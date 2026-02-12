Путин поручил переименовать среднее профессиональное образование
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования "среднее профессиональное образование", пишет "Российская газета" со ссылкой на перечень поручений по итогам заседания Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики.
Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, доклад необходимо предоставить до 1 июля 2026 года.
