Запрет в овечьей шкуре
Неожиданный иск
В минувшую пятницу Арбитражный суд Москвы принял решение запретить Google и «Яндексу» показывать в поисковой выдаче словосочетание «умное голосование». Иск о защите исключительных прав на товарный знак был подан в суд ставропольской компанией по производству и продаже овечьей шерсти «Вулинтертрейд». Заседания суда назначены на 8 и 23 ноября. А в качестве третьего лица в деле суд привлек Роскомнадзор.
Сторонники оппозиции увидели в произошедшем, прежде всего, борьбу власти против своих оппонентов. В том числе - и глава ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Иван Жданов, выразивший, однако, в своем сетевом блоге надежду на то, что поисковики не будут выполнять предписания суда.
Оппозиционная платформа «Умное голосование» была запущена в конце ноября 2018 года. Однако это словосочетание (как, следовательно, и его начертание) не было зарегистрировано в качестве интеллектуальной собственности.
Поэтому ничто не мешало компании по производству овечьей шерсти из Ставрополья зарегистрировать этим летом товарный знак «Умное голосование», который и визуально очень похож на тот, что используется на соответствующем оппозиционном сайте. Кроме, разве что, того обстоятельства, что обычно скотоводство и, в частности, заготовка шерсти, не ассоциируются с избирательным процессом. Более привычный для этой отрасли товарный знак - «Контора заготсырье», например. Или, как в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок» - «Рога и копыта».
Умные стригали
Заявка на регистрацию была одобрена Роспатентом менее, чем за месяц (обычно на это требуется куда больше времени - всякие нудные проверки на патентную чистоту и пр., но сейчас все, видимо, разворачивается навстречу бизнесу и теперь на этот кейс можно будет, наверное, ссылаться как на прецедент). И почти сразу «Вулинтертрейд» подала иски с требованием не выдавать в результатах поиска «Яндекс» и Google ссылки ведущие куда-либо, кроме сайта о переработке и продаже овечьей шерсти.
Вопрос о том, зачем стригалям, как называют тех, кто стрижет овец, коз и пр., регистрировать такой товарный знак, имеет право быть поставлен. Хотя казалось бы всем «это и так понятно» - мол, не дать отдельным несознательным избирателям попасть на сайт так называемого «умного голосования» и не проголосовать так, как там велят (рекомендуют).
Но, между прочим, на поверхности лежит то, что это блестящий маркетинговый ход. Да, в кругах сторонников означенного голосования он бьет по репутации фирмы из Ставрополя, но, положа руку на сердце - так ли ее собственников и управляющих волнует репутация в тех кругах? Где, кстати, популярен постулат, что и плохая реклама - тоже реклама. А зато в глазах тех, кто имеет дело с шерстью животных, стоит ближе к земле и более консервативен, ассоциация ставропольских стригалей с перехватом такого политического бренда, наоборот, большой плюс. Глядишь, и потянутся они в эту невинномысскую компанию.
Да, фирма «ВулИнтерТрейд» (ООО «ВИТ») зарегистрирована в городе Невинномыске Ставропольского края. По данным сайта министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Дагестан, в 2019 году планировала закупать шерсть на территории Дагестана, уже ведя в то время работу в Ставропольском крае и республике Калмыкия. Но по телефонам, указанным на сайте министерства в качестве контактов компании, к сожалению, никто не ответил.
В одном из СМИ появилось все же краткое телефонное интервью с Абдулой Умаровым, владельцем этого бизнеса. Согласно опубликованному тексту, г-н Умаров сам задал корреспонденту вопрос, намерен ли тот характеризовать действия компании как политический акт, а затем заверил, что решение зарегистрировать торговую марку «Умное голосование» было его прихотью, на которую он имеет право и закон не нарушает.
При всей кажущейся неправдоподобности коммерческой мотивации действий компании из Ставропольского края, такое объяснение проходит испытание на логику и приводит к непротиворечивым выводам.
Сам факт регистрации косвенно подтверждает, что словосочетание «умное голосование» является довольно популярным. Тем более таково оно перед выборами, а они начнутся 17 сентября. И вот теперь, если главные поисковики не захотят судебного конфликта со стригалями, они должны будут показывать всем ищущим эту тему информацию о данной компании по торговле сельхозсырьем. Вдруг кто-то заинтересуется ее продукцией?
Впрочем, с точки зрения рекламы услуг стригалей это нецелевая аудитория. Но и в целевой, то есть среди аграриев, наверняка уже резко выросло число тех, кто впервые узнал о существования невиномысского «Шерстьмежторга». Такова сила использованного маркетингового приема - отождествления своей компании с некими известными символами (идеями, брендами, мемами), с подкупающей прямолинейностью и несомненной креативностью, использованной а данном случае собственником заготкомпании.
Так что не беда (с точки зрения маркетинга), что пока поисковики продолжают выдавать ссылки именно на тот сайт, что связан с выборами, а отнюдь не на сайт «Вулинтертрейда», который вообще непонятно, кстати, есть или нет. А пресс-служба «Яндекс» и вовсе сообщает о намерение оспорить обеспечительную меру, вынесенную Арбитражным судом Москвы.
Кто-то может сказать, скорее всего, что это не к «Вулинтертрейду» имеет отношение тот креативщик, кто придумал зарегистрировать на него известное словосочетание. Но это предположение, при кажущейся очевидности, может быть парировано следующим соображением. В интернете можно уже увидеть «Умное голосование» в качестве торговой марки, зарегистрированной за вышеупомянутой фирмой. Логотип, назовем его так, очень похож на тот, что фигурирует в более привычном политическом качестве. За воспроизведение последнего, привычного, случалось, что кое-кого штрафовали а даже арестовывали.
А за воспроизведение логотипа, принадлежащего «Вулинтертрейду», никаких наказаний быть не может! Его, как любое иное коммерческое лого, можно воспроизводить совершенно свободно. Фирма только спасибо скажет за бесплатную рекламу. А этим могут воспользоваться иные оппозиционеры и показывать где-нибудь у себя в соцсетях не «то» лого, а «это», и пойди к ним придерись. Они же тоже креативные. Так что, разве могли бы идею этого рекламного хода придумать где-то кроме, как в невиномысском «Шерстьпроме», то есть «трейде»?
Формирование новых, персональных реальностей
Если до этого читатель где-то мог подозревать иронию, то - да, она там есть (как есть и полная серьезность, в части маркетингового анализа прежде всего). Ирония в самой ли «креативной» задумке, в нашем ли ее осмыслении - разматывать этот клубок у всех на глазах мы вовсе не обязаны, тем более, что и наматывать начали не мы. Но считаем нужным сделать оговорку, что дальнейший текст никакой иронии не содержит. Это серьезные размышления о новой реальности медиакоммуникаций.
Следует отметить, что за текущий год данный случай - не первый, связанный с запретительными мерами в Интернете. Так, в январе, после штурма Капитолия в США, Twitter заблокировал более 70 тысяч аккаунтов сторонников теории заговора QAnon. Также были заблокированы аккаунты в соцсетях бывшего на тот момент президента Дональда Трампа.
Это вызвало немало споров о возможности цензуры в интернете (и не только по политическим мотивам) со стороны частных компаний - по требованию властей или же по их собственной инициативе.
Но, как считает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, сегодняшний запрет для крупнейших поисковиков на определенную поисковую выдачу по словосочетанию «умное голосование» более опасен.
«Всё это усложняет жизнь с точки зрения формирования картины мира, - сказал Мариничев Expert.ru, - потому что для людей персонализировано формируется дополненная реальность. А при таком раскладе роботы могут регулировать выдачу и формирование информации, формирование онлайн и оффлайн мира, используя огромное количество правил и законов, которые простому человеку просто будут недоступны и он не будет понимать, как это с ним происходит»
Выборка и так происходит на основании предыдущих взаимодействий, уточняет интернет-омбудсмен, а в данном случае, она происходит на основании правил, неизвестных человеку. По сути такой подход формирует онлайн (а затем и оффлайн) картину мира, которая неподвластна не только регуляции со стороны гражданского общества, но и контролю отдельного рядового интернет-пользователя.
«Здесь мы получаем практический щелчок по носу, который наглядно демонстрирует, что все страхи футурологов относительно нашего будущего - это не просто домыслы, а это естественный тренд-развития технологий и использования их в манипулятивных целях», - делает вывод Дмитрий Мариничев.
Фактически в данном случае мы сталкиваемся даже не с цензурой и санацией реальности, которыми было обеспокоено общество в связи с событиями в США в начале года, говорит он, но с глобальным и неподконтрольным формированием новой реальности.
«Сейчас суд прошел, роботы взяли под козырек и научились ограничивать это словосочетание, потом еще сто тысяч судов, в которых новые смыслы, новые аббревиатуры точно также заблокированы, соответственно, когда человек будет что-то искать, его реальность будет формироваться только из того, что ему могут показывать эти алгоритмы, и человек даже не будет знать о том, что его уже зацензурировали», - рисует картину ближайшего будущего интернет-омбудсмен. - «И он даже не будет представлять, что у других людей - альтернативная картина мира».
Таким образом, заключает Мариничев, мы оказываемся в реальности развитого тезиса «разделяй и властвуй», где процесс разделения детерминирован до отдельно взятого гражданина.
Автор: Елизавета Смирнова
Комментарии читателей Оставить комментарий
Запрет бессмысленный: любой, кто хочет, без проблем найдёт "умное голосование" Навального. А скандал ещё и подогреет интерес к нему.
Словом, у власти случился очередной приступ паранойи.
Я уже писал, что страх перед Навальным приобрёл совершенно истеричные формы.
Ну вот, ещё одно тому подтверждение.
...
Добавлю, что любой умный человек сам прекрасно разберётся за кого голосовать, без подсказок Навального или чьих-то ещё.
Проблема в том, что большинство наших сограждан предпочитают не включать мозги перед выборами, и голосуют либо по правилу "как бы чего не вышло" (т.е. за начальство), либо за утверждённую "оппозицию" (КПРФ или ЛДПР).
Так что итоги выборов, как всегда, предсказуемы.
Во время вынесения приговора в штате Огайо, США судья Джон Руссо несколько раз просил замолчать 32-летнего Франклина Уильямса, обвиняемого в трех вооруженных ограблениях, похищениях, кражах и незаконном владении оружием. Обвиняемый просьбы проигнорировал, поэтому Руссо отдал приставам поручение заклеить рот Уильямса клейкой лентой. Грабитель продолжал бубнить, поэтому процедуру пришлось повторить.
Не придём, а уже пришли? Вернее вляпались.
Сначала запретят слова, потом сочетания слов. Потом рот открывать ты сможешь в специально отведенных местах. В Советском Союзе уже были идеологические отделы и службы, а люди шептались на кухнях. И к чему все привело, да к тому же самому. Хочешь править, уничтожай оппонентов, а остальных запугивай, вот и весь расклад.
что баранами иногда Навальный называл своих хомяков. Боюсь, что полная цитата тут не пройдёт.