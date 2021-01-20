Спасение Америки с точки зрения самих американцев
Хочешь не хочешь, а приходится следить за событиями в США. Большей частью из них нельзя извлечь какого-то полезного урока для нас - уж слишком мы разные, но кое-что, возможно, было бы поучительно и для России.
Итак, новая власть (ее называют «избранным президентом» - очевидно, что если бы он действительно был избран, то называли бы «новым» или «следующим») должна себя показать, предъявить какие-то отличия от старой.
Такая заявка сделана - обнародован план спасения Америки. Его стоимость - $1,9 трлн, то есть 1900 миллиардов долларов. Это примерно половина нормального бюджета США, его приходной части. При этом обычные расходы никуда не деваются, то есть эти почти 2 триллиона - «сверху».
Какие у этого плана источники? Никакие. Эти доллары будут просто напечатаны, ну или выделены в электронном виде. Когда такими вещами занимаются обычные государства, это приводит к инфляции и обесцениванию валюты. США - государство необычное, поэтому последствия сложнее, в общем тяжесть ляжет не на одни США, а на все государства мира. Но отчасти эти экстраординарные траты неизбежны просто ввиду экстраординарной ситуации - пандемии.
Около $400 млрд предполагается выделить непосредственно на борьбу с ней. Около $1 трлн должны быть направлены на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики. Примерно то же самое предлагалось и делалось и предыдущей администрацией, с той лишь разницей, что Байден решил поддержать 350-ю миллиардами особо цитадели демократов - штаты Калифорнию, Нью-Йорк и Иллинойс (это где Чикаго), которые давно под властью демократической партии и по какому-то странному совпадению находятся в тяжелейшей экономической ситуации.
Всё это в разных формах делают все, а вот теперь интересное:
Согласно плану, все налогоплательщики получат чек на 2 тыс. долларов «для стимулирования экономики». Это вполне в рамках либеральной доктрины - «если надо поддерживать экономику, то надо платить не производителю, а потребителю», дескать, потребитель сам отнесет деньги туда, куда нужно. Кстати, это же предлагал и Трамп, но его собственная республиканская партия согласилась только на 600 долларов, чтобы не перегружать бюджет.
Приятно получить 2 тысячи просто так? Да, но не все американцы довольны. Ниже небольшая юмореска, встреченная на просторах американского интернета. Она написана еще когда планировалось выплачивать 600 долларов.
«Где-то в этом году мы, налогоплательщики, снова получим очередную выплату «экономического стимула».
Это действительно очень увлекательная программа, и я объясню ее, используя формат вопросов и ответов:
Вопрос: Что такое платеж «экономический стимул»?
Ответ: Это деньги, которые федеральное правительство будет направлять налогоплательщикам.
Вопрос: Где правительство возьмет эти деньги?
Ответ: От налогоплательщиков.
Вопрос: Значит, правительство возвращает мне мои собственные деньги?
Ответ: Только самую малость.
Вопрос: Какова цель этого платежа?
Ответ: План состоит в том, чтобы вы использовали эти деньги для покупки телевизора высокой четкости, стимулируя тем самым экономику.
Вопрос: Но разве это не стимулирует экономику Китая?
Ответ: Заткнись.
Ниже приведены некоторые полезные советы о том, как лучше всего помочь экономике США, разумно расходуя свой стимулирующий чек:
- Если вы потратите деньги на стимулирование в Wal-Mart, они пойдут в Китай или Шри-Ланку;
- Если вы потратите их на бензин, ваши деньги пойдут арабам;
- Если вы купите компьютер, они отправятся в Индию, Тайвань или Китай;
- Если вы покупаете фрукты и овощи, то они пойдут в Мексику, Гондурас и Гватемалу;
- Если вы купите эффективный автомобиль, они отправятся в Японию или Корею;
- Если вы купите какую-нибудь бесполезную фигню, они отправятся на Тайвань;
- Если вы расплатитесь за кредитные карты или купите акции, то ваши денежки пойдут на бонусы руководства, и они спрячут их в офшорах.
Вместо этого сохраните деньги в Америке!
Для этого:
- потратьте на дворовые распродажи, или
- пойдите на игры с мячом или
- потратьте их на проституток, или
- пиво, или
- татуировки.
(Это единственные американские предприятия, которые все еще работают в США).
Вывод:
Сходи на бейсбольный матч с татуированной проституткой, которую ты встретил на дворовой распродаже, и пей пиво весь день!
Не надо благодарить, я просто рад, что смог помочь».
Ну что, есть в этом тексте рациональное зерно? Есть. Стоит подумать.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Байден ослабит Соединенные Штаты. Это не совпадение, что он стал президентом. В Библии сказано: «В назначенное время [царь севера] вернется обратно» (Даниила 11:29а). А для этого нужны соответствующие люди на политической шахматной доске, с одной стороны - Путин, а с другой стороны, теперь - американский Ельцин.
Уважаемый Андрей!Говорят,чтобы дать долгосрочный прогноз по погоде необходимо собрать миллионы данных,учитывая горы,теплые и холодные течения и мн.мн. др.В общем, тьма параметров+современные средства обработки данных.Я не гидрометиосиноптик!
А так же я не экономист,но что меня озадачило в Вашем анализе -включение печатного станка в той стране,для которой вы использовали выражение:
"Хочешь не хочешь,а приходится следить за событиями в США.Большей частью из них нельзя извлечь какого-то полезного урока для нас-уж слишком мы разные,но кое-что,возможно,было бы поучительно и для России."
А теперь давайте порадуемся или наоборот порычим на такой факт
"Согласно Бюро переписи населения США,численность её населения по состоянию
в апреле 2010 г.-309 млн чел.
на июль 2019 г- 329 млн чел. "
Прирост населения составляет +20млн чел за 9лет.
А теперь давайте покумекаем ,а рациональности включения станка.
По логике сложившегося удобного обращения допустим на 1000 чел в денежном обороте 1000 условных рублей.Всех всё устраивает деньги вращаются с должной эффективностью.Но вот население уже не 1000чел,а 1200.чел.Денег катострофически не хватает.Что делать?Думаю печатать,но сколько это уже другой вопрос!А для России с её естеств.убылью изымать!Но для России,где нефть дешевеет,а бензин дорожает это не актуально!Или я ошибаюсь?
Начинается, видимо, охота на "трампизм".
Первыми его куснули китайцы. :)
Опубликовали список 28 чиновников Трампа, против которых Китай вводит санкции.
Один из главных "пострадавших" - госсекретарь и бывший директор ЦРУ Миша Помпео.
Чем ниже долар,тем конкурентноспособнее американские товары.
Все последние годы они работали на понижение долара по сравнению с евро.
Так что пока у них все в шеколаде.
Американец спрашивает эмигранта из СССР.
Кто у Вас лежит у Власти?
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Как тут говорил товарищ Skeptik - Кучка престарелых криминальных идиотов. )))))))))))))
Вот пожалуйста - Спираль