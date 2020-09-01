«Они ничем не отличаются от бандитов»: когда запретят коллекторов в России

Владимир Путин решил взять под контроль деятельность коллекторских контор, но решит ли это проблему микрозаймов и выбивания долгов

Вот вам типичный депрессивный пейзаж российской глубинки. Повсюду разруха: дома обшарпанные, колдобины с застоявшейся водой, дороги пыльные и грязные. Производство убито, работы нет, перспектив тоже. Зато на каждом углу открыты сомнительные заведения с «манящей» надписью «Даем деньги в долг».

И ведь патовая экономическая ситуация играет держателям таких «шарашкиных контор» на руку! Во время пандемии народ окончательно обнищал, а долги жителей России достигли просто заоблачных вершин. По одним только кредитным картам темпы роста задолженности оказалась - вдумайтесь только - в 110 раз выше, чем за аналогичный период минувшего года.

Едва отменили карантин, как дошедшее до ручки население страны ринулось в банки, чтобы загнать себя в новую кредитную кабалу. Сейчас объем просроченных долгов по кредиткам достиг 140 миллиардов рублей.

Не имея возможности расплатиться деньгами, наши соотечественники вынуждены платить своими нервами, здоровьем, а порою и жизнями. Коллекторы спуску не дают. Статистика по инцидентам с ними похожа на синопсисы фильмов ужасов: доведение до самоубийств, травмы с переломами, угрозы взрывов детсадов, сжигание детей заживо.

Давно уже пора положить конец этому беспределу. И в конце августа Владимир Путин поручил главе Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову взять под контроль деятельность коллекторских организаций.

«Представьте мне свои предложения, - цитировали мы недавно президента. - Я, конечно, вас поддержу. <...> То, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех - и подконтрольных вам, и неподконтрольных, - это просто переходит иногда всякие границы».

На данный момент подготовлен законопроект, пресекающий деятельность черных коллекторов. Им назначена ответственность до 5 лет, если они действуют в одиночку и до 12 лет, если как члены организованной группировки. Закон уже получил позитивные отзывы заинтересованных инстанций, и в ближайшее время его, возможно, утвердят.

Депутат Госдумы Василий Власов считает эти меры недостаточными и ратует за полный запрет института коллекторов. «Не дело, когда долги выкупаются другими людьми и потом эти люди начинают действовать в качестве коллекторских агентств или просто выбивают деньги из граждан подобно браткам из 1990-х, - говорит он "Свободной прессе". - В результате мы видим угрозы, надписи на дверях, угрозы в школе, слежку за детьми должников и т. п. Если кредит выдал банк, он и должен заниматься взысканием долга. Естественно, законными способами: от удержаний из заработной платы до рефинансирования. Что в законе прописано, то и должны делать. Это юридические вещи и заниматься ими должны юристы».

Коллекторов при МФО (равно, как и сами МФО) Власов тоже предлагает упразднить, потому что такие конторы «микрозаймов» фактически паразитируют на горе простых людей.

«Небольшие суммы взаймы на небольшой срок должны выдавать крупные банки вроде Сбербанка или ВТБ, - считает депутат. - Но они таких услуг, к сожалению, не предоставляют. Всех этих «суперденег», «быстроденег» быть не должно. Там сумасшедшие проценты и чаще всего именно эти незначительные суммы вырастают в десятки раз и с человека, который и так не имеет высокого заработка, коллекторы начинают требовать и выбивать долги».

Адвокат Дмитрий Аграновский уверен, что прерогативой на насилие должно обладать лишь государство. «Мне никогда не было понятно, на каком законном основании действуют коллекторские агентства, - недоумевает он. - Они принципиально ничем не отличаются от бандитов, которые используют утюг или паяльник. Ну, может быть чуть более мягкие методы у них. Эпоха немного смягчилась. На мой взгляд, их деятельность либо граничит с уголовной статьей «Самоуправство», либо даже выходит за ее пределы. Поэтому такого рода структуры должны быть безусловно ликвидированы».