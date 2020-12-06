Что делать с собственным страхом, контактируя с другими людьми?

18:47 6.12.2020

Общество – это не просто набор людей, которые ходят по городу или сельской местности, удовлетворяя свои биологические потребности

Это целая система, построенная на контактах различного рода, выполняющиеся посредством речи, тактильных действий или мимики. Именно таким образом и складывается общение друг с другом, которое нагружено смысловой нагрузкой и строится на собственных убеждениях, взглядах, установках, религии, особенностях мышления. Поэтому на протяжении многих столетий, ученые постигают всю полноту человеческого сознания, работы эмоций и других аспектов, которые наполняют общение.

К сожалению, человек в процессе всей жизни получает не только позитив. Он может испытывать разочарование, боль, обиду, злость или агрессию по отношению к собеседнику. Кто-то способен свыкнуться с подобным опытом, но существует категория людей, которая начинает испытывать сильный страх, мешающий устанавливать контакты с другими членами общества.

В итоге они начинают веси отшельнический образ жизни, стремясь огородить себя от серьезных потрясений. В действительности, это не оказывается выходом из положения. Напротив, человек по своей природе социален, и когда он начинает испытывать дефицит в общении, он самостоятельно причиняет себе непоправимый вред.

Поэтому если первые признаки были замечены, то с ним необходимо начинать бороться как можно раньше, чтобы боязнь не начала прогрессировать. В достижении поставленной цели помогут несколько дельных советов, которые можно использовать самостоятельно.

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Первой причиной страха общаться с другими людьми является пониженная самооценка. Как правило, такие люди всегда боятся сказать что-нибудь не то, выставить себя в плохом свете, поэтому чаще всего молчат, замыкаются в себе. В таком случае необходимо работать именно над отношением к собственной персоне. Для этого нужно как можно больше концентрировать внимание на очевидных достоинствах, найти собственный путь саморазвития, стараться выполнять поставленные цели. Ничто так не повышает самооценку, как личные достижения.

Также нужно учиться делать себе комплименты. Можно отметить, как хорошо село платье, или какая прекрасная укладка. Другие люди, несмотря на все свои особенности, обладают таким же набором эмоций, поэтому пугаться их не стоит. Когда люди знакомятся и общаются впервые, собеседник также может переживать и слишком контролировать собственные слова. Но в этом нет ничего страшного. Как правило, ситуация меняется со временем, поскольку люди начинают привыкать друг к другу и уже не чувствуют такую отстраненность.

Побороть истинный страх перед общением поможет только постоянная практика. Это вовсе не означает, что нужно бежать на улицу и заводить знакомства. Можно начать с близких людей, учиться быть открытым и более свободным в собственных высказываниях. Близкие родственники как никто сразу поймут и поддержат так же, как и друзья. Если такой возможности нет, или они находятся далеко, то почему не зарегистрироваться на форуме, где обсуждают интересную тему или в какой-нибудь группе. Кроме того, это отличная возможность завести новых друзей, с которыми в будущем можно встречаться в реальном пространстве.

Большинство психологов утверждают, что страх и отказ от общения не возникает просто так. Чаще всего это закоренелая травма, полученная в детском возрасте. То есть была ситуация, которая нанесла ребенку серьезный удар или вызвала потрясение, после которого он испытывает страх даже попробовать общаться с другими людьми.

Самыми распространенными проблемами считаются взаимоотношения с родителями. Поэтому крайне важно разобраться в данном вопросе и выяснить причину для дальнейшей проработки. Как правило, чувствовать себя свободно можно только в том случае, если человек действительно отпускает прошлое. Это могут быть обиды, непонятные ситуации. Чем старше психологическая травма, тем больше вероятность того, что необходимо обратиться к специалисту для решения подобного вопроса.

Самым действенным оказывается психотерапия, нацеленная на решение проблем и переживание прошлых проблем с позиции взрослого человека. Организовать такой процесс самостоятельно вряд ли удастся, но не стоит его избегать, поскольку любая работа над своими старыми проблемами, несомненно, даст положительный результат и облегчение.

Особое воздействие на человека имеют телесные травмы, связанные с психологическими переживаниями. Человек мог расти в неблагоприятной семье, где буйствовали пьяные родители. Каждое слово воспринималось словно вызов, и наказывалось применением физической силы. В таком случае ребенок запоминает, что для того, чтобы избежать несправедливого наказания, нужно помалкивать и как результат затаивает обиду.