком держать головку только спустя три месяца от рождения).

7. Кормление по требованию



Здоровые новорождённые хотят есть в среднем каждые полтора часа, считая с момента окончания предыдущего грудного вскармливания, как днем, так и ночью (если малыш спит во время кормления, его нужно разбудить). Голод сигнализируют плачем - уже через несколько дней вы сможете распознать, какой плачь означает желание поесть.

Одно кормление может длиться до 40 минут, потому что ребёнок быстро устает от сосания. После кормления, младенца нужно слегка приподнять, чтобы он отскочил – это предотвратит выплеск молока. То, что может удивить вас в первые недели, - это бородавки и перебои с молоком.

При болях в груди и кровотечениях помогает правильное прикладывание ребенка к груди, а также применение мазей, ускоряющих регенерацию эпидермиса. Перед кормлением надо делать теплые компрессы на груди и сливать с них немного молока.

8. Гигиена аксессуаров



Если вы кормите малыша с помощью смесей, то бутылки и соски должны быть стерильно чистыми - пищеварительная система малыша еще незрелая, и любая бактерия может вызвать сильные недомогания. Аксессуары необходимо тщательно вымыть и ошпарить перед первым использованием, а после кормления сразу же вымыть - желательно с помощью специальной жидкости для чистки детских принадлежностей.

9. Частая смена подгузников



Кожа новорождённого в несколько раз тоньше, чем кожа подросшего малыша. Уже несколько минут контакта с фекалиями и мочой может раздражать её и даже вызывать болезненные ожоги. Поэтому, малышу, когда он покакает, нужно сразу менять подгузник, а если в нём чисто, то меняем его максимум через два часа после прошлого пеленания.

Если ваши подгузники впитывают стул (об этом вы узнаете на упаковке), не используйте крем против ожогов - косметическое средство засорит абсорбирующие канальцы в подгузнике, благодаря чему стул и моча останутся на коже, а не проникнут в подгузник.

10. Правильная температура в доме



У новорождённых холодная кожа, потому что система терморегуляции ещё незрелая. Однако это не значит, что ребёнок замерзает. Детская комната не нуждается в дополнительном нагревании - подходящая для здорового малыша температура воздуха составляет около 22°C.

То, замерзает ли малыш, можно проверить, прикоснувшись к его затылку - если он остынет, ребёнка нужно дополнительно одеть или накрыть, а если прогрелся - снять слой одежды.

11. Купание каждые несколько дней



По рекомендациям врачей, младенца достаточно купать 2-3 раза в неделю. Температура воды должна быть 37°С, а воздуха - 22°С. Младенца можно купать еще до того, как пень пуповины отвалится. Вода в ванне должна доходить ему до бедер. Кожу не растираем, а брызгаем водой. Внимание: во время купания малыша нужно держать уверенно, но осторожно, даже если он лежит на шезлонге: если его отпустить, то он может соскользнуть.

12. Уход: смазываем кожу оливковым маслом



В соответствии с рекомендациями, мы используем оливковое масло в течение первого месяца жизни, когда кожа адаптируется к новым условиям. Затем, она может отшелушиваться и пересушиваться, но оливковое масло отлично сохраняет её. Немного масла лучше всего размазать в руках, а затем аккуратно массировать кожу ребёнка.

13. В кроватке без одеяла и подушки



В течение первых недель ребёнка в кроватке не нужно ничем накрывать – особенно тёплым одеялом, потому что есть риск, что он натянет его себе на голову. Лучше одеть его в тёплый комбинезон - тогда он не замёрзнет, лежа без движения. В целях безопасности мы также не ставим подушку в кроватку.

14. Удобная одежда



Ребенка не надо переодевать каждый раз, если он не проливает молоко, или если его одежда промокает из-за плохо застегнутого подгузника. Ничего не случится, если ребенок будет в одной одежде с утра до ночи. Важно, чтобы одежда была удобной - нигде не давила, не имела на спине застежек, способных раздражать кожу.

До тех пор, пока пень пуповины не отвалится, лучше всего будет кафтанчик, позже, самый удобный для малыша наряд - комбинезон.

15. Как можно меньше раздражителей



Нервная система младенца ещё не полностью адаптирована к новым условиям, поэтому избыток раздражителей может вызвать плач, который трудно успокоить.

Новорождённому не нужны игрушки, особенно громкие (для него) погремушки или карусель над кроваткой, которую он ещё не видит, звук музыкальной шкатулки может раздражать его. Такие аттракционы лучше отложить на несколько месяцев, когда ребёнок уже начнет хорошо видеть и ассоциировать следствие с причиной. Из-за мигающего света, являющегося сильным раздражителем, малыша также лучше изолировать от телевизора и экрана компьютера.

16. Шапка не всегда необходима



До недавнего времени она была обязательной даже дома. Сегодня мы знаем, что её не нужно надевать новорождённому, особенно если она теплая, потому что ребёнок может перегреться. Мы надеваем легкую хлопчатобумажную шапочку после купания, только если малыш купается в нагретой ванной, а затем переносится в гораздо более прохладную комнату.

В этом нет необходимости, если в обеих комнатах одинаково тепло. Шапочка, напротив, необходима во время прогулок: чем холоднее, тем она должна быть толще. Она должна закрывать уши. Лучше всего подходят те, которые завязываются под подбородком с помощью шнурков.

17. Папа и мама: разделение обязанностей



С самого начала, в опеку над малышом должен быть включен его отец, который не только установит более тесную связь с ребёнком, но и избавит вас от некоторых обязанностей. Если вы кормите грудью, вам придется вставать к ребёнку даже ночью, но другими видами деятельности можно поделиться. Папа может купать ребёнка, пеленать его, выходить на прогулки.

18. Сон в режиме ребёнка



Полная диспозиция и недостаток сна приводят к раздражению и усталости. Поэтому, любое свободное время, особенно когда малыш спит, надо использовать для сна или отдыха. Выспитесь, даже за счет уборки или приготовления обеда, и не испытывайте угрызений совести по этому поводу.

Даже не очень длинный момент восстановления в течение дня поможет вам лучше пережить ещё одну ночь и позволит вам лучше функционировать на следующий день.

19. Первая прогулка новорождённого



Летом можно прогуляться уже через неделю после возвращения из больницы. Первые прогулки должны быть короткими (до получаса). С ребёнком лучше всего гулять там, где достаточно тихо, спокойно и чисто. Поездка в торговый центр - не очень хорошая идея, - суета и громкая музыка - это раздражители, которых лучше избегать.

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