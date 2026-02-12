Путин поручил переименовать среднее профессиональное образование

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования "среднее профессиональное образование", пишет "Российская газета" со ссылкой на перечень поручений по итогам заседания Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики.

Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, доклад необходимо предоставить до 1 июля 2026 года.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 12.02.2026, 17:29
    Гость: Бобер

    Каждый такой бумажный идиотизм и одна компания переносит свой бизнес из РФ во вне, в Мексику, в Среднюю Азию, в Китай, Турцию, Восточную Европу и даже в США.
    Британские агенты такие как: гурулев, володин, матвиенко и все те, кто под видом безопасности плодят мракобесие, запреты и поборы - как раз и расширяют дыру в бюджете. Неужто думают что их деток примут на западе - но нет, деток там запретят, а потом тут, за дела родителей, - вздернут.

  3. 12.02.2026, 17:15
    Гость: Ага

    Понятно. Вот только вопрос- а зачем? Что зависит от названия - уровень престижности образования,уровень квалификации,уровень зарплаты? Это абсолютно бесцельное и бессмысленное поручение.Или всё просто:Основание - такова моя воля? Что-то многовато в последнее время стало заявлений и поручений с такой аргументацией.Или всё в стране настолько хорошо, что больше просто заняться нечем?

  5. 12.02.2026, 16:32
    Гость: Почему

    российские власти не могут без гадостей народу каждый день, даже во время войны?

Все комментарии (28)
Выбор читателей
Медведев: ЕС загнал себя в ловушку отказом от российских энергоносителей
«Ъ» узнал подробности покушения на заместителя начальника ГРУ Алексеева
Единственный способ эффективно противостоять Трампу
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров: США не поддержат войска европейских интервентов на Украине
Избранное
Казус Навального
Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва мигрантам отдана?
Пилот «Тыгыдым»
Игорь Растеряев «Десять лет на комбайне»
Группировка Свердловск «Пятничная» (интернет-сингл)
«Разумеется, мы не можем точно знать, о чём говорили Байден с Си целых три часа, а официальные комментарии ничего реального на эту тему не скажут»кажут
Долгое эхо войны. Южный рубеж обороны Москвы
«Банда Четырех» (ХХХ лет), 6 февраля Live Stars
Как построить дом, чтобы в дальнейшем не переплачивать без надобности?
«Пять капканов украинства: как нам выскользнуть из этой западни»
Аборт мозга «Паралич»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации