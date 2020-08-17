«Крым нужен России на случай похолодания»: преподаватели в шоке от уровня знаний абитуриентов

Абитуриенты, воспитанные на программах Дудя, не имеют в голове карты Родины и элементарных знаний по истории

Годы ЕГЭ, планомерного разваливания образовательных стандартов и отсутствия сколь-либо вменяемой идеологии сделали свое черное дело. Каждый год уровень знаний абитуриентов неуклонно снижается. Всякий раз кажется, что дно уже пробить невозможно, но с каждыми новыми вступительными экзаменами кто-то снова настойчиво начинает стучать снизу.

Об очередных антирекордах неприкаянной «абитуры» поведала в Фейсбуке научный журналист и телеведущий Ольга Орлова. Ей довелось провести собеседование с поступающими на журфак. И тут вдруг выясняется, что значительная часть абитуриентов принципиально не смотрит телевизор. Конечно, для психического здоровья оно, может, и полезнее. Вот только аргумент «чукча не читатель — чукча писатель» звучит как-то неспортивно.

Тем более, мозги поступающих все равно уже запудрены измышлениями новоявленных «халифов на час», типа Юрия Дудя. И вот результат: проблемы с географией практически у всех. «Но даже для сильных ребят по-прежнему география, границы нашей страны, бывшие страны соцлагеря, бывшие республики СССР остаются нерешаемой задачей, - сокрушается Ольга Орлова. - Финская ССР, Словакия из бывшей Югославии, Туркменистан на Кавказе и прочее. Это тоже обычное».

И если в данном случае вчерашних школьников можно отчасти оправдать хаотичными процессами распада стран соцлагеря, то нулевые знания истории непростительны. «Каждый раз я вздрагиваю от того, что даже у сильных детей в голове нет карты мира и карты родины, - признается Орлова. - Потом начинаю сомневаться, может, мы уже с ума сошли, что про это спрашиваем, может, это лишнее знание?... Потом с коллегами по комиссии вроде решили, что все-таки надо строить мосты, что такой культурный разрыв в обществе ни к чему хорошему все равно не приведет».

В этой связи, по мнению Ольги Орловой, главное — расставить приоритеты: «В связи с этим вспомнила, что в этом году мой курс по научной журналистике бакалавры-выпускники отметили как лучший по критерию "Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития". Многие после экзамена писали в личку, благодарили за занятия, бОльшая часть из которых посвящена тому, что должен знать о науке журналист, как в науке все устроено, откуда все пошло и как специфика науки проявляется в научной журналистике. Но вот после очередного такого собеседования я каждый раз говорю: "Надо не забыть все-таки начать с географии"...».

Невеселые рассуждения Ольги Орловой вызвали бурный резонанс. Не все с ней согласились. «Слушайте, а почему вы все так помешаны на географии?! - написала профессор (!) Анна Новикова. - У меня тоже нет в голове карты нашей родины. И я совершенно от этого не страдаю. У меня там много чего другого есть».

Но, к счастью, были и диаметрально противоположные мнения. Один пользователь вспомнил анекдотичный, но при этом совершенно реальный случай, когда старушке, собравшийся лететь в Белгород, продали билеты в Белград, а она заплакала, что не желает в Сирию. «Моё скромное мнение: пространство и время - это четыре базовые координаты жизни, - пишет другой пользователь. - Про знание истории - всё просто: не знающий об ошибках прошлого - их повторит снова. По географии - наверное, чуть сложнее. Но если не понимать, что Куба находится в подбрюшье у США - не поймешь, почему они так чувствительно отнеслись к нашим ракетам там. География определила, почему крестоносцы шли на Святую Землю, а разгромили Константинополь».

Наконец, незнание географии и истории приводит абитуриентов к таким вот курьезам, которые собрала Маргарита Горских из ответов по обществознанию:

«Крым нужен России на случай похолодания».

«Пенсионерам чисто физически трудно драться с властью, хотя возможно они принесли что-то и припрятали с войны. Так что я не советовал бы президенту с ними связываться».

«Некоторые философы считали, что государство это инструмент обворовывание народа. За это государство рубило им головы и отправляло в Сибирь строить дороги».