Sellout «Все, во что я верю. Сторона Б» (интернет-релиз)

Исполнитель: Sellout, Название: «Все, во что я верю. Сторона Б», Стиль: панк-рок, Год: 2026

Недавно лидер актюбинской «Адаптации» Ермен «Анти» Ержанов поделился у себя на ресурсах понравившейся ему песней, а следом с досадой написал, что это, оказывается, продукт ИИ. Далее он поделился своими размышлениями о том, что молодые группы все реже творят сами. К счастью, рязанский Sellout (который, кстати, не так давно перепел «Улицы города» «Адаптации») сочиняют по старинке, оставив даже в выходных данных альбома «Все, во что я верю. Сторона Б» гордую констатацию: «Сделано человеком без использования нейросетей».

И это очень чувствуется, не говоря уж о том, что верить в ИИ, делая его предметом некоего культа — настоящий сатанизм! К счастью, вера участников Sellout – совсем иной природы, о чем и честно рассказано в их новых песнях. Уже по названию песни «Как в старой сказке» можно догадаться, что участники команды отдают дань любимым командам своей юности - «Сплину», «Браво», Егору Летову, «НАИВу», Green Day и, конечно же, «Королю и Шуту». Почему им это так дорого, можно понять из песни «Вопреки», в которой, в частности, идет речь о заветном поцелуе любящих сердец под песни Offspring.

Конечно, же Sellout безоговорочно верят молодость, запал которой не пропал из их песен до сих пор («Пой, моя молодость» с ДМЦ и KDRR). Чтобы это понять, достаточно погрузиться в песню «В нашей крови», где строчку про кровь за лидером Павлом Фокиным завораживающе подхватывает вокалистка Светлана Золотова. Не мог обойти Sellout и тему веры в милосердие, которая очень грамотно развернута в «Живее живых».

Слава Богу, верят участники группы в силу образования. В этом плане песня «Витрина мира» может хорошо замотивировать малолетних раздолбаев, не желающих идти в институт. Музыканты буквально на пальцах объясняют: не будешь получать квалификацию, станешь курьером или пользователей чата GPT, а такие как раз и нужны системе. Опять же, в песне ненавязчиво проводится мысль о том, что ИИ на деле является орудием сильных мира сего.

И, разумеется, Sellout не утратили веры в любовь, о чем свидетельствует одна из лучших песен релиза - «Ножевое», надолго оседающая в памяти!