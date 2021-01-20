Спасение Америки с точки зрения самих американцев

Новая власть должна себя показать, предъявить какие-то отличия от старой. Такая заявка сделана - обнародован план спасения Америки. Какие у этого плана источники? Никакие...

Хочешь не хочешь, а приходится следить за событиями в США. Большей частью из них нельзя извлечь какого-то полезного урока для нас - уж слишком мы разные, но кое-что, возможно, было бы поучительно и для России.

Итак, новая власть (ее называют «избранным президентом» - очевидно, что если бы он действительно был избран, то называли бы «новым» или «следующим») должна себя показать, предъявить какие-то отличия от старой.

Такая заявка сделана - обнародован план спасения Америки. Его стоимость - $1,9 трлн, то есть 1900 миллиардов долларов. Это примерно половина нормального бюджета США, его приходной части. При этом обычные расходы никуда не деваются, то есть эти почти 2 триллиона - «сверху».

Какие у этого плана источники? Никакие. Эти доллары будут просто напечатаны, ну или выделены в электронном виде. Когда такими вещами занимаются обычные государства, это приводит к инфляции и обесцениванию валюты. США - государство необычное, поэтому последствия сложнее, в общем тяжесть ляжет не на одни США, а на все государства мира. Но отчасти эти экстраординарные траты неизбежны просто ввиду экстраординарной ситуации - пандемии.

Около $400 млрд предполагается выделить непосредственно на борьбу с ней. Около $1 трлн должны быть направлены на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики. Примерно то же самое предлагалось и делалось и предыдущей администрацией, с той лишь разницей, что Байден решил поддержать 350-ю миллиардами особо цитадели демократов - штаты Калифорнию, Нью-Йорк и Иллинойс (это где Чикаго), которые давно под властью демократической партии и по какому-то странному совпадению находятся в тяжелейшей экономической ситуации.

Всё это в разных формах делают все, а вот теперь интересное:

Согласно плану, все налогоплательщики получат чек на 2 тыс. долларов «для стимулирования экономики». Это вполне в рамках либеральной доктрины - «если надо поддерживать экономику, то надо платить не производителю, а потребителю», дескать, потребитель сам отнесет деньги туда, куда нужно. Кстати, это же предлагал и Трамп, но его собственная республиканская партия согласилась только на 600 долларов, чтобы не перегружать бюджет.

Приятно получить 2 тысячи просто так? Да, но не все американцы довольны. Ниже небольшая юмореска, встреченная на просторах американского интернета. Она написана еще когда планировалось выплачивать 600 долларов.

«Где-то в этом году мы, налогоплательщики, снова получим очередную выплату «экономического стимула».

Это действительно очень увлекательная программа, и я объясню ее, используя формат вопросов и ответов:

Вопрос: Что такое платеж «экономический стимул»?

Ответ: Это деньги, которые федеральное правительство будет направлять налогоплательщикам.

Вопрос: Где правительство возьмет эти деньги?

Ответ: От налогоплательщиков.

Вопрос: Значит, правительство возвращает мне мои собственные деньги?

Ответ: Только самую малость.

Вопрос: Какова цель этого платежа?

Ответ: План состоит в том, чтобы вы использовали эти деньги для покупки телевизора высокой четкости, стимулируя тем самым экономику.

Вопрос: Но разве это не стимулирует экономику Китая?

Ответ: Заткнись.

Ниже приведены некоторые полезные советы о том, как лучше всего помочь экономике США, разумно расходуя свой стимулирующий чек:

Если вы потратите деньги на стимулирование в Wal-Mart, они пойдут в Китай или Шри-Ланку;

Если вы потратите их на бензин, ваши деньги пойдут арабам;

Если вы купите компьютер, они отправятся в Индию, Тайвань или Китай;

Если вы покупаете фрукты и овощи, то они пойдут в Мексику, Гондурас и Гватемалу;

Если вы купите эффективный автомобиль, они отправятся в Японию или Корею;

Если вы купите какую-нибудь бесполезную фигню, они отправятся на Тайвань;

Если вы расплатитесь за кредитные карты или купите акции, то ваши денежки пойдут на бонусы руководства, и они спрячут их в офшорах.

Вместо этого сохраните деньги в Америке!

Для этого:

потратьте на дворовые распродажи, или пойдите на игры с мячом или потратьте их на проституток, или пиво, или татуировки.

(Это единственные американские предприятия, которые все еще работают в США).

Вывод:

Сходи на бейсбольный матч с татуированной проституткой, которую ты встретил на дворовой распродаже, и пей пиво весь день!

Не надо благодарить, я просто рад, что смог помочь».

Ну что, есть в этом тексте рациональное зерно? Есть. Стоит подумать.