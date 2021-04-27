В Мурманской области продолжается весенняя призывная кампания-2021

18:49 27.04.2021

В Мурманской области продолжается призыв в армию, стартовавший в регионе 1 апреля. Специалисты отмечают тенденцию к снижению числа уклонистов

Первые двадцать ребят уже отправились на службу в воинские части Северного флота. Из-за ужесточения санитарно-эпидемического режима церемония отправки призывников проходила без родителей и близких.

Новобранцам из Мурманской области предстоит служить в подразделениях сухопутных и береговых войск, армии ВВС и ПВО, а также на надводных кораблях со смешанным принципом комплектования.

Для проведения призывной кампании на Кольском полуострове сформировано 18 призывных комиссий. Основной состав областной призывной комиссии возглавил губернатор Андрей Чибис. Для Северного флота как военного округа нынешняя призывная кампания двенадцатая и третья в условиях антикоронавирусных ограничений, поэтому все отработано до мелочей.

К весеннему призыву военные комиссариаты Мурманской области обеспечили призывные пункты необходимым количеством средств индивидуальной защиты и антисептиков. Всем призывникам теперь выдают маски и перчатки, измеряют температуру и проводят экспресс-тестирование на коронавирус. Для выявления инфицированных призывников используются новые тест-системы, и процедура занимает всего 15 минут.

Сама лаборатория находится в здании сборного пункта, и только после получения отрицательного результата будущий солдат допускается на медкомиссию. Транспорт для перевозки новобранцев к местам прохождения службы проходит дезинфекцию. Сотрудники военкоматов, контактирующие с призывниками, уже завершили добровольную вакцинацию российским препаратом «Спутник V». Прививки предлагают сделать в начале службы и новобранцам.

Задание на призыв жителей Мурманской области осталось практически без изменений. Новобранцы будут нести службу всего год, большая часть из них – неподалеку от дома. Они попадут в воинские части Северного флота, научно-производственную роту при Северном машиностроительном предприятии в Северодвинске Архангельской области, в части Западного военного округа, Воздушно-космических силах, в Президентский полк и Росгвардию.

В военкоматах области говорят о том, что число уклонистов сейчас существенно ниже, чем было раньше. Такую тенденцию связывают с сокращением срока службы, улучшением бытовых условий, а также качества питания, за которое сейчас отвечают гражданские компании. Еще при распределении новобранцы получают военное обмундирования, СИЗ, армейские несессеры с полным набором гигиенических средств и пайки на путь следования, а также персональные банковские карты, на которые ежемесячно начисляется солдатское жалование – 2 тысячи рублей.

«Сейчас стало престижно служить в армии, чтобы получить военный билет, а не бегать как уклонисты, потому что, да, если есть уклонисты, то им вместо военного билета дают справку о замене военного билета и они уже не могут занимать определенные должности», – отметил начальник отделения подготовки и призыва на военную службу Алексей Пястолов.

Быт военнослужащих постарались сделать максимально комфортным, чтобы не отвлекать их внимание от физической и боевой подготовки. Гладят одежду и приводят ее в порядок солдаты в специальных комнатах бытового обслуживания, оснащенных столами, утюгами, стульями и зеркалами. Для стирки белья в армии теперь предусмотрены стиральные машины. Уборкой занимаются гражданские клининговые компании. Заботы об обеспечении питания в воинских частях также лежат на плечах гражданских специалистов. Профессиональные комбинаты питания сделали привычными для солдатского уха такие выражения, как «шведский стол» и «салат-бар». На обед в столовых частей всегда предлагают несколько видов салатов, супов и вторых блюд. В рационе солдата-срочника есть блюда из курицы, говядины, свинины и индейки, а также свежие овощи и сытные гарниры – макароны, картофельное пюре, рис и гречка. Сотрудники гражданских компаний организуют для солдат гастрономические праздники – Дни национальной кухни. Праздничный стол накрывают и в общероссийские праздники. Отлаженный механизм взаимодействия военных и гражданских служб работает на повышение престижа воинской службы.

«Более 10 лет я занимаюсь работой, связанной с призывом граждан на военную службу. Могу уверенно сказать, что самые лучшие результаты достигаются тогда, когда хорошо организовано взаимодействие и военных, и гражданских служб», – рассказал глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев.

Продлится весенний призыв в армию до 15 июля.

