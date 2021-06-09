Станет ли прививка от коронавируса поголовной «обязаловкой»?

Депутаты Госдумы поддержали законопроект о внесении прививки от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок, отсутствие которых может стать причиной отказа в приеме на работу или отстранения от нее

В конце мая в Госдуму был внесен законопроект «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», автором которого выступило российское правительство. Согласно ему, прививка от коронавируса должна быть внесена в национальный календарь профилактических прививок, наряду с вакцинами от гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа.

Менее чем через 2 недели, 8 июня с.г., депутаты Госдумы рассмотрели его в первом чтении. В ходе пленарного заседания, посвященного этому вопросу, было принято решение поддержать этот законопроект при 306 голосах «за», 1 голосе «против» и 63 воздержавшихся.

При этом председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул - в одобренном на данный момент варианте законопроекта нет нормы, согласно которой вакцинация от коронавируса становится неизбежной для всех, однако граждане-избиратели довольно правильно обращают внимание на то, что включение ее в перечень календаря обязательных прививок такую обязанность повлечет.

По закону «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 1998 года, напомнил он, отсутствие профилактических прививок может быть причиной отказа в приеме или отстранения от работы, выполнение которой связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

«Мы с вами прекрасно понимаем, что никого не имеют права уволить за то, что он не сделал прививку», - отметил Вячеслав Володин, особо обратив внимание на то, что если кто‑то увязывает календарь с увольнениями, то с этим надо разбираться и поправлять, защищая людей.

«Нам надо с вами обеспечить бесплатность прививки от коронавируса, ее доступность, раз. Второе, нам надо защитить одновременно с этим право граждан на добровольность. Вот давайте мы поручим Комитету [по охране здоровья] и попросим правительство найти решение этим двум вопросам, внести необходимые поправки, а мы их потом рассмотрим», - сказал Вячеслав Володин в ходе рассмотрения законопроекта.

«Президент говорил, и мы должны еще раз сказать: прививка - дело добровольное, никого заставлять не надо», - резюмировал председатель Госдумы, добавив, что в законе должна быть норма прямого действия, которая снимет все эти вопросы.

С одной стороны, казалось бы, можно успокоиться - сам президент обещал сохранить принцип добровольности прививки от коронавируса.

Но, с другой стороны, нынешний глава государства, например, не раз обещал, что пока он занимает президентское кресло, ни о каком повышении пенсионного возраста или изменении Конституции не может быть и речи.

Тем не менее и возраст выхода на пенсию был повышен, и Конституция изменена.

Кроме того, президент также обещал рассмотреть вопрос о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам, и даже дал соответствующее поручение правительству. Но воз и ныне там, хотя в обновленной Конституции уже почти год присутствует норма, по которой индексации пенсий должна осуществляться не реже одного раза в год в установленном федеральным законом порядке без указания конкретных видов пенсий и категорий их получателей.

Не случится ли похожая история и с предполагаемой поправкой о сохранении за гражданами принципа добровольного согласия на прививку от коронавируса? Принять-то, скорее всего, ее примут, но будет ли она соблюдаться на практике?

- Это [внесение вакцины от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок] необходимо прежде всего для того, чтобы федеральный бюджет мог финансировать закупку вакцин. Это главное, - отметил в беседе с «СП» сопредседатель и оргсекретарь профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал. - Во-вторых, по поводу обязательности или необязательности вакцинации определенных групп риска, к которым относятся в том числе врачи и учителя, есть разные юридические взгляды. Так, с одной стороны, работодатель как минимум может отстранять непривитых сотрудников от работы, но, с другой, не может их уволить в силу отсутствия оснований для этого. В такой ситуации мы рискуем выйти в режим «забастовки наоборот».

- Что вы имеете в виду?

- Локаут со стороны работодателя. Крайне сомнительно, что последний в условиях нынешнего дефицита кадров при сколько-нибудь организованном противостоянии работников, сомневающихся по каким-то причинам в необходимости собственной вакцинации, пойдет на массовую их отправку в режим простоя в целях понуждения к прививке. К этому никто, полагаю, не готов.

С этой точки зрения, думаю, оговорка о норме добровольности вакцинации, думаю, правильная. Но нужно смотреть, как будут развиваться события. Могу предположить, что в какой-то степени мы все же не избежим давления руководства, особенно среди тех групп трудящихся, которые напрямую завязаны на бюджет. Впрочем, и в корпорациях, особенно крупных, избежать тех или иных форм давления на сотрудников, думаю, тоже не удастся. Но в целом, полагаю, при желании работники смогут отстаивать свою точку зрения на вакцинацию, если они готовы хоть сколько-нибудь самоорганизовываться.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин ­допустил, что в случае одобрения данного законопроекта профилактические прививки от коронавируса могут стать систематическими, поскольку пока точно неизвестен срок действия имеющихся вакцин. Также он предположил, что обязательной такая прививка может стать для людей определенного возраста, возможно, и детского, кроме тех, у кого есть медицинские отводы, которые, кстати, на сегодняшний день тоже не определены.

Обязательной также эта прививка, по мнению эксперта, в конечном итоге может стать не только для врачей и учителей, но и для представителей ряда других профессий - работников пищепрома, торговли и так далее. Однако тотальной обязательной вакцинации, о которой периодически говорят чиновники самых различных уровней, считает он, все же не будет.

- Прежде всего такую кампанию крайне проблематично организовать, кроме того, это, может быть, и хорошо, но довольно спорно, - поделился своим мнением Семен Гальперин. - Во-первых, на сегодняшний день мы еще очень многого не знаем о коронавирусе. В частности, не опубликованы точные данные о размере потерь из-за этой инфекции. Только через несколько лет, полагаю, мы сможем судить о том, насколько ковид реально опасен. Когда мы получим всю детальную информацию, тогда и поймем, насколько, скажем, были точны тесты на определение этой инфекции. Потому что сейчас есть большой вопрос, кому же на самом деле ставился правильный диагноз, а кому - нет, и сколько человек скончалось непосредственно от ковида, а сколько от того, что было приостановлено лечение других заболеваний. Но чтобы получить все ответы, повторюсь, должны пройти годы исследований.

Во-вторых, мы не имеем полных данных об эффективности и безопасности тех вакцин, которые нам предложены. Так, на сегодняшний день нет окончательных публикаций по результатам двойного плацебоконтролирования того же «Спутника V». По импортным вакцинам то же самое. Так что ответственно рассуждать о том, насколько действительно эффективны и безопасны вакцины, пока возможности нет.

По-хорошему, сначала бы следовало все эти данные обобщить и изучить, а потом уже делать какие-то выводы, а уж тем более - принимать те или иные решения.

- Тем не менее правительство уже сейчас считает, что для формирования коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции через календарь прививок в течение нынешнего года (в идеале - к осени) нужно вакцинировать как минимум 60% всего населения страны, а это, ни много ни мало, более 69 миллионов человек.

- Мне очень сложно это обсуждать, потому что я лично планы правительства, откровенно говоря, подчас не понимаю. На мой взгляд, его намерение свидетельствует только о том, что у нас к этому времени об окончании эпидемии не объявят, хотя народ давно этого ждет. Нам, например, сейчас периодически заявляют, что надо привыкать постоянно жить в масках, постоянно носить перчатки, хотя никто так и не доказал, что они имеют какую-то эффективность в борьбе с вирусными инфекциями.

Пока, на мой взгляд, степень эффективности всех принимаемых правительством мер в области борьбы с коронавирусом объективно доказана только в плане перераспределения собственности и обогащения одних интересантов на фоне обнищания других. Ничего иного я лично пока не наблюдал.