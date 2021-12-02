Разоблачение «злостных антиваксеров» на «России 24» превратилось в саморазоблачение «партии ковида»

21:30 2.12.2021

«Кучка тупых антиваксеров», включающая в себя большинство граждан страны, настолько расстраивает кураторов вакцинной инфополитики на Старой площади, что решено перейти к грубой тактике черного пиара

Государственная машина по полной включает административный ресурс для социально-экономического принуждения к модным процедурам, которые «обязательно спасут нас от страшного вируса», теперь подключены и профессиональные телепропагандисты.

На «России 24» накануне вышел целый шестиминутный сюжет о недалеких, пещерных, манипулирующих людьми и зарабатывающих на них десятки миллионов «антиваксерах». Как и ожидалось, разоблачители по полной сели в лужу – их наскоро сделанный материал полон глупости и откровенной клеветы. В чем мы ниже и убедимся.

«Почему не остановят движение "Царский крест"? В свободном доступе безумные антиваксерские теории об экспериментах над человечеством», - пафосно, на достойном геббельсовском уровне начинает журналист.

Пардон, разве нынешняя вакцинация – не эксперименты над людьми? По «Спутнику V» и прочим экстренно одобренным в России вакцинам от ковида все эти факты приводились уже тысячу раз и никем не были опровергнуты.

Третья фаза КИ «Спутника V» для взрослых официально заканчивается 31 декабря 2022 г. (источник – госреестр лекарственных средств Минздрава grls.rosminzdrav.ru), только после третьей фазы (которая должна длиться минимум несколько лет) вакцина регистрируется и поступает в массовый обкол населения – так у нас всегда было по науке и нормативам. Но с биотех-препаратами от Гинцурга, «Вектора» и НИИ Чумакова все происходит с точностью до наоборот.



Изображение с сайта katyusha.org

Что касается планируемой Гинцбургом и Правительством поголовной вакцинации российских детей (пока – 12-15 лет), здесь уровень эксперимента даже хуже вивисекции.

Как мы недавно подробно разбирали, только I-II фазы КИ «Спутника М» должны завершиться 31 декабря 2023 г. Причем исследование должно проводиться на 3660 подопытных, а нам в октябре заявили, что якобы проверили 100 добровольцев – такой цифры в официальной документации вообще не существует.



Изображение с сайта katyusha.org

То есть допускать эти ГМ-препараты к детям сейчас абсолютно недопустимо – нет никакого представления, каким образом чужеродные гены спайк-белка и другие компоненты повлияют на растущий организм ребенка, на его репродуктивные функции и т.д.

Так по какой причине надо останавливать движения, требующие научных доказательств и высказывающие обоснованные сомнения в эффективности и безопасности вакцинации? Только потому, что они говорят правду и задают неудобные вопросы? Потому, что они выполняют роль общественного контроля, когда Минздрав, Роспотребнадзор и Росздравнадзор полностью самоустранились от сбора и публикации каких-либо данных по ПВО и эффективности вакцин?

В России невозможно найти открытые сведения о том, сколько людей из ежедневно заболевающих, попадающих в больницы, умирающих с диагнозом «ковид» были привиты. Собирать такие данные совсем не трудно. В этом тоже виновато движение «Царский крест» и прочие?

Ведущий телеканала продолжает «разоблачение»: «Вакцинацию называют "генномодифицированным экспериментом", а саму вакцину – "протухшим геномом спайс-белка"».

Тут становится очевидно, что «журналист» озвучивает совершенно безграмотный текст. «Спайс-белок» - понимаете? Слово «спайс», обозначающее наркотическое вещество, вероятно, знакомо «журналисту» «России 24» хорошо, не спорим, только на самом деле речь идет о СПАЙК-белке, представляющем собой «шип» коронавируса.

Геном этого белка, как и всего вириона вируса, постоянно меняется, мутирует. В штамме «омикрон» обнаружено полсотни значимых мутаций, несколько десятков которых касаются «спайк-белка».

В результате сравнения с генным материалом того же белка образца начала 2020 г., который содержится в «Спутнике V», вакцину действительно можно уверенно назвать «протухшей» - от нее явно образуется не много нейтрализующих антител, способных «связать» и остановить шипы ковида при вторжении в клетки человека. И это отлично знает сам Александр Гинцбург, заявивший 30 ноября, что НИЦ Гамалеи будет разрабатывать новый вакцинный препарат в связи с появлением «омикрона», который зарегистрируют в экстренном порядке.

«Движение "Царский крест" рассказывает о планах Правительства загнать всех невакцинированных в гетто на специально отведенных закрытых территориях, о неотвратимых последствиях прививки…», – заливается соловьем (почти вечерним, хотя уровень тут конечно ниже Соловьева) ведущий…

Подобные ковид-лагеря официально существуют и строятся в Австралии, Новой Зеландии, Германии, в Китае, а лидер ЛДПР, депутат Госдумы Жириновский недавно прямо заявил, что отказников от модной процедуры надо отправлять в лагеря и отнимать у них детей.

Что касается «неотвратимых последствий прививки», напоминаем – официальная статистика по этой теме в РФ не приводится, однако общественные проекты собирают информацию о пострадавших гражданах.

В частности, движение «Стопвакцизм» собрало информацию о 700 смертях, предположительно связанных с ковид-вакцинацией в России, на еще одном ресурсе в соцсетях собрано несколько сотен подобных трагедий. Официальный ответ органов власти: «после – не значит вследствие». Так что надо, последствия от неизученной толком прививки исключать нельзя ни для кого.

«Они пугают подписчиков цифровым концлагерем, биополитикой, устроенной государством, сегрегацией…», – передает журналист слово своему коллеге, который продолжает шпарить по заученному тексту.

А что из перечисленного не соответствует происходящему в стране, стесняемся спросить?

Правительство РФ, не спрашивая мнения граждан и ничего не согласовывая с народом, устами Минздрава уже озвучили введение цифровых генетических паспортов для всех новорожденных в ближайшее время.

Этой осенью власти Москвы и Санкт-Петербурга опубликовали тендеры о тотальной слежке за передвижениями горожан через их смартфоны, о контроле за нашими MAC-адресами, причем в Питере будут собирать еще и сведения о поле, возрасте и примерном доходе. На фоне установки в той же Северной столице устройств для считывания QR-кодов на транспорте совершенно понятно, что системы тотального контроля намерены работать в долгую. И где же здесь пугалки, а где – честное описание нашей суровой реальности?

Затем в сюжете федерального канала вылезает «суперэксперт» по вакцинам и правам человека - приехавшая к нам с Украины блогерша Юлия Витязева, которая, вместе с рядом других «официальных пропагандистов», попала в кремлевский информационный пул в бытность работы в Кремле Владислава Суркова. Сейчас к генеральной линии Витязевой, помимо атак на клятый Запад, добавилась бескомпромиссная война с «антиваксерами».

«Когда человек отказывается от прививки в период эпидемии, это равносильно самоубийству. А когда он призывает к отказу от прививки, это равносильно убийству. И то, и другое является грехом», – вещает нам «эксперт» Витязева.

Здесь нелепо и смешно все – от первого до последнего слова. Начнем с заявления «в период эпидемии…».

Депутат Госдумы Михаил Делягин недавно получил официальный ответ от Роспотребнадзора, который полностью соответствует ответам региональных главсанврачей в отдельных регионах.

Читаем черным по белому: «На территории РФ в период с 2020 г. и по настоящее время эпидемии чумы, холеры и других опасных инфекционных заболеваний не зарегистрированы».



Изображение с сайта katyusha.org

Напомним, Правительство РФ внесло новую коронавирусную инфекцию в перечень опасных заболеваний еще 31 января 2020 г. То есть эпидпороги по COVID-19 не превышены ни в одном из регионов страны, фиксируется просто «распространение инфекции» в популяции людей.

Витязева этого не знает и убеждена, что у нас сейчас некая «эпидемия». Нет, Роспотребнадзор просто подхватил устное заявление главы ВОЗ о «пандемии коронавируса». Но исходя из смысла слова, «пандемия» - это одновременно выявленная эпидемия в разных странах мира. Если в России нет эпидемии ковида, есть ли у нас пандемия ковида? Предоставляем Витязевой возможность собраться с мыслями и ответить на этот вопрос самостоятельно.

Заслуживает внимания и заявление «отказ от прививки во время эпидемии – самоубийство». В последнее время взгляды «официальной науки» при власти подвергаются жесткому переформатированию по всему миру. С подачи ВОЗ и «наш» Роспотребнадзор развенчивает «мифы» о прививках, одним из которых теперь предлагается считать опасность вакцинации в разгар эпидемии.

Однако совсем недавно дела обстояли иначе. В 2013 году главный инфекционист Москвы Николай Малышев на пресс-конференции сообщал прописные истины основ теории и практики вакцинаций: во время эпидемии нельзя делать никакие прививки. Причем касалось это бушевавшего тогда в столице гриппа – острой респираторной инфекции, к этому же классу всегда ранее причисляли коронавирусы.

«Нельзя в разгар эпидемии никакие прививки, помните о скрытой инфекции. Кстати, со своей стороны рекомендую в обязательном порядке пользоваться антибактериальными жидкостями и салфетками. Возьмите себе за правило - после любого похода на улицу, в общественные места, а уж тем более после метро, если нет возможности руки вымыть, хотя бы протереть салфетками. Только не пользуйтесь все время одной маркой, меняйте время от времени - микрофлора рук привыкает к ним и перестает реагировать оптимально», – отметил Малышев .

Академик РАН Виталий Зверев, сохранивший фундаментальные советские знания, в конце октября подтвердил еще одну прописную истину: вакцинация способствует новым мутациям коронавируса.

Это полностью подтверждается тем фактом, что новый «омикрон»-штамм был впервые выделен в ЮАР у четырех полностью вакцинированных иностранцев из ЕС.

Интересуется ли Витязева подобной информацией или просто гонит волну пропаганды? Полагаем, второй вариант.

Затем в сюжете начинаются откровенный подлог, вранье, клевета и манипуляции. «Журналисты» рассказывают о конференции «Медицинские и политические особенности вакцинопрофилактики COVID-19», которая состоялась в октябре в Санкт-Петербурге 20-21 октября. «Катюша» подробно освещало это резонансное мероприятие, причем администрация соцсети «ВКонтакте» по-тихому, без всяких предупреждений о нарушениях, удалила наш текст о конференции. Видимо, там обсуждалось нечто, чему кто-то на серьезном уровне очень хочет поставить шлагбаум.

А теперь основной подлог. «Россия 24» вырезала из всего выступления профессора, экс-главы Комитета по здравоохранения Санкт-Петербурга Александра Редько один кусок. Если посмотреть этот фрагмент целиком, вы услышите, что Редько говорит о бессмысленности и непродуктивности выхода России из ВОЗ в настоящее время.

То есть он против выхода России из ВОЗ (заметим, за эти слова Редько покритиковали некоторые соратники). Но пропагандисты «России 24» не нашли ничего лучше, как вырвать из его речи слова:

«Ломали станки ткачи в Англии, для того чтобы остановить тот прогресс, который мешал нам жить, и мы можем тоже отказаться от Всемирной организации здравоохранения…», – оборвали на «России 24» рассуждения Редько.

Хотя уже по этому сравнению понятно, что доктор не считает ломку станков и остановку прогресса чем-то хорошим и правильным.

«Докатились до того, что России надо выходить из ВОЗ. Может не сразу, но в перспективе…», – с напором комментирует эти вырванные из контекста слова Редько «журналист».

Но если пойти чуть дальше – а что такого «страшного и немыслимого», по мнению журналистов, в выходе России из ВОЗ?

Куда более странно то, что как бы российская соцсеть «ВКонтакте» удаляет из поиска и вешает предупреждения сообществам, информация которых не соответствует позиции ВОЗ.

Приведем краткую характеристику этой структуре из нашего старого материала :

«ВОЗ была создана вскоре после Второй мировой войны как некоммерческий институт при ООН по непосредственной инициативе и при финансовой поддержке Фонда Рокфеллера, который в дальнейшем спонсировал ее евгенические (перешедшие в наследство от нацистов Третьего Рейха), депопуляционные программы «репродуктивного здоровья» и «планирования семьи», поголовной вакцинации населения стран третьего мира. Глава Курчатовского института, член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук во время своего выступления на военном форуме «Армия-2020» неслучайно процитировал первого экс-главу ВОЗ:

«Идеология современного мира, наших дорогих коллег и партнеров – это, по сути, фашизм. Мечта элит во все времена была – вывести служебных людей с ограниченным самосознанием, управляемым размножением, питающихся дешевым кормом. / … / ВОЗ была создана не для того, чтобы лечить людей, а чтобы взять под контроль состояние здоровья мира и влиять на него путем вакцинации, чего угодно. Вот цитата соратника Рокфеллера, первого гендиректора ВОЗ (1948 – 1953 гг.) Брока Чисхолма (из меморандума 1948 года):

«Чтобы прийти к мировому правительству, необходимо изгнать из сознания людей их индивидуальность, привязанность к семейным традициям, национальный патриотизм и религиозные догмы… Уничтожение понятий истины и лжи, которые являются основой воспитания ребенка, замена веры в опыт старших рациональным мышлением – вот запоздалые цели, потребные для изменения человеческого поведения», – открыто заявил Чисхолм.

Это та самая ВОЗ, которая вместе с Институтом Джона Хопкинса и Центрами контроля заболеваний (США) с конца 2019 года предоставляет всему миру противоречивую информацию о новом «уханьском» коронавирусе, объявляет пандемию, заявляет о важности скорейшей вакцинации всей планеты экспериментальными вакцинами и т.д.

Та самая ВОЗ, с которой США при президенте Дональде Трампе полностью разорвали отношения и прекратили ее финансирование вследствие недоверия и справедливых обвинений в искажении информации по ковиду, сделав таким образом спонсором ВОЗ №1 Фонд Билла и Мелинды Гейтс (известных «филантропов», для которых главной задачей является сокращение населения планеты в целях борьбы с глобальным потеплением).

Это та самая ВОЗ, которая в обновленной МКБ узаконила как вариант нормы трансгендерность, а ранее сделала то же самое с педерастией, вслед за Американской ассоциацией психиатров, а теперь полностью подмяла под себя «наши» Минздрав и Роспотребнадзор, реализующих принятие всей этой «новой нормальности» в России. Наконец, это та самая ВОЗ, деятельность и влияние которой в России патриотическая общественность неоднократно требовала расследовать и запретить».

Как видим, для телепропагандистов и их заказчиков позиция ВОЗ стала ближе и роднее позиции большинства граждан России.

Именно поэтому предупреждение от «ВКонтакте» и ВОЗ – «сообщество содержит недостоверную информацию» - является для «журналистов» истиной в последней инстанции. И они всерьез используют это как весомый аргумент!

После показательного липового очернения в сюжете начались дежурные угрозы уголовными разбирательствами – со ссылками на неких «экспертов». И тут на арену «России 24» вышел медиа-менеджер из Петербурга Александр Малькевич, который в этом году становился героем публикации «Катюши», отметившись активным лоббированием в России социального рейтинга «биообъектов» по китайскому образцу. С тотальной электронной слежкой за каждым, разумеется – все то, что ранее в сюжете шельмовали как мракобесие и конспирологию.

«Нельзя давать возможность сотням и тысячам безграмотных, необразованных людей высказывать свои дикие, абсолютно антинаучные суждения на максимально широкую аудиторию. Практически во всех крупных сообществах антиваксеров работают профессиональные провокаторы – и люди на это ведутся», – уверенно заявил Малькевич.

Сразу возникает вопрос – Малькевич выступает за отмену Конституции, свободы слова в России?

Ведь чтобы заткнуть рот «тысячам людей», «имеющим наглость» высказывать отличное от официальной пропаганды мнение о политике «борьбы с коронавирусом», надо ввести жесткую информационную диктатуру. И обратите внимание – сначала у Малькевича все «безграмотные и необразованные», потом уже – «профессионально» подготовленные провокаторы. И какая цель у всех этих людей, интересно?

Вот цели «ваксеров» и биг фармы озвучиваются официально, на уровне ООН – обколоть все население Земли к концу 2022 года. И на это тратятся миллиарды долларов практически ежедневно, и этот сюжет на федеральном канале обошелся вакцистам в копеечку. Копеечку в том числе из средств налогоплательщиков, заметим.

Но у нас в сюжете, по законом жанра «джинсы», все закончилось очередным совершенно бездоказательным обвинением от телепропагандистов:

«Как считают эксперты, только один такой лидер движения антиваксеров может получать в месяц донатами около десяти миллионов рублей, то есть никакой речи о заботе, о здоровье граждан тут конечно не идет. Бизнес – ничего личного», – этой тирадой завершилось «жуткое разоблачение» сторонников добровольности вакцинации (в полном соответствии с федеральными законами) и защиты базовых конституционных прав граждан.

Просто отлично – ссылка на анонимных экспертов и их заявления о том, что некие абстрактные «лидеры антиваксеров» получают десятки миллионов рублей от анонимных жертвователей.

Заявления совершенно абсурдные, бездоказательные, поэтому в них намеренно используется лукавая формулировка: «могут получать», а могут и не получать. После просмотра этого сюжета родственники авторов «Катюши» начали выворачивать наши карманы в поисках заветных миллионов… но увы – ничего там не нашли. Может быть, пропагандисты подкрепят свой грубый поклеп хоть какими-то конкретными выкладками? Увы, вероятность этого стремится к нулю.

Мы же здесь пока просто вкратце приведем железные факты, которые свидетельствуют: продвигающие принудительную вакцинацию высокопоставленные чиновники прямо финансово заинтересованы, чтобы модные препараты расходились миллионными партиями. Глава Роспотребнадзора Анна Попова является автором патента на биотехнологию под названием «Эпиваккорона», она же имеет право на полное вознаграждение от продаж данной субстанции.



Изображение с сайта katyusha.org

Компания пасынка Татьяны Голиковой еще в прошлом году занялась разработкой вакцины от COVID-19, клинические испытания начнутся через полтора года (она будет комбинированной – еще и от гриппа), а чтобы не терять время и деньги, с ноября этого года контора «Нанолек» становится главным производителем вакцины «Ковивак» от НИИ Чумакова – планируется выпустить около 3 млн. доз до конца 2021 года.

Ну и наконец – главный лоббист агрессивных мер против не готовых прививаться россиян Александр Гинцбург, назвавший недавно родителей, не желающих колоть детей его «Спутником», преступниками, только за 2020 г. увеличил состояние в два раза – по официальной декларации оно почти достигло 20 млн рублей. Но госконтракты у НИИ Гамалеи на производство вакцины неким «единственным поставщиком» доходят до сотен миллиардов рублей!

Все вышеперечисленное разве не является поводом для проверок правоохранителей, не содержит явные признаки коррупции или конфликта интересов? Вот такие бы вопросы поднимать федеральным каналам, но увы…

Такие нынче «разоблачения» стряпают на федеральных каналах, причем они-то точно щедро оплачиваются. И тут мы хотим обратить особое внимание заказчиков на тот факт, что исполнители не отработали заказ даже на 10% - напротив, они только дискредитировали вас своей наглостью и безграмотностью. Полагаем, что об интеллектуальном, правовом и логическом уровне этой стряпни каждый читатель сделает самостоятельные выводы.

Остается поблагодарить федеральный канал за такую своеобразную рекламу нефедеральных, народно-общественных ресурсов. Мы убеждены, что граждане России разберутся, на чьей стороне правда и кто в действительности защищает интересы страны и народа.