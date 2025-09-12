Гена Инженерский feat. Sahalin «Вдаль» (интернет-сингл)

Гена Инженерский feat. Sahalin «Вдаль» (интернет-сингл)

Исполнитель: Гена Инженерский feat. Sahalin, Название: «Вдаль», Стиль: рок; Год: 2025

«Любите, девочки, простых романтиков — отважных летчиков и моряков», - поет группа «Браво». Но, сдается нам, что о людях героических профессий рафинированные столичные музыканты судили умозрительно и главным в этой смысловой цепочки было все же слово «романтики». Не так обстоит дело с группой Sahalin и Геной Инженерским. Первые имеют отношение к летному делу, второй — настоящий моряк! Читая статьи «сахалинца» о полетах, он настолько вдохновился, что во время выхода в море написал песню и предложил ее исполнить коллегам вместе.

По посылу песни «Вдаль» сразу видно людей бывалых. Здесь нет никакой бравады и искусственного оптимизма. Путешествие на чужбину описывается как тяжкий труд, который к тому же осложняется отсутствием знакомой почвы под ногами и родных стен. Но настоящий первопроходец, как известно, упрямо движется вперед и в итоге оказывается вознагражден полетом без руля и ветрил. Естественно, такое странствие можно и нужно понимать как метафору духовного возрождения в синергии с Богом.

