«Моральный кодекс» содействовал созданию новой семьи

Концерт группы «Моральный кодекс» состоялся в московском клубе Base 13 февраля 2026 года

Можно по-разному относиться к Дню всех влюбленных. Однако к этому событию в середине февраля в последние годы приучены февральские концерты «Морального кодекса» в Москве. Такая традиция — едва ли не лучшее, что было придумано в столице к соответствующей дате.

Цель подлинной любви — найти свой «Потерянный рай». Видимо, совсем неслучайно музыканты первым делом исполнили в Base песню именно с таким названием. «Любите друг друга, себя, людей вокруг и свою землю!» - напутствовал Сергей Мазаев, прежде чем перейти к песне «В Москве наступает полночь». Через каких-то пару часов в полночь действительно наступит День всех влюбленных. А пока «Моральный кодекс» заряжал энергией с помощью драйвовой песни «Кошки», в которой были проложены маршруты ночных прогулок для неугомонных романтиков.



Медитативный номер «В ожидании чуда» воспроизводил главную особенность всех праздников — надежду на волшебство. Причем, одно из чудес не замедлило свершиться прямо на глазах у зрителей: «Моральный кодекс» вдруг исполнил любимую многими, но давно не игравшуюся на концертах песню «Алфавит» - о семейном тепле и уюте родного дома. Еще одном сюрпризом стала абсолютно новая вещь с лейтмотивом «Самолеты имеют форму крестов». Благодаря отточенным сценическим движениям Сергея Мазаева, можно было увидеть этот визуальный образ крестообразных авиалайнеров воочию.

Новинку о самолетах фронтмен «Морального кодекса» назвал грустной песней и пошутил, что группа решила сыграть ее, чтобы испортить всем настроение. Но следом произошло нечто такое, что, напротив, дало повод для веселья и оптимизма. Влюбленный Юрий прямо на сцене сделал предложение большой любительнице «Морального кодекса» Ольге, с которой долгие годы был вынужден жить в разных городах. «Совет да любовь!» - благословил пару Сергей Мазаев и подкрепил свои слова песней «Я тебя люблю».

Все те, у кого в сердце вечная весна, по достоинству оценили и лирическую «Ты же знаешь» (в которой фронтмен «Морального кодекса» исполнил партию флейты); и не нуждающуюся в особых представлениях «Актрису», и бодрый дискорок о быте успешных обитателей центра столицы «А мир все меняется»; и традиционно располагающий к белому танцу «Ночной каприз». Затем вновь настало время приятных неожиданностей. Как и 4 года назад в этом же клубе (правда, носившем тогда другое название) «Моральный кодекс» сыграл «Чужой сон» на стихи куртуазного маньериста Вадима Степанцова и еще один раритет — гитарный боевик «Почтальоны», в котором гитарист Сергей Сухов и басист Сергей Гейер поимпровизировали, а барабанщик Петр Ившин исполнил небольшое соло.

Внушительный блок хитов («Где ты», «Славянские танцы», «Мне хорошо с тобою» и др.) превратил пространство клуба Base в дискотеку. После финального номера «До свидания, мама» посетители концерта ждали продолжения. И оно не замедлило. «Спасибо от всего сердца — мы вас любим!» - произнес Сергей Мазаев, когда команда вернулась на бис, и объявил «пару старых песенок». Ими оказался озорной гимн «Матросы» и редкая для выступлений «Морального кодекса» застольная песня «Ясный сокол», которая и поставила жирную точку в этом жарком двухчасовом концерте.