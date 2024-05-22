Крематорий «КТ-40»

Крематорий «КТ-40»

Исполнитель: Крематорий, Название: «КТ-40», Стиль: рок, Год: 2023

«Крематорий» исправно отмечает свои годовщины и юбилеи, а уж когда на обложке стоит заветная цифра 40 (с лукавым добавлением значка градуса), тут уж туши свет. Армен Сергеевич Григорян регулярно выпускает альбом, причем как оригинальные, так и и сборники. Казалось бы, в юбилейной ретроспективной компиляции «КТ-40» нет ничего удивительного, но несколько факторов делают этот релиз выдающимся явлением.

Прежде всего, здесь есть пара новых песен. Работала над ними саундпродюсер, саксофонистка и певица Ольга Зубкова, которая делала в прошлом году «Крематорию» альбом «Сладкий Элвис» - приджазованный и винтажный, а здесь мы уже имеем дело с забористыми рок-боевиками. В «Коктейле «Дракон»» она подпевает, будто заклиная злобными женскими чарами того самого змея, который отравляет нам жизнь и рецепт по приручению которого Армен Григорян педантично излагает в тексте. В «ЗПХ (Злой, плохой и хороший)» Ольга Зубкова играет на саксофоне, возможно, воплощающем «хорошего» рокера Вячеслава Бутусова, в чьем «Наутилусе Помпилиусе» этот инструмент был визитной карточкой. Ну а кандидатов на «злого» и «плохого» рок-музыкантов подставьте сами, причем в «запретительные» списки, чур, не подглядывать! Прекрасно вписался бэк-вокал Ольги Зубковой и в новую версию «Теплых дней лета»

Ещё одной отличительной чертой этого «бэста» можно считать ярко выраженный симфонизм многих песен. Ранее «Крематорий» тренировался «на кошках», выпустив пару лет назад живой диск «Симфоконцерт» с оркестром «Глобалис». Теперь группа обходится своими силами, прибегая иногда к помощи приглашённых музыкантов. В итоге «Мусорный ветер» теперь звучит под аккомпанемент струнного квинтета, «Маленькая девочка» превратилась в стильный симфо-рок, а «Пиноккио» теперь без щемящей струнной коды уже себе и представить невозможно.

Другая страсть «Крематория» проявляется в утяжелении их песен. Тут очень кстати пришлись такие зубодробительные зонги, как «Бар «Под дулом револьвера»», «2023 год» и «Веселый ансамбль». А новая инкарнация «Зомби» явно сделана под влиянием концертного интерактива басиста Николая Коршунова, раскачивающего зал. В итоге, в отличие от «Симфоконцерта», речей от музыкантов здесь нет, а вот расширенное басовое соло осталось.

Сверкает «Крематорий» не вполне очевидными гранями и в клавишных балладах «Без крыльев, как дым» и «Снега Арарата». Ведь если тебе, как в новой версии «Безобразной Эльзы» «40 лет», то хочется иногда порелаксировать…  

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