Исполнитель: Depeche Maть, Название: «Готэм», Стиль: фьюжн, Год: 2025

Судьба наследия группы Depeche Mode в России, конечно, не без странностей. В конце 80-х в больших городах был кратковременный бум на них, когда коротко стриженые «депеша» собирались в парках, эпатируя окружающих стильными кожанками и аккуратными стрижками. Тогда же появилась и группа «Технология», но многие считали ее слишком попсовой и к середине 90-х ее популярность уже оставляла желать лучшего.

Группа «Оберманкен» в 80-е были провозвестниками нововолнового столичного декадансы и на лавры продолжателей Depeche Mode, понятное дело, не претендовали. Такие команды обычно отдают рано или поздно дань электронике, и в последние годы «Оберманекен» записал несколько таких альбомов с мелолекламациями актрисы, известной по имени Олемпицка Эрте.

Теперь музыканты, похоже, решили посмотреть что бвло бы, если б в Depeche Mode пела женщина. Именно такое впечатление производит сайд-проект «Оберманекена» Depeche Maть с музыкой Анжея Захарищева фон Брауша и концептом от Олемпицка Эрте. В треке «Готэм» она отдала дань франшизе про Бэтмэна, но по-своему, по-женски. Зловещий город здесь представлен атсосферно и не без притягательности. Он будто бы застыл в ожидании больших перемен. Безупречный эстетизм участников проекта проявляется, например, в использовании термина «контражур» при описании заката в мегаполисе. А вывод прост: и без подвигов, без катаклизмов каждый найдет себе в этом специфическом месте, что хотел.