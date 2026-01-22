На спектакле «Есенин» раскрыли, чем поэт близок каждому русскому человеку

На спектакле «Есенин» раскрыли, чем поэт близок каждому русскому человеку

Музыкально-поэтический спектакль «Есенин» был представлен в Доме Simple Music 18 января 2026 года

В прошлом году широко праздновалось 130-летие со дня рождения столетие с момента скорбного события — гибели Сергея Есенина. Прошло множество мероприятий, приуроченных к этим юбилеям, среди них преобладали концерты и театральные постановки. В этом ряду музыкально-драматический вечер на бывшем хлебозаводе на «Дмитровской» отличался универсальностью: музыканты Simple Music Ensemble и участники актерского объединения Territory представили, по сути, театральное действо, но очень живое, иммерсивное, бурлящее, с такой бешеной энергетикой, какой далеко не всегда удается добиться многим группам на громокипящих рок-концертах.

Под живой аккомпанемент Simple и Music Ensemble и собственных гитар Богдан Щукин и Иван Авдеев декламировали стихи Сергея Есенина и исполняли песни собственного сочинения на его же поэтические строки. Феномен Есенина постигался в обратной персективе: тандем начал со стихов «Быть поэтом — это значит тоже» и песни «Гори, звезда моя, не падай», написанных в 1925 году, то есть — незадолго до гибели гения. В песне «Ты запой мне ту песню» упоминалась березка и играл аккордеон, окрашенный в цвета этого дерева.

Да, участники действа были весьма внимательны к деталям. В какой-то момент Богдан Щукин и Иван Авдеев вспомнили забавную историю, как ездили на родину Есенина — в село Константиново. До этого им не вполне была понятна строчка «синь сосет глаза. Но над Костантиновым им открылось такое бездонное небо, что взгляд в него и впрямь впивался до конца, жадно впитывая малейшие оттенки красок.

Исполнив песню «Годы молодые с забубенной славой», Иван Авдеев объяснил феномен Сергея Есенина. Сделав сначала опрос, с чем ассоциируется поэт для зрителей (были варианты «Гой, ты Русь мой родная» и «Я обманывать себя не стану»), Иван Авдеев заметил, что поэт транслировал одновременно веселье сквозь слезы и трагедия. Именно эти две крайности и близки каждому русскому человеку. Тут же прозвучало стихотворение «Мне осталась одна забава», ярко иллюстрирующее эту мысль.

Увлеченный исполнением песен, Богдан Щукин не раз устраивал паломничество в зал. Теоретически могло произойти и обратное: желающих зрителей приглашали почитать стихи со сцены, но до этого дело на сей раз не дошло. Зато уж во время биса вволю оторвались все без исключения, исполнив многоголосым дружным хором «Москву» «Монгол Шуудана». То ли еще будет в следующие разы — благо, это не последнее представление такого рода!
 

