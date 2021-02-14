Всебелорусское народное собрание: Лукашенко делает выводы из ситуации 2020 года

Коллективный Запад бесится после провала своих минских авантюр: он накануне исходил желчью, называя ВНС то «фейком», то «политическим креативом

12 февраля во Дворце республики в Минске прошло VI Всебелорусское народное собрание. В нем приняли участие около 2400 делегатов и 300 гостей, в том числе иностранцев.

Официально на ВНС планировалось подвести итоги прошедшей экономической «пятилетки» и обсудить будущую. Однако на самом деле Александр Лукашенко использовал трибуну собрания, чтобы сделать ряд внешне- и внутриполитических заявлений, свидетельствующих о кардинальном изменении ситуации в Белоруссии за последний год.

Коллективный Запад накануне исходил желчью, называя ВНС то «фейком», то «политическим креативом».

«Для нас это собрание не имеет никакого значения», — цитировало DW внешнеполитического эксперта крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии Михаэля Галера.

«Евросоюзу следует игнорировать это собрание, ведь оно не имеет значения», – вторил ему евродепутат от Германии Галер.

Пятрас Ауштрявичюс, представляющий либеральную фракцию «Обновить Европу», назвал ВНС «политическим театром в стиле потемкинской деревни».

«Собрание для меня - фейк. Оно напоминает мне Советский Союз: "доверенные" люди представляют рабочих, крестьян, так называемую интеллигенцию, военных», — заявил он.

Впрочем, оно и понятно. Рабочие, крестьяне и военные – для «ауштрявичюсов» не люди. Чай, не трансгендеры же или какие-нибудь еще меньшинства, которым в западном дивном новом мире положено целовать ноги…

Посольство США назвало собрание «надуманным» и «не претендующим на легитимность».

Но, как гласит старая восточная мудрость, «собака лает — а караван идет». Шестое Всебелорусское народное собрание прошло без каких-либо инцидентов. Оппозиционеры грозили белорусским властям некими «акциями», но у них что-то пошло не так, и во время ВНС в Минске все было совершенно спокойно.

О чем в целом шла речь?

Для начала «официоз».

Лукашенко и члены правительства достаточно буднично и даже скучновато говорили о прибыльности сельского хозяйства, подготовке национального инфраструктурного плана, развитии IT, социальных и коммерческих проектах, а также о поиске под них денег.

При этом премьер-министр Роман Головченко с легкой иронией заявил о том, что из-за рубежа Белоруссии «подсовывают» такие рецепты, как «минимизация роли государства в экономике, масштабная приватизация государственных активов, открытие рынка для свободного ввоза зарубежных товаров». Глава правительства дал понять, что все это Минску не по вкусу.

Другие чиновники говорили о необходимости сохранения рабочих мест и бесперспективности санкций.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей подверг критике попытки внешнеполитического ведомства США черпать информацию о Белоруссии в Польше и Литве.

Предприниматели требовали равноправия и прозрачности для всех экономических субъектов.

Многие из делегатов говорили о необходимости активизировать патриотическое воспитание молодежи.

А самые важные политические тезисы ВНС ожидаемо озвучил Лукашенко.

Одним из первых его «посланий» стало заявление о недопустимости гонений на сторонников действующей власти. Подобные проявления батька пообещал «каленым железом вырезать».

Непатриоты, по словам действующего президента Белоруссии, стране не нужны. Тех, кто не любит родину, Лукашенко призвал уезжать и потребовал, чтобы бизнес начал работать на государство.

Особое внимание белорусский президент уделил конституционной реформе. Он пообещал, что «ломать» и «крушить» никто ничего не будет. Однако, по словам самого Лукашенко и представителей его окружения, уже в течение года изменения в основной закон республики будут вынесены на референдум.

Свои ключевые обещания, провозглашенные на пике прошлогодних протестов, Лукашенко, определенно, намерен выполнять. При этом перемены должны носить эволюционный характер. Поддаваться давлению глава Белоруссии не намерен.

«Мы удержали свою страну. Пока. Мы не знаем точно, что они хотят и что они предпримут. Мы знаем абсолютно однозначно и точно, что они от нас не отступятся. Задействованы очень мощные силы. Нам надо выстоять во что бы то ни стало. И 21-й год, нынешний год, будет определяющим», — цитирует Лукашенко агентство РИА «Новости».

Достаточно жесткими и откровенными стали высказывания белорусского лидера о России и Западе. Недавние «оды многовекторности» и «братские обиды» - забыты.

«Исходя из тех событий, которые происходят у нас здесь в регионе и мире, видимо, настало время обновить концепцию национальной безопасности, тем более, что наши соседи из НАТО уже модернизировали свои стратегические документы с учетом угроз и цифровых технологий. К тому же в непосредственной близости от наших границ создана необходимая структура: кибервойска и сеть натовских киберцентров», — заявил Лукашенко в своем выступлении.

Россию же он благодарил за помощь.

«Содействие РФ имело для нас важнейшее значение. При этом подчеркну: данная позиция России - не помощь действующей власти, а поддержка братского государства и белорусского народа в условиях нынешних и грядущих глобальных трансформаций», — подчеркнул президент Белоруссии.

Лукашенко также заявил, что Запад забыл свои обещания не расширять НАТО на восток, и подчеркнул, что на сопредельных с Белоруссией территориях наращивается группировка войск Альянса.

В данном контексте он пообещал укреплять силовой блок, попросил Запад не указывать Белоруссии, как жить, призвал к сплочению с Россией и скептически отозвался о белорусском нейтралитете, дав понять, что «в современном мире обеспечить свою военную безопасность в одиночку не в состоянии даже геополитические гиганты».

Стратегическим ориентиром для официального Минска он назвал коллективную оборону. Президента в данном вопросе поддержали и представители белорусского МИДа.

Лукашенко также рассказал о результатах социологического опроса, свидетельствующего о том, что интеграцию с Россией поддерживают сегодня более 70% белорусов, а с ЕС – менее 30%. Поэтому он неоднократно возвращался к вопросу сохранения курса на интеграционные процессы в рамках Союзного государства, ЕАЭС и ШОС, которые, по его мнению, никоим образом не ограничивают суверенитет Белоруссии.

Следует отметить, что всего год-два назад в Белоруссии все было по-другому. Лукашенко откровенно заигрывал с правыми силами, которые при этом его открыто ненавидели, поддерживал националистические «заморочки» вроде активного распространения белорусского языка и «литвинского» варианта истории, стремился сблизиться с западными лидерами. Отплатили ему за это традиционной для западного истеблишмента монетой – подвергли травле и попытались сбросить.

Однако, в отличие от многих других политических лидеров, Лукашенко сумел сделать работу над ошибками: не дал слабину при попытках младооппозиционеров устроить в стране переворот и полностью развернулся лицом к России. Фашистская же «БЧБ»-символика скоро будет официально признана экстремистской.

Вопрос воспитания молодежи на ВНС поднимался не зря. Сегодня это – больное место для Белоруссии (и, кстати, и не только для нее). Не нужно быть оракулом, чтобы понять – как рейтинг Лукашенко, так и популярность восточного вектора в Белоруссии в первую очередь держатся на людях среднего и старшего возраста. С ценностями же выросшей в сытых условиях и находящейся под мощным западным интернет-влиянием молодежи - большая беда.

Причем какого-то единого рецепта решения этой проблемы нет. Нужен целый комплекс мер – от мягких просветительских до жестких (включая привлечение к уголовной ответственности прозападных экстремистских пропагандистов и ограничение доступа к определенным каналам коммуникации).

Все это непросто, но только так можно не дать Белоруссии превратиться в очередное «несостоявшееся государство» вроде Сомали или соседней Украины…

