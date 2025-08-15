Ярик Бро «Сказки»

Исполнитель: Ярик Бро, Название: «Сказки», Стиль: альтернативный рок, Год: 2025

Интересно наблюдать за эволюцией артиста Ярка Бро (Ярослав Сафронов). Начинал он с веселых и незатейливых поп-роковых песен о простых человеческих чувствах. Альтернативный (во всех отношениях) сингл «Свой мир» оказался переходным — певец впервые приоткрыл в нем завесу над своими глубинными переживаниями и вплотную подошел к идее музыкальной терапии. По-настоящему она началась в песне «Мои демоны», где герой оказывается лицом к лицу с собственными страхами и комплексами.

Очень результативным обычно оказывается метод с облечением своих проблем в иносказательные образы. И, похоже, именно этим Ярик Бро занялся в своем новом альбоме «Сказки». Опираясь на русскую народную мифологию, певец творит некий параллельный мир, однако его сказочные персонажи на самом деле обитают среди нас.

Взять первую же песню «Ведьма», В мировой культуре распространен сюжет, где злой колдуньей девушка становятся из-за отверженности миром («Ведьма» Александра Ф. Скляра и др.) А у героини Ярика Бро парень уходит в опасные места и, судя по всему, попадает в беду.

Следующие несколько песен дают представление о том, куда он попал. Сначала он встречает «Лешего» с чьей-то головой в руках, а потом и самого «Вия». Краски сгущаются: если альбом начинался в манере ироничного менестреля Вени Д’ркина, то теперь в аранжировках наблюдается все больше гранжа, альтернативы и надрыва. Тем не менее, присутствия духа герой не теряет: крестное знамение и молитва становятся его лучшими союзниками, а перед нечистью он ощущает себя богатырем.

А где же наш мир, среди которого существует сказочная реальность? Параллели с ним возникают, по большому счету, начиная с четвертой песни «Вороны», где показана завороженность злом - «гибельный восторг», как спел бы Владимир Высоцкий. «Лихо» метафорически описывает воздействие алкоголя на человека, а в «Головою об пол» показаны симбиотические отношения, где он полностью подчиняет себя ей. В финальной песне «Там где-то счастье» из замкнутого круга намечен выход, но что-то очень призрачный…

Альбом «Сказки» получился настолько убедительным и монументальным, что Ярик Бро собирается представить не только его цифровой, но и виниловый релиз.