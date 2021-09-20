Проблема вассалитета: США напомнили Франции её место

Хотя Франция и считается более развитой и более субъектной страной, нежели Украина, отношение к ним с точки зрения США примерно одинаково. Вашингтон знает, что ими можно при необходимости пренебречь

История с контрактом на поставку французских подводных лодок для Австралии оказалась куда как более симптоматичной, нежели просто сорванная сделка на десятки миллиардов долларов. Покуда официальный Париж вербально выражает свое неудовольствие фактом полного пренебрежения его интересами со стороны союзников, все окружающие могут еще раз посмотреть, как США ведут себя со своими «младшими союзниками» или, вернее сказать, сателлитами, когда на первый план выходят их собственные интересы.

Францию можно спокойно кинуть на десятки миллиардов долларов ради нового антикитайского альянса, где Австралия на текущий конъюнктурный момент просто ценнее Франции, которой оказалось возможной пренебречь.

Германию можно заставлять покупать СПГ и поддавливать санкциями, чтобы она отказалась от выгодного Германии, но невыгодного США газопровода «Северный Поток – 2».

Другие страны ЕС можно заставлять повышать оборонные бюджеты, что нужно в первую очередь самим США, а самим европейским странам постольку-поскольку. И так далее и тому подобное.

Есть ли что-то новое в этом поведении гегемона? Конечно же, нет. И замена Трампа на Байдена тут ровным счетом ничего не меняет. США ведут себя так не потому, что в Белом доме засел сумасбродный президент. Они так себя ведут, потому что мироощущение американского истеблишмента, который выдвигает будущих «лидеров нации», именно так и воспринимает «младших союзников США», которыми можно пренебрегать, когда это необходимо США.

Поэтому Францию банально кинули на деньги, фактически передав контракт Британии, а правительство Афганистана и вовсе бросили на произвол судьбы, потому что оно стало ненужным. С точки зрения США, они не делают чего-то предосудительного, так как они руководствуются в первую очередь своими интересами, которые они могут навязывать своим «союзникам» или же продвигать в ущерб их интересам и даже их политическому выживанию.

С Украиной ровно та же самая история. Сама по себе Украина весьма полезна для США как инструмент антироссийской деятельности и как плацдарм для этой деятельности, который еще и основную часть издержек берет на себя, и так просто США от него не откажутся, о чем Вашингтон не устает напоминать в официальных заявлениях Белого дома и Госдепа.

Но стоит этому антироссийскому интересу пересечься с другими интересами США, как сразу отношение к Украине меняется, что наглядно показали на примере все того же «Северного Потока – 2», когда Киеву прямо сказали заткнуться и не лезть в игры больших дядей со своими жалобами, потому что для США на кону стояли отношения с Германией и Украиной можно было пренебречь.

Теперь Киев жалуется, что запуск «Северного Потока – 2» поставил его в тяжелое положение, и на этот сценарий вообще не рассчитывали, ожидая, что США как-нибудь зарубят российский газопровод. А сейчас перед Киевом открылось достаточно мрачное настоящее, где США не демонстрируют желания экономически компенсировать предстоящие убытки из-за сокращения транзита и роста цены на газ, который Украине так или иначе придется закупать у России (либо напрямую, либо реверсом по еще большей цене).

В этом плане проблемы украинской ГТС и «Нафтогаза» волнуют США примерно так же, как проблемы французских судостроительных верфей, лишившихся десятков миллиардов долларов по контрактным обязательства и которым еще предстоит пережить сокращение персонала и пересмотр амбициозной стратегии развития отрасли, которую продвигали Макрон и Дриан.

Тут примечательно то, что хотя Франция и считается более развитой и более субъектной страной, нежели Украина, отношение к ним с точки зрения США примерно одинаково. Вашингтон знает, что ими можно при необходимости пренебречь и они мало что могут сделать в ответ, кроме пустых демаршей и жалоб на публику. И ведь практика это подтверждает. Несмотря на свое недовольство, Зеленский и его окружение были вынуждены проглотить горькую пилюлю, которую приготовил для них Байден.

Точно так же сейчас Макрон и его окружение всячески надувают щеки, стремясь показать свое негодование, но до каких-то решительных шагов, которые показывали бы Францию субъектной страной, о которую нельзя вытирать ноги так же, как об Украину, мы не видим и, скорее всего, не увидим, потому что правда заключается в том, что Франция, как и Украина, не является полноценной субъектной страной.

Поэтому любое ее недовольство не доходит до реальной субъектной автономии или независимости внешней политики, а заканчивается на уровне хорошо знакомой французской фронды, которая местами, может, и досаждает где-то США, но не меняет принципиально формат отношений Вашингтона и Парижа, где Париж в целом ряде вопросов находится в подчиненном положении, хотя всеми силами и старается делать вид, что никто не влияет на его решения.

Украина не может даже этого, лишь изредка жалко поскуливая, когда хозяин в порыве озабоченности совсем другими проблемами ненароком бьет ногой шавку, которая пытается облизать его сапог. Некоторые на Украине стараются назвать это «союзническими отношениями между двумя сильными державами». Но так как свободы выбора у нее нет, она вынуждена, скуля, ползти к хозяину обратно, дабы не оказаться в ситуации, когда ее вообще выкинут на мороз, как это произошло с правительством Ашрафа Гани в Афганистане, из-под которого просто выдернули всю военную поддержку, благодаря которой его режим и существовал. Он перестал быть нужным, и его списали. США здесь снова проявили инструментальный подход к своим «союзникам». Как только стало понятно, что ценность правительства Афганистана как инструмента американского влияния в Средней Азии и Афганистане стала стремиться к нулю, от него избавились ради поменявшихся приоритетов.

И таким образом США себя вели, ведут и будут вести, потому что именно так они видят взаимоотношения сверхдержавы с другими несубъектными странами. Разговаривать на равных или почти на равных они готовы только с субъектными странами, которые демонстрируют свою силу и умеют говорить США «нет». В этих случаях США иногда вспоминают о классической дипломатии и классических переговорах, так как путем простых звонков из Вашингтона и резолюций Белого дома проблемы с такими странами не решить. А вот с несубъектными странами, такими как Франция, Афганистан, Украина и прочими, можно обращаться так, как они того заслуживают. Ведь интересы США должны стоять на первом месте – только так можно бороться за сохранение единоличной всемирной гегемонии, где гегемон должен только один, который поддерживает «порядок, основанный на правилах» и низводит другие страны до состояния послушных вассалов или рабов, которые вынуждены терпеть непостоянный характер гегемона.

Страны, оспаривающие этот порядок, такие как Китай, Россия, Иран, КНДР, Куба, Венесуэла и другие, умеют говорить гегемону «нет», и зачастую пренебрегать их мнением у США уже не получается. И этой ситуацией США тяготятся куда как в большей степени, нежели украинскими жалобами в СМИ или французскими демаршами. Потому что они знают, что эти жалобы и демарши их «порядку, основанному на правилах» (их правилах), не угрожают. А вот позиция тех же Китая, РФ или Ирана, которые не признают этот «порядок», напрямую угрожает.

С точки зрения США, вассалы должны не жаловаться, а, смирив гордость, покорно следовать в обозе очередного американского похода на Холодную войну против Китая и РФ. Защищать тот самый порядок, где «маленькие, но гордые союзники» находятся в положении той самой шавки, льнущей к сапогу хозяина. И, как мы видим, в таком положении находится не только полностью марионеточное правительство Украины, но и свободное и демократическое правительство ядерной державы, которая только и может, что жаловаться, что ее снова никто не уважает, даже ее «формальные союзники».

Для всех остальных это еще один урок – даже формально более высокий статус в иерархии вассалов не освобождает от произвола со стороны сюзерена. Все, что дозволяется вассалу – публично пожаловаться на несправедливость. И так из раза в раз.