Игорь Димитриев: «Россия показала, что может атаковать любые объекты на территории Украины»

Если оценивать 28 пунктов без эмоций, то понятно, что над ними реально работали. Это видно по таким деталям, которые заранее устраняют проблемы, способные привести к продолжению конфликта

Например, судоходство по Днепру, использование Запорожской АЭС и демилитаризация Славянско-Краматорской агломерации - Украина отказывалась ее уступать, так как она может быть использована в качестве плацдарма для новых атак.

Также в американском плане довольно умеренные требования России в вопросах безопасности - 600 тысяч солдат, если такая численность реально указана, это очень большая армия, Украина в мирное время такую ее потянет. Еще там нет инструментов ограничения украинского ВПК, который станет частью европейского. Также политические требования, типа ненацификации, взаимопонимания и толерантности, декларативны, не представляю как их будут выполнять.

Выборы через сто дней? Ну, объективно их пора проводить, действующее руководство имеет критически низкий рейтинг, их власть держится только на войне.

При том, что план внешне отражает российскую позицию, он прописан так, чтоб его могла подписать и украинская сторона.

То, что план предполагает уступку оставшейся части территории Донбасса, – ну это отражает реальное положение дел. В последние месяцы Россия показала свои способности наступать, а Украина не может это наступление остановить. То есть рано или поздно весь Донбасс будет занят российскими войсками. Также Россия показала, что может атаковать любые объекты на территории Украины, а защитить их Украина не может. Расчет на долгую войну на истощение, на удары в глубину территории России имеет перспективу, но отдаленную - год, два Россия их выдержит. А вот выдержит ли Украина - далеко не факт, тем более, что ее возможности всецело зависят от поддержки Европы. А Европа особенно не торопится.

Что будет возмущать радикальную украинскую аудиторию это - постепенное снятие санкций и полный отказ от преследования виновных в военных преступлениях. Потому что это лишает украинцев возможности отомстить даже в отдаленном будущем. Но это вопрос эмоциональный, который не должен влиять на принятие решения. Злые языки в западных СМИ сообщают, что украинское руководство этот пункт, наоборот, устраивает, так как снимает вопрос коррупции в военное время.

Сейчас есть шанс войну остановить, сохранить государственность, вступить в ЕС и – чем черт не шутит – может и восстановить страну. План очень похож на мирный договор после Зимней войны с Финляндией. Напоминаю, Финляндия поднялась после его заключения и даже научилась зарабатывать на связях с СССР.

Да, там очень сомнительные гарантии безопасности. Но других никогда не будет. Европа тоже не даёт Украине гарантий, она просто предлагает воевать до тех пор, пока сама не воссоздаст себе армию и военную промышленность. А потом? Ну потом помянет Украину и всех ее жителей.

В общем, это объективно на данный момент единственный вариант прекращения [СВО]. Соответствует текущему положению дел. Не удовлетворяет шизанутые амбиции российских имперцев и не поощряет Украину к реализации истеричных самоубийственных решений. Тем не менее он даёт возможность и Кремлю, и Киеву заявить о победе. Россия освободила Донбасс и не попалась в ловушку большой войны. А Украина сохранила государственность и отделилась от России. Американцы неожиданно хорошо поработали. Жалко, что украинцы план не примут.