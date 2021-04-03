Хлебница-помощник по дому, который действительно окупается

19:32 3.04.2021

Хлебница - прекрасный атрибут кухонной утвари

Какие бывают виды хлебниц? В этой статье мы поговорим про хлебницы и их функционал.

Хлебница в деревенском стиле

Напоминание о временах наших бабушек и о бесполезном шкафчике, занимающем место на кухне? Ошибаетесь. Хлебница очень пригодится в каждом доме. Она не творит чудеса, но может эффективно продлить срок годности и сохранить качество покупной или домашней выпечки. На сколько? Это зависит от нескольких нюансов, которые стоит знать.

Процессы созревания и старения, которые происходят с разной интенсивностью в каждом куске хлеба и неправильно называемые сушкой. Вы, наверняка, знаете, как обычно, выглядит буханка через три дня после того, как мы принесли ее домой. Даже тот факт, что она больше не такая соблазнительно хрустящая.

Химик и технолог пищевой промышленности, вероятно, с вами не согласится. Потому что концентрация общей влаги в ее объеме не должна сильно меняться. По сути, она может быть такой же, как на момент покупки. Но есть и кое-что другое. Изменилось что-то вроде «зрелости». Степень осаждения крахмала, присутствующего в тесте.

Даже хлеб стареет, такова жизнь

Крахмал реагирует на внутренние условия и влажность теста ретроградной кристаллизацией, что приводит к его непривлекательной жесткости и жевательной способности. Готовая выпечка продолжает "жить своей жизнью". Наиболее кардинальные изменения внутри происходят в первые часы после выпекания и последующего остывания. А иногда просто не в тех условиях, которые продлевали бы его свежесть. Таким образом, мучные изделия реагируют на внешние условия, при которых молекулы воды внутри перемещаются к внешним краям теста, и, таким образом, молекулы крахмала концентрируются в середине готового продукта.

Есть и хорошие новости: на внутренние процессы, происходящие внутри теста, можно положительно повлиять для увеличения срока хранения. Основным способом являются хлебницы. Они создают замкнутый микроклимат вокруг буханок, булочек и круассанов, в котором черствение хлеба происходит медленнее. О каком же эффекте идет речь?

Сокращения частоты походов в магазин

Хлебные корзины могут продлить срок годности белого хлеба (булочек) примерно на один день, это значит, что хлеб останется свежим до трех дней. Для цельнозернового хлеба потребительские качества сохраняются от трех до пяти дней, для хлеба из пшеничной муки и смешанного (пшенично-ржаного) достигается предел потребления в 4-5 дней. Однако разница лучше всего заметна с хлебом из ржаной муки, который сохраняет свое качество в хлебнице в течение целой недели.

Другими словами, она увеличивает срок службы покупной выпечки в обычном домохозяйстве в среднем на один-два дня. Этого явно недостаточно, но конечном итоге это означает на четверть меньше закупок выпечки в год. Это тысячи рублей. Иными словами, хлебница за пару тысяч рублей — вложение, которое обязательно окупит себя.

Так как же работают хлебницы?

Отчасти ответ кроется в микроклимате на кухне (где чаще всего хранится выпечка). У плиты чертовски жарко, холодильник «выдыхает» тепло. Горячий пар, над кастрюлей конденсирует влагу. В таких условиях на поверхности хлеба сравнительно быстро образуется твердая корочка. То есть, если его не положить в хлебницу. Туда, где температура стабильная и без колебаний, выпечка не подвергается сквознякам. И где, что не менее важно, сможет свободно дышать.

Комфортный климат для каждой буханки

Их готовят на пару и хранят в полиэтиленовом пакете (идеальном для образования плесени) или сушат в бумажном пакете. В хлебнице постоянный микроклимат, не допускающий пересушивания и конденсации паров. Здесь тесто затвердевает медленнее, стабилизируется. Это просто особая форма хранения, которая способствует более длительному состоянию, пригодному для потребления. Конечно, связанные с этим преимущества включают в себя то, что хлебные корзины снижают риск образования плесени, запаха и попадания грязи, а также защищают хранящийся хлеб от нежелательного внимания насекомых.

Как выглядит идеальная хлебница?

Полностью зависит от вашего выбора. Дизайн практически бесконечен. Дерево остается классикой, металл отличается элегантностью, пластик прост в уходе и чистке, хотя он немного более хрупкий. Нержавеющая сталь или эмаль? Отдельно стоящая или подвесная? Выбор за вами. Важно только то, чтобы она могла изолировать тесто от внешней среды. Потоков ветра, влажности, тепла и света. И была оборудована низкой вентиляцией. Она точно не должна стоять, в самом тепле (там, где светит солнце) или в самом влажном месте (прямо у открытого окна). Лучше всего там, где они всегда будут под рукой и никому не будут мешать.

Не переполнять и очищать

За хлебными корзинами также нужно ухаживать и чистить. Примерно раз в две недели. При очистке мы делаем упор на борьбу с микробами плесени, поэтому в основном используем естественную дезинфекцию. Например, уксус, с помощью которого хорошо промываем, чтобы хранящийся хлеб не пахнул. После каждой чистки хлебницу следует хорошо просушить.

Полезные советы по хранению

Храня выпечку в хлебнице, всегда извлекайте ее из предыдущей упаковки. Бумажные и полиэтиленовые пакеты не предназначены для использования внутри. Хлебная корзина хорошо подходит для хлеба и выпечки с более высокой долей ржаной муки, но не для багета. В идеале его следует съесть в тот же день, когда вы его купили. Хлеб же следует хранить целиком или половинками, предварительно нарезанные куски долго не протянут.

