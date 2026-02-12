Каждый такой бумажный идиотизм и одна компания переносит свой бизнес из РФ во вне, в Мексику, в Среднюю Азию, в Китай, Турцию, Восточную Европу и даже в США.

Британские агенты такие как: гурулев, володин, матвиенко и все те, кто под видом безопасности плодят мракобесие, запреты и поборы - как раз и расширяют дыру в бюджете. Неужто думают что их деток примут на западе - но нет, деток там запретят, а потом тут, за дела родителей, - вздернут.