Запрет в овечьей шкуре

11:58 7.09.2021

Запрет Арбитражного суда Москвы компаниям «Яндекс» и Google отображать в поисковой выдаче словосочетание «умное голосование» касается не только российской несистемной оппозиции, а имеет отношение к совершенно новой реальности

Неожиданный иск



В минувшую пятницу Арбитражный суд Москвы принял решение запретить Google и «Яндексу» показывать в поисковой выдаче словосочетание «умное голосование». Иск о защите исключительных прав на товарный знак был подан в суд ставропольской компанией по производству и продаже овечьей шерсти «Вулинтертрейд». Заседания суда назначены на 8 и 23 ноября. А в качестве третьего лица в деле суд привлек Роскомнадзор.

Сторонники оппозиции увидели в произошедшем, прежде всего, борьбу власти против своих оппонентов. В том числе - и глава ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Иван Жданов, выразивший, однако, в своем сетевом блоге надежду на то, что поисковики не будут выполнять предписания суда.

Оппозиционная платформа «Умное голосование» была запущена в конце ноября 2018 года. Однако это словосочетание (как, следовательно, и его начертание) не было зарегистрировано в качестве интеллектуальной собственности.

Поэтому ничто не мешало компании по производству овечьей шерсти из Ставрополья зарегистрировать этим летом товарный знак «Умное голосование», который и визуально очень похож на тот, что используется на соответствующем оппозиционном сайте. Кроме, разве что, того обстоятельства, что обычно скотоводство и, в частности, заготовка шерсти, не ассоциируются с избирательным процессом. Более привычный для этой отрасли товарный знак - «Контора заготсырье», например. Или, как в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок» - «Рога и копыта».

Умные стригали



Заявка на регистрацию была одобрена Роспатентом менее, чем за месяц (обычно на это требуется куда больше времени - всякие нудные проверки на патентную чистоту и пр., но сейчас все, видимо, разворачивается навстречу бизнесу и теперь на этот кейс можно будет, наверное, ссылаться как на прецедент). И почти сразу «Вулинтертрейд» подала иски с требованием не выдавать в результатах поиска «Яндекс» и Google ссылки ведущие куда-либо, кроме сайта о переработке и продаже овечьей шерсти.

Вопрос о том, зачем стригалям, как называют тех, кто стрижет овец, коз и пр., регистрировать такой товарный знак, имеет право быть поставлен. Хотя казалось бы всем «это и так понятно» - мол, не дать отдельным несознательным избирателям попасть на сайт так называемого «умного голосования» и не проголосовать так, как там велят (рекомендуют).

Но, между прочим, на поверхности лежит то, что это блестящий маркетинговый ход. Да, в кругах сторонников означенного голосования он бьет по репутации фирмы из Ставрополя, но, положа руку на сердце - так ли ее собственников и управляющих волнует репутация в тех кругах? Где, кстати, популярен постулат, что и плохая реклама - тоже реклама. А зато в глазах тех, кто имеет дело с шерстью животных, стоит ближе к земле и более консервативен, ассоциация ставропольских стригалей с перехватом такого политического бренда, наоборот, большой плюс. Глядишь, и потянутся они в эту невинномысскую компанию.

Да, фирма «ВулИнтерТрейд» (ООО «ВИТ») зарегистрирована в городе Невинномыске Ставропольского края. По данным сайта министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Дагестан, в 2019 году планировала закупать шерсть на территории Дагестана, уже ведя в то время работу в Ставропольском крае и республике Калмыкия. Но по телефонам, указанным на сайте министерства в качестве контактов компании, к сожалению, никто не ответил.

В одном из СМИ появилось все же краткое телефонное интервью с Абдулой Умаровым, владельцем этого бизнеса. Согласно опубликованному тексту, г-н Умаров сам задал корреспонденту вопрос, намерен ли тот характеризовать действия компании как политический акт, а затем заверил, что решение зарегистрировать торговую марку «Умное голосование» было его прихотью, на которую он имеет право и закон не нарушает.

При всей кажущейся неправдоподобности коммерческой мотивации действий компании из Ставропольского края, такое объяснение проходит испытание на логику и приводит к непротиворечивым выводам.

Сам факт регистрации косвенно подтверждает, что словосочетание «умное голосование» является довольно популярным. Тем более таково оно перед выборами, а они начнутся 17 сентября. И вот теперь, если главные поисковики не захотят судебного конфликта со стригалями, они должны будут показывать всем ищущим эту тему информацию о данной компании по торговле сельхозсырьем. Вдруг кто-то заинтересуется ее продукцией?

Впрочем, с точки зрения рекламы услуг стригалей это нецелевая аудитория. Но и в целевой, то есть среди аграриев, наверняка уже резко выросло число тех, кто впервые узнал о существования невиномысского «Шерстьмежторга». Такова сила использованного маркетингового приема - отождествления своей компании с некими известными символами (идеями, брендами, мемами), с подкупающей прямолинейностью и несомненной креативностью, использованной а данном случае собственником заготкомпании.

Так что не беда (с точки зрения маркетинга), что пока поисковики продолжают выдавать ссылки именно на тот сайт, что связан с выборами, а отнюдь не на сайт «Вулинтертрейда», который вообще непонятно, кстати, есть или нет. А пресс-служба «Яндекс» и вовсе сообщает о намерение оспорить обеспечительную меру, вынесенную Арбитражным судом Москвы.

Кто-то может сказать, скорее всего, что это не к «Вулинтертрейду» имеет отношение тот креативщик, кто придумал зарегистрировать на него известное словосочетание. Но это предположение, при кажущейся очевидности, может быть парировано следующим соображением. В интернете можно уже увидеть «Умное голосование» в качестве торговой марки, зарегистрированной за вышеупомянутой фирмой. Логотип, назовем его так, очень похож на тот, что фигурирует в более привычном политическом качестве. За воспроизведение последнего, привычного, случалось, что кое-кого штрафовали а даже арестовывали.

А за воспроизведение логотипа, принадлежащего «Вулинтертрейду», никаких наказаний быть не может! Его, как любое иное коммерческое лого, можно воспроизводить совершенно свободно. Фирма только спасибо скажет за бесплатную рекламу. А этим могут воспользоваться иные оппозиционеры и показывать где-нибудь у себя в соцсетях не «то» лого, а «это», и пойди к ним придерись. Они же тоже креативные. Так что, разве могли бы идею этого рекламного хода придумать где-то кроме, как в невиномысском «Шерстьпроме», то есть «трейде»?

Формирование новых, персональных реальностей



Если до этого читатель где-то мог подозревать иронию, то - да, она там есть (как есть и полная серьезность, в части маркетингового анализа прежде всего). Ирония в самой ли «креативной» задумке, в нашем ли ее осмыслении - разматывать этот клубок у всех на глазах мы вовсе не обязаны, тем более, что и наматывать начали не мы. Но считаем нужным сделать оговорку, что дальнейший текст никакой иронии не содержит. Это серьезные размышления о новой реальности медиакоммуникаций.

Следует отметить, что за текущий год данный случай - не первый, связанный с запретительными мерами в Интернете. Так, в январе, после штурма Капитолия в США, Twitter заблокировал более 70 тысяч аккаунтов сторонников теории заговора QAnon. Также были заблокированы аккаунты в соцсетях бывшего на тот момент президента Дональда Трампа.

Это вызвало немало споров о возможности цензуры в интернете (и не только по политическим мотивам) со стороны частных компаний - по требованию властей или же по их собственной инициативе.

Но, как считает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, сегодняшний запрет для крупнейших поисковиков на определенную поисковую выдачу по словосочетанию «умное голосование» более опасен.

«Всё это усложняет жизнь с точки зрения формирования картины мира, - сказал Мариничев Expert.ru, - потому что для людей персонализировано формируется дополненная реальность. А при таком раскладе роботы могут регулировать выдачу и формирование информации, формирование онлайн и оффлайн мира, используя огромное количество правил и законов, которые простому человеку просто будут недоступны и он не будет понимать, как это с ним происходит»

Выборка и так происходит на основании предыдущих взаимодействий, уточняет интернет-омбудсмен, а в данном случае, она происходит на основании правил, неизвестных человеку. По сути такой подход формирует онлайн (а затем и оффлайн) картину мира, которая неподвластна не только регуляции со стороны гражданского общества, но и контролю отдельного рядового интернет-пользователя.

«Здесь мы получаем практический щелчок по носу, который наглядно демонстрирует, что все страхи футурологов относительно нашего будущего - это не просто домыслы, а это естественный тренд-развития технологий и использования их в манипулятивных целях», - делает вывод Дмитрий Мариничев.

Фактически в данном случае мы сталкиваемся даже не с цензурой и санацией реальности, которыми было обеспокоено общество в связи с событиями в США в начале года, говорит он, но с глобальным и неподконтрольным формированием новой реальности.

«Сейчас суд прошел, роботы взяли под козырек и научились ограничивать это словосочетание, потом еще сто тысяч судов, в которых новые смыслы, новые аббревиатуры точно также заблокированы, соответственно, когда человек будет что-то искать, его реальность будет формироваться только из того, что ему могут показывать эти алгоритмы, и человек даже не будет знать о том, что его уже зацензурировали», - рисует картину ближайшего будущего интернет-омбудсмен. - «И он даже не будет представлять, что у других людей - альтернативная картина мира».

Таким образом, заключает Мариничев, мы оказываемся в реальности развитого тезиса «разделяй и властвуй», где процесс разделения детерминирован до отдельно взятого гражданина.

Автор: Елизавета Смирнова