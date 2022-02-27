Ник Рок-н-Ролл научил лидера группы Fake’L быть панком

Ник Рок-н-Ролл и группа Fake’L дали совместный концерт «Космос на двоих» в московском клубе «Китайский летчик Джао Да» 20 февраля 2022 года

Московский панк зародился гораздо раньше, чем могут подумать даже самые преданные его поклонники. В 1983 году произошла историческая встреча на тусовке на Пушкинской площади Ника Рок-н-Ролла и Андрея Якушина, так что их дружбе почти 40 лет. В 1987-м на «Фестивале надежд» Московской рок-лаборатории Ник дал жару как шоумен как гость группы «Чужл-Юдо». После фееричного перфоманса группе Якушина «Прощай, молодость!» выступать следующими в программе были вдвойне тяжело, но они справились. Ведь в свое время Андрей получил от Ника мастер-класс, задав ему сакраметальный вопрос: «Как стать панком?»

Что объединяет обоих исполнителей сегодня? На этот вопрос перед сетом группы Fake’L дал Ник Рок-н-Ролл: «Мы — потрепанные, но не побитые жизнью музыканты, которые дали себе слово никогда не взрослеть». И действительно, глядя на то, как Андрей Якушин в умопомрачительной косухе самозабвенно отрывается под песню «Канцелярия роботов», сшибая пюпитр и звонко выкрикивая в финале «честь и слава человеку труда», меньше всего хотелось задумываться о его календарном возрасте. А ведь были еще и язвительная «Терешкова» с предысторией о выходящей на трибуну «женщине, похожей на мумию»; и старомодная песня о том, «чем сегодня обычно пренебрегают», «Половая жизнь»; и недавняя ностальгическая вещь на стихи клавишника группы Сергея Тененбаума «Злые гладиолусы»; и традиционное посвящение московской школе номер 891 на улице Молдагуловой.

Когда настало время уже Андрею Якушину представлять Ника Рок-н-Ролла, то лидер Fake’L вспомнил, как в том же 1983 году созерцал, как его боевой товарищ на глазах у всех спокойно поедал вермишель из помойки. Это был наглядный урок — как о панке, так и жизни вообще. Безапеляционно заявив, что все это «вранье», Ник Рок-н-Ролл стал готовиться к своему своему сету, пока музыканты его группы «Трите души» играли забойный, но при этом романтический инструментал. Кстати, музыканты тоже коллектива оказались воплощенной иллюстриацией к тезису о вечной молодости, потому что в нем играли те же самые люди, что и 20 с гаком лет назад: гитарист Олег Румянцев и басист Иван Баженицкий. И делали это с ничуть не меньшей самоотдачей, чем тогда.

Что касается Ника, то он был по прежнему с запредельем на ты. Первая же песня в его исполнении «Не увижу больше глаз совиных» ввергла зрителей в транс, а строчка из нее «все друзья давно в могилах», увы, обрела особенную подлинность. Но Ник Рок-н-Ролл уж точно был сдаваться не намерен. Он дерзко выкликал, приложив ладони ко рту, «Дежурного по небу», крутил потусторонним сущностям пальем у виска в «Бухенвальд-буги» и вдохновенно декламироввал стихотворение Иосифа Сталина о деревьях, которые освежили Россию, перед «Для тебя». Далее последовала тяжелая артиллерия в виде «Печального уличного блюза», «Фильки Швореня», «Рыцаря воды» и др. Ими Ник, по его словам, оправдявал звание «Рыцаря бродяего театра», которое дала ему в свое время критик Наталья Полянская».

Перед «Пламенем цветов» Ник Рок-н-Ролл еще раз тепло поблагодарил Андрея Якушина за то, что он со своей группой невероятно правильно транслирует молодость, которая была примерно той же у него самого, но иной у таких группы, как «Машина времени». «Небеса нас отметили» должны были поставить точку в программе, но отпускать так просто раздраконенные зрители отнюдь не собирались. Посетовав, что москичам хорошо — до дома близко, а ему добираться в Вышний Волочек, Ник Рок-н-Ролл все же предложил на дня биса на выбор — быструю или медленную песню. Надо ли уточнять, что в итоге были сыграны обе - «Веселись, старуха» и «Мир разделен».