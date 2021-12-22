Танцы на воле «Откровение»

Исполнитель: Танцы на воле, Название: «Откровение», Стиль: нью вейв Год: 2021

К концу 80-х до моды на электронные интеллектуальные проекты было еще очень далеко. Культовый статус, разумеется, имела «Технология», но знатоки западной музыки ее небезосновательно считали клонами Depeche Mode.

Ивановская команда «Танцы на воле» старалась следовать собственным путем. В родном городе они считались законодателями вкусов, и не они косили под кого-то, а, напротив, под них выстраивали свой имидж фанаты, крася шнурки марганцовкой. В 1990 году до всероссийского прорыва «ТНВ» останется еще 5-6 лет. Поэтому их знаковый альбом «Откровение» вышел в Иванове локальным тиражом на кассетах с отксеренными на матричном принтере обложками, но действительно тем самым откровением стал.

Музыка альбома — не тяжеловесна, но насыщенна. Местами кажется, что музыканты торопятся продемонстрировать свои умения все и сразу. Но, возможно, это всего лишь проявление аранжировочной и звукорежиссерской неискушенности, ведь совсем молодые еще ребята фиксировали альбом в общежитии 1 ИГМИ. Музыканты дозированно прибегали к использованию мизансцен. Например, перед открывающей диск песней «День» слышно, как некий человек продирается через какие-то дебри, чтобы в итоге закричать от ужаса.

В текстовом отношении «Танцы на воле» не грешили распространенной тогда социальщиной и бытовухой, с одной стороны, и ложной многозначительностью — с другой. В текстах всегда ощутимо незримое присутствие духовной вертикали. Иногда ради этого «ТНВ» прибегают даже к использованию неологизмов, вроде «сверхпоездов» в «Дне». Имеется в виду то ли сверхъестественный поезд, то ли сверхзвуковой, то ли какой-то еще.

Такие ненавязчивые апелляции к вечным ценностям есть почти в каждой песне альбома. Например, в «Памяти» (с клавишной партии в духе раннего «Телевизора») фигурирует висящий сиротливо на дереве листик, который можно трактовать как олицетворение связи человека с Богом. В «Херувиме» переживания героя обретают воистину космогонический масштаб. В «Сердце» прозревается тоже нечто большее, чем обыкновенная земная любовьф неизбежно сопровождающаяся разлуками,

Квинтэссенция всего альбома — заглавная песня. Такое впечатление, что речь здесь одновременно о многом — и о религии, и о неприятии музыкантами суицида, и о предчувствии внешних и внутренних перемен. Философские изыскания «танцоров» подкреплены звучащей ближе к финалу цитатой из 21 главы «Откровения Иоанна Богослова». Вполне апокалиптична и песня «Окей, парень», явно опередившая свое время. Помня о пресловутом «ОК, Гугл», можно расценивать эту вещь как предчувствие подспудно порабощающего всех нас искусственного интеллекта.

Так что диск этот (впервые в формате CD и в нормальном виде) издан лейблом Gray Tower в ремастированном виде, с оригинальной обложкой с той самой «матричной» кассеты, текстами песен и тремя бонусами, издан своевременно. Продолжающий традиции «Танцев на воле» в собственной группе «План ОМ» ивановский журналист и театровед Константин Шаронин рассказал нам: «Альбом «Откровение» вышел в 1990 году тиражом 50 копий. Рубеж эпох. И вот сейчас когда мы почти в Иоанне Богослове живем, «Откровение» вышло официально. Это символ и знак...»