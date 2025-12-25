Почему газификация страны свернула не туда. Итоги газовой пятилетки от «Газпрома»

Подходит к концу пятилетняя программа газификации регионов России, которая должна была вывести качество жизни людей на совершенно новый уровень. Вышло не очень. Куда же ушли деньги и чем все это время занимался «Газпром»?

Чтобы почувствовать всю прелесть новогоднего чуда, нужно вернуться на несколько лет назад. В декабре 2020 года на ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что в 2025-м уровень газификации РФ должен достигнуть 90%. Прощайте, уголь и дрова, да здравствует дешевый газ в каждый дом!

Пять лет назад уровень газификации, по словам генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, составлял 71,4%, поэтому, если бы получили 90% сейчас, это был бы прорыв. Вот только президент сразу уточнил, что речь идет о территориях, где есть техническая возможность подключения к газу. Этот нюанс позволил «Газпрому» создавать газовую инфраструктуру куда более медленными темпами.

Как проходит газификация без новых газопроводов



К октябрю 2025-го уровень газификации регионов РФ достиг только 75% — об этом рассказал опять же Путин: все-таки тема обеспечения доступными энергоресурсами крайне животрепещущая. То есть фактическая прибавка в этом году совсем небольшая, ведь 2024-й закончился с показателем в 74,7%. За всю пятилетку уровень обеспеченности голубым топливом вырос всего лишь на 3,6 п. п.

При этом сам «Газпром» отчитывается об ускоренных темпах подключения к магистральному газу. В январе — августе 2025-го, например, был подключено почти на 19% больше домовладений, чем за аналогичный период 2024-го. Но дело в том, что эти успехи касаются программы догазификации, то есть подключения домов в регионах, где и так уже есть развитая газотранспортная сеть. А вот в Сибири и на Дальнем Востоке все не так просто.

Китай — главная надежда на газификацию России



Лидером на Дальнем Востоке стала Якутия, уровень газификации которой за пятилетку вырос с 37,56% до 43,59%. Спасибо за это стоит сказать китайцам: газ поступает в Саху благодаря ответвлениям от «Силы Сибири».

Заодно «Сила Сибири» помогла довести уровень газификации Амурской области до 8%. Изначально «Газпром» рассчитывал на газификацию до 11,6% — рассказывал Сергей Густов. Но, как видим, не сложилось. Однако это не означает, что 8% жителей региона получили газ у себя в доме. Упор в основном делается на развитие газовых ТЭЦ и котельных.

Бурятия и Забайкальский край тоже возлагают надежды на китайцев. Но газа там все еще нет, поскольку строить для них индивидуальный газопровод у «Газпрома» нет никакого желания (инвестиции не окупятся) и все теперь зависит от реализации «Силы Сибири — 2». Сколько его еще придется ждать — неизвестно. Пока даже окончательно не утвержден маршрут газопровода: власти Казахстана заявляют, что в России рассматривают возможность прокладки трубы через их страну, что позволит увеличить экспорт газа еще на 10 млрд куб. м в год.

А пока приходится топить дома и ТЭЦ дровами и углем. Кстати, 35% жителей республики считают главной экологической проблемой именно печное отопление. Д. э. н., профессор кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Шманев в своей научной работе указывал, что при оптимистичном сценарии к 2030 году использование газа сократит вредные выбросы в атмосферу, что позволит экономить до 10% на здравоохранении.

Деньги есть, но вы держитесь



Медленную газификацию регионов иногда пытаются объяснить тяжелым финансовым положением госкорпорации. За девять месяцев 2025-го «Газпром» получил чистый убыток по РСБУ на 170,3 млрд рублей. Тут уж не до газификации, не обанкротиться бы.

Но российские стандарты бухгалтерской отчетности не учитывают показателей дочерних предприятий, которые занимаются непосредственно добычей топлива, его транспортировкой и продажей потребителям. Зато эта информация учитывается в отчетности по международным стандартам (МСФО). Оказывается, консолидированная чистая прибыль «Газпрома» за январь — сентябрь 2025-го выросла на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 1,117 трлн рублей. И дивиденды с этой прибыли «Газпрому» платить не приходится: главный акционер — государство, а Минфин не настаивает на отчислениях.

Деньги есть, но тратить их на газификацию РФ в компании Алексея Миллера не спешат. Конечно, 526 млрд рублей, направленные за последнюю пятилетку на эти цели, — не просто большие, а невообразимые деньги по меркам простого человека.

Однако вся инвестпрограмма «Газпрома» в 2021 году составила 1,185 трлн рублей, в 2022-м — 1,98 трлн рублей, в 2023-м — 1,965 трлн рублей, в 2024-м — 1,641 трлн рублей, а в 2025 году — 1,615 трлн рублей. Итого за последние пять лет стоимость инвестпрограммы корпорации составила 8,386 трлн рублей. И только 6,3% из них были направлены на газификацию регионов.

Когда россияне получат газ в своих домах



В 2026 году, как и в 2025-м, в приоритете у «Газпрома» будут инвестиции в развитие добычи на Ямале и Дальнем Востоке, расширение возможностей действующей «Силы Сибири» и газоперерабатывающих предприятий.

Для тех, кто ждет подключения к газу, плохие новости: объем инвестпрограммы на 2026 год сокращен радикально — до 1,1 трлн рублей.

К сожалению, руководство «Газпрома» не уточняет, каким образом планирует ускорить темпы газификации: озвученные Путиным новые планы предусматривают достижение уровня в 82,9% к 2030-му. То есть в ближайшие пять лет обеспеченность газом должна вырасти на 7 п. п., хотя за прошлую пятилетку осилили 3,6 п. п., а за позапрошлую — 5,2 п. п.

Увы, но в руководстве «Газпрома» оптимизма по поводу развития газификации не испытывают. Член правления и начальник департамента компании Вадим Симдякин прошлой осенью жаловался на слишком малое количество реальных потребителей топлива при прокладке трубы к небольшим населенным пунктам.

Регионы не готовы тянуть лямку софинансирования газификации (часто они оплачивают внутрипоселковые газопроводы). Даже в богатой Московской области с высокой плотностью газовой инфраструктуры и населения власти готовы выделять деньги только в том случае, если капитальные затраты составят не более 450 тыс. рублей в расчете на одного жителя.

В итоге газ в каждом доме так и останется прекрасной несбыточной мечтой. Сергей Шманев провел расчеты уровня газификации относительно жилплощади и выяснил, что, скорее всего, этот показатель к 2030 году практически не изменится относительно нынешних 67%.

— При реализации оптимистического сценария уровень газификации может вырасти до 71%, а в среднем — до 68%, в то время как пессимистический сценарий может привести к незначительному снижению показателя.

Газ проводят к новым территориям, но вместе с этим застройщики строят новые дома, не подключенные к газопроводам.

«Газпром» до сих пор живет в старой парадигме «все лучшее — на экспорт». Строить дорогостоящие экспортные трубопроводы — с радостью. А вот даже обеспечение чистым топливом задыхающегося Красноярска опять-таки зависит от решения КНР реализовать проект «Сила Сибири — 2».

Радуемся, что у «Газпрома» все хорошо с финансами и госкорпорация может строить небоскребы в Санкт-Петербурге (городские власти, кстати, запретили строить башни «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3» ниже 300 м), но по-прежнему рассчитываем на производство тепла и электроэнергии из угля, мазута и дров.