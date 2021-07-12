Кинопремьера «Африка»: детям о блокаде Ленинграда

Фильм о Великой Отечественной войне «Африка» вышел в интернете

Середина войны. Блокадный Ленинград держится из последних сил. Лютой зимой окрестные деревья опустели. В одной из них каким-то чудом выжила семья из четырех человек. Маму (Екатерина Гусева) шатается от голода, но больше всего озабочена те, как привести в чувство совсем захиревшую среднюю дочку.

Однажды старший сын отправляется в лес за хворостом и в поисках хоть какого-то подобия съестного. За ним увязывается младший брат. В чаще они находят раненую собаку вокруг которой разворачивается настоящая драма. Мальчики стоят перед сложным выбором – спасти семью или выходить собаку…

В последнее время появилось внушительное количество фильмов о блокаде Ленинграда. Причем – самых разных жанров: от детектива «Три дня до весны» до документального повествования «Блокадный дневник». Отличительной чертой всех этих лент – сильнейшее эмоциональное напряжение и обилие натуралистических подробностей. А, стало быть, такие картины априори пролетают мимо самой благодарной аудитории таких фильмов – детей.

Режиссер Дарья Биневская явно задавалась целью рассказать о блокаде как раз детям. Именно поэтому действие смещено с самого Ленинграда на его опустевшие окрестности. Важную роль играет и подключение текста «Айболита» Корнея Чуковского. Ведь там тоже говорится о довольно страшных вещах (зайчику отрезали лапки!) щадящими средствами.

И, конечно, успех подобного замысла был бы невозможен без введения в сценарий собаки, ставшей главной героиней фильма. Она помогает разрешить героям проблему по-христиански: решить проблему согласно их хотению разом и мучиться угрызениями совести или немного подождать и получить несоизмеримо большее.