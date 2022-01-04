Годовщина освобождения Софии и болгарская благодарность

К сожалению, одна из бед России - что царской, что советской – это плата жизнями своих лучших сынов за очередного «братушку». Который, получив от России подарок в виде самой дорогой вещи на свете – свободы, вместо благодарности либо плюёт в душу, либо вонзает нож в спину

Ровно 144 года назад, 4 января 1878 года, русская Западная армия генерала И.В. Гурко вошла в Софию, которая находилась под османской оккупацией без малого пять веков.

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. считается в русской истории войной успешной и победной. Действительно, Россия в той войне нанесла Османской империи ряд тяжелых поражений, русские войска впервые со времен русско-византийских войн стояли у стен Константинополя и были готовы войти в город.

Попутно эта война стала реваншем за все те неудачи, что постигли Россию в Крымскую войну. Вот только по итогам войны Россия приобрела не так уж и много. Особенно если посмотреть, какие средства она затратила на войну и во сколько жизней она обошлась. Гораздо большие приобретения получили другие страны, понесшие в разы меньше потерь. Например, Болгария. Которая избавилась от многовекового турецкого ига благодаря десяткам тысяч русских солдат, погибших за независимость болгарского народа. При этом людские потери самой Болгарии оказались в десятки раз меньше потерь России.

Не участвовавшая в войне Англия без единого выстрела получила остров Кипр, не потерявшая ни одного солдата Австро-Венгрия установила контроль над Боснией и Герцеговиной, Черногория получила порт на Адриатическом море, а Россия приобрела в той войне лишь южную Бессарабию и города Ардаган, Батум и Карс в Закавказье. Но, как уже было сказано, заплатила за это весьма немалую цену.

Если рассматривать русско-турецкую войну 1877-1878 гг. с точки зрения историко-геополитических перспектив, то Россия её и вовсе проиграла. Потому что она не выполнила главную задачу, веками стоявшую перед страной – не вышла к южным морям и не овладела проливами Босфор и Дарданеллы, что самым негативным образом отразится на её последующей судьбе и отражается до сих пор. И неизвестно как ещё отразится в будущем.

Был и ещё один момент, который почему-то упускают из виду почти все историки. Несмотря на моря пролитой русской крови, Россия не получила верных союзников из числа избавленных от турецкого ига стран. Потому что эти страны, получив свой суверенитет из рук России, практически сразу же принялись платить черной неблагодарностью. Да не просто неблагодарностью, а воевать против России.

Особенно отличилась Болгария, с 1878 года искавшая себе сильного сюзерена, мечтая опереться на чьё-нибудь крепкое плечо. Пока Россия выглядела как сильная держава, болгары сохраняли лояльность, но после унизительного поражения в русско-японской войне болгарские братушки стали поглядывать по сторонам, прикидывая, под чью бы «крышу» им встать. И ведь присмотрели себе, как им тогда казалось, надежного сюзерена.

Для русских «панславистов», мечтавших об огромной славянской империи от Адриатики и до Камчатки, настоящим ледяным душем стало присоединение Болгарии к Германии, Австро-Венгрии и… Турции в Первой мировой войне. Такого смачного и неожиданного плевка в душу не ожидал никто. Но это был далеко не последний плевок. Но, пожалуй, самый обидный и с самыми далеко идущими, роковыми для России, последствиями.

И вот почему.

Если бы в Первую мировую войну Болгария выступила на стороне Антанты, то это могло кардинально повлиять на ход войны. Русский Черноморский флот мог бы базироваться в Варне или Бургасе, а не в Севастополе, то есть быть гораздо ближе к стратегически важному Босфору. Не зря даже такой весьма посредственный флотоводец, как командующий Черноморским флотом в 1911-1916 гг. адмирал А.А. Эбергард, предлагал арендовать или даже захватить силой болгарский порт Бургас ещё до вступления Болгарии в войну. Этот порт стал бы удобной базой для действий против Турции. Но его предложения не нашли понимания у царя. Последний русский император «сверхдальновидно» опасался спровоцировать вступление Болгарии в войну на стороне Германии, точно так же, как он опасался наносить упреждающие удары по Турции, боясь спровоцировать и её.

В результате в войну против России вступили и Турция, и Болгария, и 27 октября 1915 года адмиралу Эбергарду пришлось предсказуемо заниматься обстрелом Варны, швыряя на головы вчерашних болгарских братушек тяжелые снаряды русских броненосцев.

И хотя Болгарию сложно назвать одним из основных «могильщиков» Российской империи, но совершенно точно, в той или иной степени, она была к этому причастна. Ибо выступи она на стороне Антанты, ещё неизвестно, как это сказалось бы на всем ходе Первой мировой войны. И последующих событиях в России.

Во Второй мировой войне ситуация опять повторилась. Болгария снова примкнула к военному блоку, воевавшему против нашей страны. Теперь ещё и на пару с Румынией, так же появившейся на карте мира благодаря жизням русских солдат. И опять, как и в Первую мировую войну, Болгария поставила не на то «сильное плечо». Даже турки во время Второй мировой войны оказались умнее, заняв выжидательную позицию, а вот болгарские братушки опять поддержали своих немецких друзей, в результате чего их сначала приводили в чувство американские «летающие крепости», а затем и вошедшие на территорию страны части Красной Армии. После чего «братушки» предпочли как можно скорее «переобуться в воздухе» и присоединиться к «прогрессивным нациям в их походе против нацизма». Все это позволило Болгарии закончить войну в статусе страны антигитлеровской коалиции, хотя с апреля 1941 года она воевала на стороне Германии против Югославии и Греции и в том же году объявила войну Англии и США.

После 1945 года Болгария прислонилась к крепкому советскому плечу, всячески демонстрировала свою преданность «старшему брату» и одно время собиралась даже стать республикой в составе СССР. Но затем был выкинут уже знакомый фортель. Как только СССР начал ослабевать, пожираемый изнутри раковой опухолью горбачевской «перестройки», Болгария тут же стала присматривать себе нового сюзерена.

Дальнейшее хорошо известно: членство в Евросоюзе, НАТО, проклинание советской «оккупации» и декоммунизация, с пусть и не таким, как в Польше или Украине «памятникопадом». «Вишенка на торте» – отказ от всех ранее достигнутых договоренностей по газопроводу «Южный поток», даже в ущерб собственным интересам. Если в конце восьмидесятых-начале девяностых годов болгарские политики упражнялись в антисоветской риторике, то теперь перешли на русофобскую.

Не гнушался этого делать даже бывший болгарский президент Росен Плевнелиев, например, обвиняя Россию в попытках дестабилизировать Евросоюз, действуя через Балканы. Отметились рядом недружественных высказываний и министр обороны Николай Ненчев, обвинивший Россию в сознательном нарушении воздушного пространства Болгарии как военными так и гражданскими самолетами, и министр иностранных дел Даниел Митов. Последний призывал Евросоюз усилить санкционное давление на Россию, попутно заявляя, что наша страна является главной угрозой для внешнеполитических интересов ЕС. Но и этого ему показалось мало, и он заявил, что Болгария не нуждается в «корректировке исторической памяти», так как болгарский народ прекрасно помнит не только войну 1877-1878 гг., но и период советской «оккупации».

Русофобские высказывания «сверху» постоянно находили и находят поддержку «снизу». Которая выливается в самые омерзительные формы – в надругательство над памятниками и могилами советских солдат, погибших в Болгарии. Первые случаи вандализма были отмечены в самом начале девяностых годов, когда ещё существовал СССР, и с тех пор мало что изменилось. Например, в январе 2020 года был осквернен памятник в Пловдиве, в феврале – в Софии, а в апреле – в Добриче. С нашими солдатами продолжают сводить счеты даже после их смерти и… кто?! Не немцы или поляки, взаимоотношения с которыми у нас веками складывались весьма непросто, но вот ожидать такого от болгарских братушек…

Разумеется, в Болгарии есть немало людей, кто относится к России хорошо и помнит, что она сделала в 1878 году. Тем не менее, из истории не выкинуть и две мировых войны, да и вступление Болгарии в НАТО вряд ли можно назвать дружественным по отношению к России шагом. Несмотря на то, что множество болгар не являются русофобами, а, скорее, наоборот, всего за полтораста лет, прошедших с обретения Болгарией независимости, она трижды вступала в антироссийские военные блоки.

Вот такая она, загадочная и непредсказуемая страна, братская Болгария. Хотя – братская ли? И против царской России она воевала, и в антисоветском гитлеровском блоке состояла, а теперь и в НАТО вступила. Нынешние российско-болгарские отношения сложно назвать тёплыми – вспомним и поддержку антироссийских санкций, и закрытие болгарского воздушного пространства в сентябре 2015 года для российских самолетов с грузами для Сирии. Страшно даже спросить – если завтра, не дай Бог, война, то как поведут себя болгарские братушки? Хотя история дает на этот вопрос вполне определенный ответ – добрые дела всегда наказуемы.

Россия ещё в 1915 году начала получать «благодарность» за то, что кровью десятков тысяч своих солдат оплатила болгарскую независимость. Во Вторую мировую до серьезных столкновений между болгарской армией и Красной Армией дело не дошло. Затем СССР и Болгария на несколько десятилетий слились в экстазе братской любви, благодаря чему Болгария обзавелась Бургасским нефтеперерабатывающим заводом, атомной электростанцией «Козлодуй», заводом химических удобрений «Соди», Шуменским автозаводом и металлургическим комбинатом «Кремиковици». И это только крупные предприятия, построенные в Болгарии при поддержке СССР. Разумеется, братская помощь и сотрудничество не должны были остаться без достойной «благодарности». И вот Болгария – член НАТО, а её высокопоставленные чиновники, если и вспоминают СССР, то только как «оккупанта».

Недавно на канале «Евроньюс» был показан репортаж о протестах антипрививочников в Софии. Протестующие заявляли об ущемлении гражданских свобод, причем некоторые говорили, что они живут «в демократической стране, а не в гитлеровской Германии или СССР». То есть в современной Болгарии, в полном соответствии с последними общеевропейскими трендами на переформатирование истории, не стесняясь проводят параллели между Третьим рейхом и Советским Союзом. И это ещё один «привет» от благодарных «братушек», хотя, если честно, смешно слышать это от «свободолюбивых» потомков тех, кто с 1941 по 1944 год воевал вместе с нацистами, насаждая «новый мировой порядок» в Югославии и Греции и отправив в последнее пике почти полторы сотни американских самолетов.

Всё это лишний раз убеждает в том, насколько же коротка у некоторых историческая память и насколько же были правы англичане, утверждавшие, что нет постоянных союзников, а есть постоянные интересы. Жалко, что русские цари и советские генсеки не следовали этим простым заповедям. Ведь всё могло бы быть иначе, и сотни тысяч русских жизней – если не миллионы, – удалось бы сохранить.

Когда ровно 144 года назад полки Западной армии генерала Гурко вошли в Софию и вышвырнули оттуда турок, надо было оставаться там на долгие десятилетия. На тот момент Болгарии как субъекта международного права не существовало в природе, и ничего не мешало объявить отвоеванные у Турции территории своими. Россия имела на них уж точно больше прав, чем Англия на Кипр – за них было заплачено русской кровью. Дабы чрезмерно не перевозбуждались европейские «общечеловеки», Болгарии можно было предоставить статус, аналогичный статусу княжества Финлядского или царства Польского, и плевать на то, что нас считали бы оккупантами. Нас все равно ими считают – что наглядно подтверждают некоторые современные болгарские политики и те, кто оскверняет могилы наших солдат. Зато, может быть, уже весной 1915 года русская армия входила бы в Константинополь, и Первая мировая война закончилась бы подписанием капитуляций в Берлине и Вене весной-летом 1916 года, если не раньше.

К сожалению, одна из бед России - что царской, что советской – это плата жизнями своих лучших сынов за очередного «братушку». Который, получив от России подарок в виде самой дорогой вещи на свете – свободы, вместо благодарности либо плюёт в душу, либо вонзает нож в спину. Вся наша история доказывает, что так называемые «союзники» и «братушки», иногда приносят вреда не меньше, чем враги.

А может, и больше.

