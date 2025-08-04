Рецензия на фильм «Гадкая сестра»: Золушка под долотом пластического хирурга

Боди-хоррор норвежского режиссера Эмили Блихфельдт «Гадкая сестра» вышел в российский прокат

Поистратившаяся аристократка Ребекка приезжает в вымышленную страну Шведляндию с двумя дочерьми, чтобы выйти замуж за зажиточного, как она думает дворянина. Семейному счастью не суждено сбыться: в первый же вечером супруг умирает за ужином, затеяв перед этим не вполне красивую игру. Тут выясняется, что у сластолюбивого муженька совсем не было сбережений, поэтому для решения финансовых проблем необходим выгодный брак.

У Ребекки две дочери. Падчерица Агнес хороша собой, но слишком уж норовиста.. Младшая Альма еще не вступила в пору зрелости, поэтому для матери это пока еще неконвертируемая валюта. Старшая Эльвира далеко не дурнушка, но фильме она выставлена именно такой из-за нестандартной фигуры, неумении держать себя в высшем обществе и брекетах на зубах. Чтобы дотянуть девицу до сомнительных «стандартов красоты», корыстолюбивая мамаша подвергает родную кровь варварской экзекуции у пластического хирурга. Эскулап работающий под лозунгом «Красота — это боль», добит долотом ей нос и пришивает грубыми нитками ресницы. Но для девушки это только начало семи кругов ада на пути е превратно понятому совершенству.

«Гадкая сестра» базируется на «Золушке», но в фильме гораздо важнее то, что отличает сюжет от классической сказки. Если в архетипическом сюжете все внимание сосредоточено на страданиях падчерицы, то здесь нечеловеческие муки претерпевает старшая сестра. К тому же название фильма с одинаковым успехом можно применить ко всем трем юным героиням.

Эльвира далека от обывательский представлений о прекрасном, поэтому аристократы ее автоматически записывают в изгои. Алма бесполезна для расчетов матери, которая по праву может считать гадкой сестрой именно ее. Развратница и интриганка Агнес действительно ведет себя гадко, тут ни убавить, ни прибавить…

Как и вышедшая в прошлом году «Субстанция» Корали Фаджа, «Гадкая сестра» заставляет крепко задуматься, стоит ли это членовредительство того, чтобы вписать себя в «высшее общество». Конечно, очень хотелось бы, чтобы задумались, прежде всего, не высоколобые интеллектуалы, а потенциальные клиентки пластических хирургов. Лента «Гадкая сестра» хороша именно своей реалистичностью — ведь все страдания Эльвиры вполне могли бы иметь место. Поэтому главная сторона «Гадкой сестры», как ни странно — чрезмерный акцент на аллюзиях «Золушки» (надуманный способ попадания Агнес на бал не выдерживает никакой критики).

Картина сильна своей типично скандинавской атмосферностью и причудливым саунтреком, где классика очень органично соседствует с… синти-попом… Разумеется, норвежцы нашли место для своей национальной гордости - «В пещере короля горя» Грига, удачно озвучив этой темой невероятно динамичную сцену на балу. Ну и отдельная благодарность режиссеру за то, что, несмотря на весь кромешный мрак и тошнотворный натурализм, она каким-то чудом нашла место для светлого финала.

Кадры с сайта kino-teatr.ru