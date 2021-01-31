Советы по выезду на дорогу во время и после карантина

18:24 31.01.2021

Автомобилистам, вынужденным ездить на работу во время пандемии или готовящимся возобновить привычную жизнь после снятия ограничений, важно продолжать придерживаться хороших привычек вождения

Несмотря на уменьшение количества транспортных средств на дорогах во время карантина, несчастные случаи продолжают происходить.

Будь то сотрудники транспортных компаний, перевозящие товары по всей стране, или частные автовладельцы, мы рекомендуем придерживаться правильного вождения во время поездок. Чтобы получить представление о последствиях игнорирования мер предосторожности, представьте себе 200 с лишним тысяч серьёзных несчастных случаев, зафиксированных в прошлом году только на федеральных трассах. Инциденты на городских и пригородных маршрутах возникают не реже, чем на дальнобойных шоссе, поэтому при вождении крайне важно избегать лихих манёвров, потенциально угрожающих здоровью и жизни. Профессионалы делятся своими советами, чтобы помочь автолюбителям безопасно добраться до финиша.

1. Отвлекающие факторы



Избегайте использования мобильных телефонов: они являются основным отвлекающим фактором в автомобиле, вызывающим 60% всех смертей и превышающем число аварий, вызванных превышением скоростных ограничений или выпивкой. По результатам государственных и независимых исследований, это одна из самых частых причин «дорожных преступлений»: по оценкам специалистов, внимание 85% виновников было отвлечено сотовым телефоном. Не в меру активные спутники, будь то болтливые, ёрзающие и яростно жестикулирующие люди или неспокойные животные, тоже могут сыграть зловещую роль. Немалую опасность представляет даже безобидная защитная маска на лице, когда сидит неудобно, слетает, смещается или попросту мешает нормально дышать. Подбирайте оптимальную плотность слоёв и надёжно крепите, если необходимо использовать её в пути.

2. Осторожность на поворотах



Перед тем как войти в поворот, вы обязаны снизить скорость настолько, чтобы избежать инерции, ведущей автомобиль к вылету с дороги. Кроме того, проявляйте осторожность с рулевым колесом, планируя действия заблаговременно и выполняя их плавно, избегая внезапных рывков. Не тормозите без необходимости или агрессивно и соблюдайте разумную дистанцию с двигающимся впереди транспортом — это позволит вам вовремя реагировать на его поведение и безопасно маневрировать.

3. Колёса



Немаловажные аспекты, которые необходимо учитывать автовладельцам, это надлежащее состояние шин, проверка и корректировка давления в них в зависимости от типа транспортного средства, состояния дороги и перевозимого груза. Надеемся, не нужно напоминать о ревизии перед поездкой жизненно важных систем, жидкостей, узлов и агрегатов.

4. Обгон



Выполняйте обгон грамотно, в противном случае можно оказаться в слепой зоне переднего автомобиля, испугать и сбить с курса попутчика, идущего на более медленной скорости. Если ваш неторопливый сосед увидит, что вы приближаетесь, как ракета, он наверняка попытается быстро отодвинуться, сместившись на обочину или соседнюю полосу движения, поэтому вы, сами того не желая, можете создать путаницу и аварию.

5. Тормозной путь



Иногда нужно больше знать о том, как тормозить, чем как ускоряться. Расстояние должно поддерживаться с поправкой на тип и поведение автотранспорта, находящегося впереди. Это должно гарантировать своевременную остановку с учётом используемой скорости, состояния дороги и самого автомобиля. Вот самое простое правило, применяемое для достижения этой цели без долгих вычислений: если, к примеру, на спидометре 90 км/ч, последняя цифра отбрасывается, а оставшаяся умножается на себя, оставляя 9 x 9 = 81. Таким образом, нам потребуется примерно 81 метр на реагирование и остановку. Принимая во внимание, что обычная скорость на автомагистрали составляет 120 км/ч, безопасное расстояние, которое мы должны зарезервировать себе на торможение, следуя этой формуле, составит 144 метра.

Фото с сайта pixabay.com

6. Чрезмерная скорость



Все знают о необходимости соблюдать скоростной режим, рекомендованный на конкретных дорожных участках, чтобы избежать неприятностей. Невзирая на это, до 80% водителей превышают ограничения, прописанные на встречных указателях. Порядка 53% столкновений и слётов с трассы связано с несоблюдением ограничительных рекомендаций, даже если отклонения незначительны. Особую опасность представляют моменты, когда вас что-то ослепит, отвлечёт или испугает.

7. Климат



Этот фактор очень сильно влияет на дорожные условия. Дожди уменьшают сцепление с шинами на 50%, а также способны вызвать наводнения или глубокие лужи, к которым не всякий автомобиль конструкционно адаптирован. Неудивительно, что потоки или скопления воды в одном месте способны привести к аварии. Особенно если автомобиль едет в несоответствующем скоростном режиме. Даже небольшая влажность, как и обледенение даже небольших участков дороги, является опасным фактором. Риск возрастает в разы, если состояние ваших шин оставляет желать лучшего, что приводит к потере сцепления с поверхностью и непреднамеренному заносу. Проверьте состояние резины перед отъездом.

8. Присоединение к движению



Особенно важно следить за окружающими транспортными средствами, когда вы перемещаетесь на высокоскоростную полосу. При переходе в неё вам потребуется время, чтобы достичь того же темпа, в котором двигаются другие, и это может привести к хаосу и аварии. Не забывайте обозначать все свои действия, используя специальные сигналы при перестроении и любых других манёврах.

Фото с сайта pixabay.com

9. Осторожно с фарами



Используйте освещение правильно. Хотя высокие лучи для того и предназначаются, чтобы повышать видимость ночью на тёмных дорогах, имейте в виду, что они способны создавать серьёзную опасность для третьих лиц. Когда мы находимся на участке с двусторонним движением, прямое освещение движущегося навстречу водителя может вызвать у него не только дискомфорт, но часто панику и потерю контроля. Обязательно поправляйте свой свет, если встречные водители просят это сделать.

10. Правильная обувь



Рекомендуется носить максимально удобную обувь, это даст вам свободу в движениях. Избегайте всего, что усложняет работу с педалями. Откажитесь от каблуков, свободных сандалий, шлёпанцев, болтающихся шнурков и военных ботинок. Из-за неплотного облегания стопы, чрезмерной жёсткости и свисающих аксессуаров ваша обувь может помешать вам правильно двигаться, привести к нестабильности и плачевным последствиям. Нельзя также ехать босиком, поскольку голая нога нередко соскальзывает, вызывая неправильное действие и/или травму.

11. Оптимальные условия



Наконец, но не в последнюю очередь, не забывайте о ситуациях, потенциально угрожающих вашей жизни и/или безопасности других людей. Не водите машину, если вы пили алкоголь, употребляли наркотики или лекарства, влияющие на вашу нервную систему. Не садитесь за руль в состоянии крайней усталости, когда больны или засыпаете на ходу. В противном случае вы подвергнете себя и других людей всевозможным неприятностям, нередко со смертельным исходом. Рекомендуется хорошо отдохнуть перед поездкой и правильно настроиться: все ваши чувства должны быть начеку.

Надеемся, эти советы будут полезны для вас. Осторожностью и практикой можно добиться всего. Берегите себя. Ни гвоздя вам, ни жезла.